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Tras vencer a Chargers, LaFleur se enfoca en Seattle

El entrenador en jefe destacó lo positivo del triunfo, pero asegura que todavía hay mucho por mejorar de cara al primer juego en casa.

Sep 14, 2026 at 03:57 PM
Arizona Cardinals Head Coach Mike LaFleur during the Week 1 regular season game between the Arizona Cardinals and the Los Angeles Chargers on Sunday, Sep. 13, 2026 in Inglewood, CA.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals Head Coach Mike LaFleur during the Week 1 regular season game between the Arizona Cardinals and the Los Angeles Chargers on Sunday, Sep. 13, 2026 in Inglewood, CA.

Los Arizona Cardinals comenzaron la temporada con una victoria, pero para Mike LaFleur el resultado del domingo ya quedó atrás.

El entrenador en jefe celebró su primera victoria al frente del equipo con un discurso en el vestidor, donde reconoció el trabajo de sus jugadores y entregó balones de juego después del triunfo ante Los Angeles Chargers. Sin embargo, cerró su mensaje recordándoles que el trabajo comenzaría de nuevo al día siguiente.

El lunes, después de revisar el video del partido, LaFleur dejó claro que todavía hay mucho por mejorar.

"Hay mucho que corregir", dijo LaFleur. "Era de esperarse. Vimos muchas de esas cosas en tiempo real, pero tenemos mucho que corregir y espero hacerlo durante la semana".

LaFleur destacó el desempeño de la defensiva, que en su opinión fue mejorando conforme avanzó el encuentro y mostró la condición necesaria para mantenerse firme durante todo el partido. También señaló que el grupo se alimentó de la energía de sus compañeros.

Del lado ofensivo, el entrenador reconoció áreas por mejorar, particularmente en zona roja. Arizona tuvo que conformarse con goles de campo en varias oportunidades, algo que LaFleur sabe que deberán corregir.

"Si pateas demasiados goles de campo en esta liga, la mayoría de las veces vas a perder", señaló.

LaFleur también elogió la actuación de Jacoby Brissett, a quien calificó como "muy sólido" durante el partido. Destacó su precisión, toma de decisiones y capacidad para sacar a la ofensiva de situaciones complicadas.

La victoria dejó buenas sensaciones, pero LaFleur no quiere que el equipo se quede pensando en lo que hizo ante los Chargers.

"Esta es una liga de semana a semana y tu objetivo es terminar 1-0 cada semana", dijo LaFleur. "Estamos contentos con el resultado, pero ya estamos de vuelta al trabajo".

Lo siguiente para los Cardinals será su primer partido divisional y primer juego en casa de la temporada regular, cuando reciban a los Seattle Seahawks este domingo en State Farm Stadium.

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