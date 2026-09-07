Mike LaFleur define a los capitanes para la temporada 2026

Es increíble pensar que ya hemos llegado al arranque de la temporada regular. La primera prueba para los Cardinals está a la vuelta de la esquina, cuando visiten a los Chargers este domingo en SoFi Stadium.

Será el primer partido oficial para Mike LaFleur como entrenador en jefe de Arizona, y este lunes dio a conocer a los cinco capitanes del equipo para la temporada.

Jacoby Brissett, líder de la ofensiva, llevará la "C" en el pecho junto con el centro Hjalte Froholdt.

Del lado defensivo, Mack Wilson Sr. y Budda Baker fueron nombrados capitanes, mientras que en equipos especiales el honor será para Casey Kreiter.

Los Cardinals tendrán prácticas miércoles, jueves y viernes antes de viajar al sur de California para el duelo del domingo, que arrancará a la 1:25 p.m., hora de Arizona.