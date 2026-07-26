Jacoby Brissett y Cardenales Llegan a un Acuerdo

Los Cardenales ya tienen un panorama mucho más claro en la posición de quarterback. Hace apenas unos días, la organización llegó a un acuerdo con el novato Carson Beck, y ahora también aseguró la continuidad del veterano Jacoby Brissett.

El tema que más atención generó durante la temporada baja fue precisamente la situación contractual de Brissett. Mientras esperaba un nuevo acuerdo, el mariscal de campo no participó en las actividades del equipo hasta el último día del minicampamento.

En repetidas ocasiones, el head coach Mike LaFleur dejó claro que la ausencia de Brissett no afectaba el desarrollo del playbook. El entrenador expresó su confianza en la experiencia del veterano y aseguró que podrá adaptarse rápidamente al sistema ofensivo.

Con el nuevo contrato ya firmado, LaFleur manifestó su entusiasmo por contar nuevamente con Brissett y señaló que ahora el enfoque está completamente puesto en lo que viene: el Training Camp.