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Tyler Allgeier abraza la competencia en el ataque terrestre

Tyler Allgeier ve la llegada de Jeremiyah Love como una oportunidad para fortalecer al grupo y ayudar al novato en su adaptación.

Jul 31, 2026 at 08:42 AM
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Jesus Quinonez
Arizona Cardinals running back Tyler Allgeier (22) during 2026 Training Camp on Thursday, July 23, 2026 at State Farm Stadium.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals running back Tyler Allgeier (22) during 2026 Training Camp on Thursday, July 23, 2026 at State Farm Stadium.

El juego terrestre apunta a ser una pieza fundamental del plan ofensivo de los Cardinals esta temporada, y el equipo reunió talento de sobra para lograrlo.

Durante la agencia libre, Arizona firmó al corredor Tyler Allgeier con un contrato por dos temporadas. Semanas después, la organización volvió a invertir en la posición al seleccionar a Jeremiyah Love con la tercera selección global del Draft de la NFL 2026.

Lejos de verlo como una amenaza, Allgeier recibió la noticia con entusiasmo.

"Creo que simplemente es otra arma para la ofensiva. Me pareció una gran selección... habrá una gran competencia en el grupo de corredores. La profundidad, especialmente en esta liga, siempre es algo muy valioso."

No es la primera vez que Allgeier vive una situación similar. En Atlanta, superó las 1,000 yardas por tierra como novato y, un año después, los Falcons seleccionaron al corredor Bijan Robinson en la primera ronda del draft. Esa experiencia le ayudó a entender que la competencia puede fortalecer a todo un grupo.

Un detalle que marcó la diferencia fue la comunicación con el entrenador en jefe Mike LaFleur. Poco después del draft, el coach lo llamó personalmente para explicarle el plan del equipo.

"Vamos a formar un muy buen dúo."

Allgeier valoró ese gesto y aseguró que la transparencia del cuerpo técnico reforzó su confianza.

"Fue una muy buena comunicación... respeto mucho eso, porque los entrenadores en jefe no tienen por qué hacerlo."

The Arizona Cardinals during Phase Three of OTAs at the Dignity Health Training Center on Thursday, May 21, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

Esa mentalidad también se refleja en la relación que ha construido con Love durante el campamento. En lugar de verlo únicamente como competencia, el veterano ha asumido un papel de mentor para ayudar al novato en su transición a la NFL.

"Ha hecho un trabajo increíble. Ha sido como una esponja, absorbiendo toda la información... Cada vez que tiene una pregunta, me la hace a mí, a JC o a cualquiera de los corredores."

Para Allgeier, contar con varios corredores capaces de contribuir también representa una ventaja dentro de una temporada de 17 partidos.

"Probablemente es lo mejor que puedes hacer... ayuda a cuidar el cuerpo. Es un privilegio tener dos o incluso tres grandes corredores en el mismo grupo."

Más allá de quién reciba la mayor cantidad de acarreos, Allgeier tiene claro cuál es la prioridad del grupo.

"Al final del día, todos queremos ganar... la meta es llegar a los playoffs."

Con esa mentalidad, los Cardinals esperan que la competencia en el backfield termine siendo una de las fortalezas de una ofensiva que buscará apoyarse en el ataque terrestre durante la temporada 2026.

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