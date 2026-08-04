Carson Beck tendrá su primera oportunidad en Canton

A solo unas horas de la patada inicial del NFL Hall of Fame Game, el entrenador en jefe Mike LaFleur dio a conocer parte de su plan para enfrentar a los Carolina Panthers. El mariscal de campo novato Carson Beck tendrá su primera oportunidad de dirigir a la ofensiva de Arizona en el primer partido de pretemporada.

La selección de tercera ronda buscará trasladar al terreno de juego el progreso que ha mostrado durante el campamento de entrenamiento, donde ha trabajado con el segundo y tercer equipo.

El coordinador ofensivo de los Cardinals, Nathaniel Hackett, explicó qué espera ver del joven mariscal de campo en su debut.

"Lo más importante es la ejecución. Queremos que se sienta cómodo con las jugadas, que dirija la ofensiva y tome decisiones inteligentes. Ha trabajado muy duro y será bueno verlo aprovechar esta primera oportunidad."

En medio de los festejos por la exaltación de Larry Fitzgerald al Salón de la Fama, Beck tendrá una valiosa oportunidad para dar un paso al frente y continuar con su desarrollo.