 Skip to main content
Advertising

Arizona Cardinals Home: The official source of the latest Cardinals headlines, news, videos, photos, tickets, rosters and game day information

Bisontis irá a IR; Love fuera esta semana

Mike LaFleur dio una actualización sobre las lesiones de los dos novatos previo al tercer partido de pretemporada

Aug 15, 2026 at 09:27 AM

Mike LaFleur actualizó este sábado el estado de Chase Bisontis y Jeremiyah Love, quienes sufrieron lesiones durante el partido de pretemporada ante Las Vegas Raiders.

Bisontis será colocado en la lista de reservas lesionados (IR) después de sufrir un desgarro del ligamento colateral medial (MCL). El liniero ofensivo será sometido a cirugía y podría perderse gran parte, o incluso toda, la temporada 2026.

"Estará fuera por bastante tiempo, si no es que todo el año", dijo LaFleur. "Es difícil para él. Siempre piensas primero en el jugador. También es difícil para los Cardinals. Es un buen jugador, pero más importante, duele por el jugador".

Bisontis, seleccionado por Arizona en la segunda ronda del Draft 2026, se encontraba en su primera pretemporada con el equipo.

Por otra parte, Love se perderá la próxima semana de preparación debido a una lesión en el tobillo. LaFleur señaló que el corredor está un poco más adolorido de lo que el equipo anticipaba inicialmente.

"Estaba de muy buen ánimo el viernes", dijo LaFleur. "Pero lo mantendremos fuera esta semana mientras dejamos que sane. Está un poco más adolorido de lo que anticipábamos".

Los Cardinals seguirán de cerca la evolución de Love durante los próximos días antes de volver a evaluar su situación la próxima semana.

Arizona continuará su preparación con su tercer partido de pretemporada este sábado, cuando reciba a los Dallas Cowboys.

Related Content

news

La Primera Unidad de Cardinals Tendrá Repeticiones Ante Raiders

Mike LaFleur anuncia que la primera unidad verá acción mientras que Jeremiyah Love hará su debut en la NFL.

news

Los Cardenales retirarán el número 11 de Larry Fitzgerald

Fitzgerald también ingresará al Ring of Honor durante el partido del 25 de octubre ante los Denver Broncos

news

Larry Fitzgerald ya ocupa su lugar entre los inmortales

La leyenda de los Cardinals fue consagrada al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional y utilizó su discurso para agradecer a las personas que lo acompañaron durante el camino.

news

Canton recibe a Larry Fitzgerald y los Cardinals

El Hall of Fame Game da inicio a un fin de semana histórico que culminará con la exaltación de Larry Fitzgerald al Pro Football Hall of Fame.

news

Carson Beck tendrá su primera oportunidad en Canton

El novato de tercera ronda comandará la ofensiva de Arizona en el primer partido de pretemporada ante los Panthers.

news

Tyler Allgeier abraza la competencia en el ataque terrestre

Tyler Allgeier ve la llegada de Jeremiyah Love como una oportunidad para fortalecer al grupo y ayudar al novato en su adaptación.

news

Jacoby Brissett y Cardenales llegan a un Acuerdo

Con este movimiento, Arizona mantiene profundidad y experiencia en la posición de quarterback.

news

LaFleur busca fortalecer la química de los Cardenales con una mesa de ping pong

El nuevo entrenador en jefe ha realizado cambios dentro del vestidor para fortalecer la convivencia y el compañerismo del equipo.

news

Observaciones del Día 1 de Training Camp

Jacoby Brissett regresó al terreno, Mike LaFleur habló sobre las ausencias y Hjalte Froholdt destacó el trabajo del equipo.

news

Jeremiyah Love se prepara para llegar en su mejor forma a Training Camp

El corredor novato de los Cardenales ha recurrido a los veteranos James Conner y Tyler Allgeier mientras continúa adaptándose a la NFL

news

Jeremiyah Love cambia el ovoide por una pelota de béisbol en Chase Field

El novato de los Cardenales realizó el primer lanzamiento en Chase Field y dejó una grata impresión en Rodrigo López.

Advertising