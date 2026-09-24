Kendrick Bourne, El as Bajo la Manga de Mike LaFleur

KB y LaFleur tienen historial en San Francisco y podrían aportar piezas clave para la partida de ajedrez ante Kyle Shanahan.

Enfrentar a Kyle Shanahan puede convertirse en una partida de ajedrez. Su capacidad para adaptar su ofensiva y encontrar diferentes maneras de utilizar a sus playmakers es parte de lo que hace tan complejo prepararse para San Francisco. Con jugadores como Christian McCaffrey y Deebo Samuel, capaces de cumplir diferentes funciones dentro de una misma ofensiva, cada formación, movimiento y alineación puede presentar un reto distinto para una defensiva.

Arizona, sin embargo, cuenta con dos integrantes que conocen de cerca el entorno en el que Shanahan construyó su ofensiva: Mike LaFleur y Kendrick Bourne.

LaFleur formó parte del staff de Shanahan en San Francisco desde 2017, inicialmente como coach de receptores, mientras que Bourne llegó ese mismo año como agente libre no seleccionado en el Draft y permaneció 5 temporadas con los 49ers.

Esa experiencia puede aportar contexto, pero no necesariamente respuestas. La ofensiva de San Francisco continúa evolucionando y, como señaló el Nick Rallis, coordinador defensivo de los Cardenales este jueves, "it's a new season…you can't just fully commit to what's been done in the past."

Además, existe otro elemento que forma parte de esta rivalidad: Cardinals y 49ers se enfrentan dos veces cada temporada. Esa familiaridad también significa que ambos equipos tienen la oportunidad de estudiar tendencias, identificar ajustes y aprender de enfrentamientos anteriores.

Cada duelo se convierte, de alguna manera, en una continuación de la conversación entre dos equipos que volverán a encontrarse. Lo que funcionó en un partido puede provocar un ajuste en el siguiente, y ese ajuste puede generar una nueva respuesta.

En ese contexto, LaFleur y Bourne pueden aportar una perspectiva adicional. No necesariamente porque sepan qué hará San Francisco, sino porque conocen determinadas tendencias, dinámicas y formas de preparar un partido que experimentaron durante su tiempo con los 49ers.

LaFleur lo vivió desde la perspectiva del coach. Bourne, desde la del jugador.

Ahora ambos están del lado de Arizona, mientras que el equipo enfrenta nuevamente a San Francisco y a un Shanahan que aunque tiene un elenco muy similar en los últimos años, pone sus esfuerzos en traer nuevas ideas sobre el tablero.