Bisontis irá a IR; Love fuera esta semana

Mike LaFleur actualizó este sábado el estado de Chase Bisontis y Jeremiyah Love, quienes sufrieron lesiones durante el partido de pretemporada ante Las Vegas Raiders.

Bisontis será colocado en la lista de reservas lesionados (IR) después de sufrir un desgarro del ligamento colateral medial (MCL). El liniero ofensivo será sometido a cirugía y podría perderse gran parte, o incluso toda, la temporada 2026.

"Estará fuera por bastante tiempo, si no es que todo el año", dijo LaFleur. "Es difícil para él. Siempre piensas primero en el jugador. También es difícil para los Cardinals. Es un buen jugador, pero más importante, duele por el jugador".

Bisontis, seleccionado por Arizona en la segunda ronda del Draft 2026, se encontraba en su primera pretemporada con el equipo.

Por otra parte, Love se perderá la próxima semana de preparación debido a una lesión en el tobillo. LaFleur señaló que el corredor está un poco más adolorido de lo que el equipo anticipaba inicialmente.

"Estaba de muy buen ánimo el viernes", dijo LaFleur. "Pero lo mantendremos fuera esta semana mientras dejamos que sane. Está un poco más adolorido de lo que anticipábamos".

Los Cardinals seguirán de cerca la evolución de Love durante los próximos días antes de volver a evaluar su situación la próxima semana.