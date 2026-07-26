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Jacoby Brissett y Cardenales Llegan a un Acuerdo

Con este movimiento, Arizona mantiene profundidad y experiencia en la posición de quarterback.

Jul 26, 2026 at 02:29 PM
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Irving Villanueva

Los Cardenales ya tienen un panorama mucho más claro en la posición de quarterback. Hace apenas unos días, la organización llegó a un acuerdo con el novato Carson Beck, y ahora también aseguró la continuidad del veterano Jacoby Brissett.

El tema que más atención generó durante la temporada baja fue precisamente la situación contractual de Brissett. Mientras esperaba un nuevo acuerdo, el mariscal de campo no participó en las actividades del equipo hasta el último día del minicampamento.

En repetidas ocasiones, el head coach Mike LaFleur dejó claro que la ausencia de Brissett no afectaba el desarrollo del playbook. El entrenador expresó su confianza en la experiencia del veterano y aseguró que podrá adaptarse rápidamente al sistema ofensivo.

Con el nuevo contrato ya firmado, LaFleur manifestó su entusiasmo por contar nuevamente con Brissett y señaló que ahora el enfoque está completamente puesto en lo que viene: el Training Camp.

De acuerdo con ESPN y NFL Network, el nuevo acuerdo incrementa el salario de Brissett a $15.5 MDD para la temporada 2026, con incentivos que podrían elevar el monto total hasta $21 MDD.

Brissett se ha ganado el respeto del vestidor. Jugadores como Michael Wilson, Trey McBride y Marvin Harrison Jr. han respaldado públicamente al quarterback, y detrás de cámaras han trabajado para mantener la química que desarrollaron durante la temporada 2025.

Las reacciones no se limitaron a los receptores. Varios integrantes del equipo expresaron su entusiasmo en redes sociales tras conocerse la noticia, reflejando el aprecio que existe por el veterano dentro de la organización.

Por ahora, Arizona no ha designado a un quarterback titular. Con Gardner Minshew, Carson Beck y Jacoby Brissett bajo contrato, la competencia por la posición promete ser uno de los temas más atractivos del Training Camp, una disputa que Mike LaFleur ha reiterado estará abierta, dandole oportunidad a los 3 para mostrarse.

Desde el Nido, estas son las novedades que les podemos compartir. A través de nuestras redes sociales seguiremos llevando toda la cobertura y los detalles más importantes del Training Camp.

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