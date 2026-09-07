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Mike LaFleur define a los capitanes para la temporada 2026

Los Cardinals se preparan para el arranque de la temporada regular ante los Chargers

Sep 07, 2026 at 02:10 PM
Arizona Cardinals quarterback Jacoby Brissett (7) and Arizona Cardinals offensive lineman Hjalte Froholdt (72) during the Week 18 regular season game between the Arizona Cardinals and the Los Angeles Rams on Sunday, Jan. 4, 2026 in Inglewood, CA.
Caitlyn Epes Kerl/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals quarterback Jacoby Brissett (7) and Arizona Cardinals offensive lineman Hjalte Froholdt (72) during the Week 18 regular season game between the Arizona Cardinals and the Los Angeles Rams on Sunday, Jan. 4, 2026 in Inglewood, CA.

Es increíble pensar que ya hemos llegado al arranque de la temporada regular. La primera prueba para los Cardinals está a la vuelta de la esquina, cuando visiten a los Chargers este domingo en SoFi Stadium.

Será el primer partido oficial para Mike LaFleur como entrenador en jefe de Arizona, y este lunes dio a conocer a los cinco capitanes del equipo para la temporada.

Jacoby Brissett, líder de la ofensiva, llevará la "C" en el pecho junto con el centro Hjalte Froholdt.

Del lado defensivo, Mack Wilson Sr. y Budda Baker fueron nombrados capitanes, mientras que en equipos especiales el honor será para Casey Kreiter.

Los Cardinals tendrán prácticas miércoles, jueves y viernes antes de viajar al sur de California para el duelo del domingo, que arrancará a la 1:25 p.m., hora de Arizona.

Para escuchar toda la acción de los Arizona Cardinals en español a través del Valle, recuerde sintonizar 100.3 Latino Mix y 105.1 TUDN Radio, con las voces de Jesús Quiñonez e Irving Villanueva.

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