LaFleur busca fortalecer la química de los Cardenales con una mesa de ping pong

Otro de esos cambios fue la reorganización de los casilleros. En lugar de ubicar juntos a jugadores de la misma posición, LaFleur decidió mezclar a los distintos grupos dentro del vestidor.

"Si eres receptor, ¿cuántas oportunidades tienes realmente de hablar con Walter Nolen, que ahora está junto a mi casillero? Probablemente nunca. Es una buena manera de crear compañerismo y obligarnos a convivir con personas con las que normalmente no hablaríamos todos los días", explicó Wilson.

El veterano Budda Baker también ha notado la diferencia.

El safety explicó que antes los jugadores defensivos estaban agrupados por posición, mientras que ahora conviven diariamente con jugadores de distintas áreas del equipo. Además, destacó que el nuevo player lounge ha ayudado a crear un ambiente diferente dentro del vestidor.

"Hay jugadores jugando ping pong, bromeando y pasando un buen rato. El equipo se siente realmente unido y estamos listos para comenzar el Training Camp", dijo Baker.