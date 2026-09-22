Curva de Aprendizaje para LaFleur y los Cardinals

Cardinals vs. Seahawks: Lo que aprendimos

Los Cardenales debutaron en casa en la temporada 2026 y el reto no podía ser mayor: recibir a los campeones reinantes, los Seattle Seahawks.

Desde la semana previa, Mike LaFleur habló con respeto del trabajo de Mike Macdonald y de un equipo que, más allá de su talento, parece tener muy clara su identidad.

Los Rams pueden ser uno de los equipos que más atención generan en la NFC Oeste, pero Seattle llegó a este compromiso como un rival que representa con mucha claridad lo que busca ser.

Y para Arizona, medir fuerzas ante ellos era una de las primeras grandes pruebas del nuevo proyecto.

El resultado dejó una mezcla de aspectos positivos y áreas que todavía necesitan trabajo.

Lo positivo

La respuesta de la defensiva

El primer golpe llegó muy rápido.

En el primer intento de pase del partido, Jaxon Smith-Njigba encontró la zona profunda y dejó claro por qué viene de una temporada en la que se consolidó como uno de los grandes playmakers de la liga.

Seattle tomó la ventaja, pero Arizona respondió.

Aunque a la ofensiva le costó encontrar ritmo, la defensiva logró mantener el partido al alcance y evitar que Seattle se despegara.

De hecho, los Cardenales llegaron al medio tiempo empatados 7-7.

Y hubo un momento que resume muy bien lo que mostró esta unidad.

Cuarta oportunidad y gol.

Seattle tenía la oportunidad de ampliar la ventaja, pero Andrew Wingard y el front seven hicieron la jugada necesaria para detenerlos y entregar el balón.

El marcador final cuenta una historia.

Ese primer tiempo cuenta otra.

Durante dos cuartos, esta defensiva mantuvo a siete puntos a los campeones reinantes.

Trey McBride: el automático

Más fácil decirlo que hacerlo.

Trey McBride volvió a convertirse en el recurso más confiable para Jacoby Brissett.

El quarterback de Arizona fue presionado durante buena parte de la tarde, y su conexión con el número 85 fue fundamental para mantener a la ofensiva en el partido.

McBride terminó con ocho recepciones para 41 yardas y un touchdown.

Y eso es parte de lo que lo convierte en un jugador automático:

cuando Arizona necesita una respuesta, McBride aparece.

Lo que aprendimos

El segundo tiempo fue una historia completamente diferente.

La ofensiva perdió el ritmo y los errores comenzaron a acumularse en distintas facetas.

Un fumble provocado en un regreso de patada al inicio de la segunda mitad le dio a Arizona una oportunidad que no pudo capitalizar.

Seattle, en cambio, sí aprovechó sus oportunidades y, a partir de ahí, no quitó el pie del acelerador. Los Seahawks terminaron imponiéndose 31-7 y limitaron a Arizona a apenas 151 yardas totales.

Brissett había sido consistente con sus lecturas y envíos durante el primer tiempo, pero una falta de comunicación con Michael Wilson terminó en su primera intercepción de la temporada.

Y ahí está una de las principales lecciones de este partido:

contra un equipo con una identidad tan definida como Seattle, los pequeños errores terminan teniendo un costo enorme.

Las lesiones

El otro aspecto que habrá que seguir durante la semana es el estado de varios jugadores.

Max Melton salió del partido con una lesión en el pie y será evaluado durante la semana.

Mack Wilson Sr. tuvo un problema en el pulgar y salió momentáneamente del encuentro, aunque regresó para terminar el partido. Hasta ahora, no hay un reporte oficial sobre su estado.

Y el caso que genera mayor preocupación es el de Will Johnson.

Johnson sufrió una lesión en el cuello después de una tacleada en la que bajó el hombro para hacer contacto con el rival. Jugó dos repeticiones más antes de abandonar el partido.

El lunes 21 de septiembre, Mike LaFleur indicó que existe la posibilidad de que la lesión termine con su participación esta temporada, aunque todavía será necesario realizar una evaluación más profunda.

Para Arizona, la prueba contra Seattle dejó algo muy claro: