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LaFleur mantiene el enfoque en el proceso de cara a San Francisco

Los Cardinals buscan responder ante San Francisco confiando en su proceso

Sep 25, 2026 at 01:16 PM
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Jesus Quinonez
Arizona Cardinals Head Coach Mike LaFleur during practice at the Dignity Health Training Center on Thursday, Sep. 24, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals Head Coach Mike LaFleur during practice at the Dignity Health Training Center on Thursday, Sep. 24, 2026 in Tempe, AZ.

Mike LaFleur ha repetido durante la semana que el proceso está por encima del resultado mientras los Cardinals se preparan para enfrentar a los San Francisco 49ers.

Arizona viene de su primera derrota de la temporada, un partido ante Seattle que dejó varias cosas por corregir. La ofensiva tuvo oportunidades de extender series, especialmente en la primera mitad, pero no logró aprovechar terceras oportunidades manejables y tampoco encontró las jugadas explosivas que buscaba.

LaFleur reconoció esas fallas y asumió su parte de la responsabilidad. También dejó claro que la forma de trabajar no cambia por lo ocurrido el domingo y que la evaluación sigue siendo la misma independientemente del resultado.

Después de revisar lo ocurrido ante Seattle, el objetivo fue reconocer los errores, hacer las correcciones necesarias y comenzar la preparación para San Francisco.

Jacoby Brissett compartió una idea similar cuando habló sobre la respuesta de la ofensiva después de la derrota.

"Todavía estamos construyendo algo", dijo Brissett. "No puedes derrumbar toda la base después de un día de lluvia."

La idea no es ignorar lo que pasó ante Seattle. LaFleur ha hablado durante la semana sobre la necesidad de mejorar la operación de la ofensiva, tener mayor claridad y ejecutar mejor. También ha señalado que ese proceso comienza con los coaches y con la manera en que preparan a los jugadores durante la semana.

Para LaFleur, poner el proceso por encima del resultado significa revisar lo que pasó, reconocer lo que se pudo hacer mejor y llevar esas correcciones al campo de práctica.

Ese enfoque no solamente aparece después de una derrota. La evaluación también está presente después de una victoria, cuando el resultado puede ser positivo aunque todavía existan detalles por corregir.

Después de revisar el partido ante Seattle el lunes, los Cardinals comenzaron a enfocar su preparación en San Francisco. LaFleur dijo que para el miércoles el equipo ya había pasado la página y estaba completamente concentrado en el siguiente rival.

Los 49ers presentan otro reto para una ofensiva que todavía busca encontrar mayor consistencia. LaFleur conoce bien a San Francisco después de pasar cuatro temporadas como parte del staff de Kyle Shanahan, pero esta semana dejó claro que esa relación queda de lado una vez que comienza el partido.

Arizona tendrá ahora otra oportunidad para mostrar los avances que ha buscado durante la semana. Para LaFleur, lo importante es que el equipo siga trabajando de la misma manera, haciendo las correcciones necesarias y confiando en que ese proceso eventualmente se refleje en los resultados.

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