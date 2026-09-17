Debut en Casa Frente a Seahawks tendrá Rivalidad y Mucho Sabor Latino

State Farm Stadium se vestirá de gala para recibir el primer partido de la temporada en casa de los Cardenales. Los ingredientes están listos para una gran jornada: los uniformes "Rivalries" que han llamado la atención alrededor de la liga y la visita de los Seahawks, que llegan al Nido para medir fuerzas ante un equipo de Arizona motivado después de conseguir una victoria como visitante en el debut de Mike LaFleur como head coach en la NFL.

Pero la acción en el emparrillado será solo una parte de lo que los aficionados podrán vivir este domingo. El partido ante Seattle también será el escenario para celebrar el Mes de la Herencia Latina, con una jornada dedicada a reconocer la cultura, las tradiciones y el talento de la comunidad latina dentro y alrededor de State Farm Stadium.

Seattle también llega con confianza. Los Seahawks vienen de derrotar a los Patriots la semana pasada y lo hacen como los campeones reinantes del Super Bowl, añadiendo otro ingrediente a un enfrentamiento que promete una jornada especial en el Nido.

La cultura también será protagonista

La celebración del Mes de la Herencia Latina comenzará desde antes del kickoff. En State Farm Stadium, los aficionados podrán disfrutar de una jornada que reunirá música, sabores, tradiciones y talento de la comunidad.

Mercadito y sabores locales

El Mercadito reunirá a negocios locales propiedad de hispanos, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de conocer y apoyar a emprendedores de la comunidad.

Una tradición sobre ruedas

Los estacionamientos del estadio también serán parte de la celebración con una exhibición de lowriders y autos personalizados, una expresión cultural que ha pasado de generación en generación en el Valle del Sol.

Música y tradición

El Great Lawn contará con música latina en vivo, mientras que Mariachi Rubor, un grupo integrado por mujeres, llevará la tradición del mariachi a la celebración.

Dentro del estadio, Paulina Manzo interpretará el Himno Nacional antes del partido y una presentación de Ballet Folklórico sumará danza y tradición a una jornada dedicada a celebrar la cultura latina.

Todo esto será parte de una experiencia que acompañará a los aficionados desde su llegada al estadio hasta el kickoff.

Te esperamos este domingo para compartir y celebrar el inicio de la temporada en State Farm Stadium.

Si no puedes estar presente te invitamos a seguir nuestro relato en español con todas las acciones del partido entre Cardinals y Seahawks.