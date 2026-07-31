Tyler Allgeier abraza la competencia en el ataque terrestre

Esa mentalidad también se refleja en la relación que ha construido con Love durante el campamento. En lugar de verlo únicamente como competencia, el veterano ha asumido un papel de mentor para ayudar al novato en su transición a la NFL.

"Ha hecho un trabajo increíble. Ha sido como una esponja, absorbiendo toda la información... Cada vez que tiene una pregunta, me la hace a mí, a JC o a cualquiera de los corredores."

Para Allgeier, contar con varios corredores capaces de contribuir también representa una ventaja dentro de una temporada de 17 partidos.

"Probablemente es lo mejor que puedes hacer... ayuda a cuidar el cuerpo. Es un privilegio tener dos o incluso tres grandes corredores en el mismo grupo."

Más allá de quién reciba la mayor cantidad de acarreos, Allgeier tiene claro cuál es la prioridad del grupo.

"Al final del día, todos queremos ganar... la meta es llegar a los playoffs."