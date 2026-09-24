 Skip to main content
Advertising

Arizona Cardinals Home: The official source of the latest Cardinals headlines, news, videos, photos, tickets, rosters and game day information

Kendrick Bourne, El as Bajo la Manga de Mike LaFleur

KB y LaFleur tienen historial en San Francisco y podrían ser clave para ganarle la partida de ajedrez a Kyle Shanahan

Sep 24, 2026 at 02:12 PM
Author Image
Irving Villanueva

KB y LaFleur tienen historial en San Francisco y podrían aportar piezas clave para la partida de ajedrez ante Kyle Shanahan.

Enfrentar a Kyle Shanahan puede convertirse en una partida de ajedrez. Su capacidad para adaptar su ofensiva y encontrar diferentes maneras de utilizar a sus playmakers es parte de lo que hace tan complejo prepararse para San Francisco. Con jugadores como Christian McCaffrey y Deebo Samuel, capaces de cumplir diferentes funciones dentro de una misma ofensiva, cada formación, movimiento y alineación puede presentar un reto distinto para una defensiva.

Arizona, sin embargo, cuenta con dos integrantes que conocen de cerca el entorno en el que Shanahan construyó su ofensiva: Mike LaFleur y Kendrick Bourne.

LaFleur formó parte del staff de Shanahan en San Francisco desde 2017, inicialmente como coach de receptores, mientras que Bourne llegó ese mismo año como agente libre no seleccionado en el Draft y permaneció 5 temporadas con los 49ers.

Esa experiencia puede aportar contexto, pero no necesariamente respuestas. La ofensiva de San Francisco continúa evolucionando y, como señaló el Nick Rallis, coordinador defensivo de los Cardenales este jueves, "it's a new season…you can't just fully commit to what's been done in the past."

Además, existe otro elemento que forma parte de esta rivalidad: Cardinals y 49ers se enfrentan dos veces cada temporada. Esa familiaridad también significa que ambos equipos tienen la oportunidad de estudiar tendencias, identificar ajustes y aprender de enfrentamientos anteriores.

Cada duelo se convierte, de alguna manera, en una continuación de la conversación entre dos equipos que volverán a encontrarse. Lo que funcionó en un partido puede provocar un ajuste en el siguiente, y ese ajuste puede generar una nueva respuesta.

En ese contexto, LaFleur y Bourne pueden aportar una perspectiva adicional. No necesariamente porque sepan qué hará San Francisco, sino porque conocen determinadas tendencias, dinámicas y formas de preparar un partido que experimentaron durante su tiempo con los 49ers.

LaFleur lo vivió desde la perspectiva del coach. Bourne, desde la del jugador.

Ahora ambos están del lado de Arizona, mientras que el equipo enfrenta nuevamente a San Francisco y a un Shanahan que aunque tiene un elenco muy similar en los últimos años, pone sus esfuerzos en traer nuevas ideas sobre el tablero.

La experiencia previa puede aportar pistas. La rivalidad constante obliga a ambos equipos a seguir buscando nuevas respuestas. Y ahí comienza la partida de ajedrez.

Related Content

news

Curva de Aprendizaje para LaFleur y los Cardinals

Arizona vivió su primer traspié del 2026 frente a los Seahawks

news

Debut en Casa Frente a Seahawks tendrá Rivalidad y Mucho Sabor Latino

Los Cardenales celebrarán el Mes de la Herencia Latina durante el juego ante los Seahawks con música, tradición, talento local y experiencias para toda la comunidad.

news

Tras vencer a Chargers, LaFleur se enfoca en Seattle

El entrenador en jefe destacó lo positivo del triunfo, pero asegura que todavía hay mucho por mejorar de cara al primer juego en casa.

news

Cardinals actualizan bajas para enfrentar a Chargers

Mike LaFleur dio a conocer el estado de varios jugadores rumbo a la Semana 1.

news

Jeremiyah Love regresa a la práctica antes de Semana 1

El running back novato volvió al campo este miércoles tras perderse las últimas semanas por una lesión en el tobillo.

news

Mike LaFleur define a los capitanes para la temporada 2026

Los Cardinals se preparan para el arranque de la temporada regular ante los Chargers

news

Michael Wilson Firma con los Cardenales hasta 2029

El trabajo, la constancia y el crecimiento de Michael Wilson reciben su recompensa con una extensión de tres años y 75 millones de dólares.

news

Los 53 que Representarán a Cardenales en 2026

Mike LaFleur y Monti Ossenfort han definido su roster para la temporada regular

news

Los Cardenales aprovechan práctica conjunta ante los Packers

La ofensiva respondió en la recta final con un touchdown de Marvin Harrison Jr. y una conversión de dos puntos de Trey McBride

news

Antes del Kickoff: Cardenales Recibe a los Cowboys

Arizona listo para afrontar su 3er. Compromiso de la pretemporada

news

Bisontis irá a IR; Love fuera esta semana

Mike LaFleur dio una actualización sobre las lesiones de los dos novatos previo al tercer partido de pretemporada

Advertising