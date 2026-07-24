 Skip to main content
Advertising

Arizona Cardinals Home: The official source of the latest Cardinals headlines, news, videos, photos, tickets, rosters and game day information

Observaciones del Día 1 de Training Camp

Jacoby Brissett regresó al terreno, Mike LaFleur habló sobre las ausencias y Hjalte Froholdt destacó el trabajo del equipo.

Jul 23, 2026 at 06:17 PM
Author Image
Jesus Quinonez

Brissett regresa al terreno en el primer día de Training Camp

El primer día de Training Camp comenzó con una buena noticia. Durante su conferencia de prensa, el entrenador en jefe Mike LaFleur confirmó que Jacoby Brissett participaría en la práctica, luego de no haber trabajado durante las actividades organizadas del equipo (OTAs) y el minicamp.

Durante la ausencia de Brissett, Gardner Minshew, Carson Beck y Kedon Slovis se repartieron las repeticiones. Con Brissett de regreso, se le preguntó a LaFleur si existía una competencia por la titularidad y cómo describiría la situación.

"Lo describiría como la primera práctica, el 23 de julio", respondió LaFleur.

Después de no contar con Brissett durante los entrenamientos de primavera, LaFleur también habló sobre el proceso de incorporarlo a la ofensiva.

"En este momento, simplemente se trata de ponerlo al día con nuestra operación, nuestra cadencia, nuestras formaciones, nuestro paquete sin reunión, nuestro juego aéreo, nuestro juego terrestre, todas esas cosas", dijo LaFleur.

LaFleur resta importancia a las ausencias

Cuatro jugadores comenzaron Training Camp en la lista de jugadores físicamente imposibilitados para participar (PUP): Garrett Williams, Tip Reiman, Paris Johnson Jr. y Josh Sweat.

Los últimos dos nombres llamaron la atención, pero LaFleur restó importancia a sus ausencias.

Sobre Johnson, el entrenador fue claro.

"Lo de Paris, sinceramente, no es nada. Todos estábamos de acuerdo. Realmente se trata simplemente de mantenimiento. Así que estará de regreso antes de que nos demos cuenta. No hay problemas con Paris", dijo LaFleur.

Sweat, por su parte, no participará durante el primer bloque de trabajo del campamento y después será evaluado nuevamente.

"Está en un buen lugar en este momento. Y, nuevamente, lo vamos a tomar un bloque a la vez", dijo LaFleur.

Froholdt destaca el trabajo del grupo

Por su parte, Hjalte Froholdt se mostró contento de estar de regreso y de volver a trabajar con el grupo de compañeros con el que compartirá el terreno esta temporada.

El centro de los Cardinals salió satisfecho con lo visto durante el primer walkthrough del campamento.

"Creo que tenemos muchos jugadores que trabajan muy duro, y sé que es un poco cliché decirlo, pero tenemos muchos jugadores que simplemente bajan la cabeza y se ponen a trabajar. Son inteligentes, entienden el sistema", dijo Froholdt. "Acabamos de tener un walkthrough realmente, realmente limpio. No esperaba que fuera tan limpio y se sintió muy bien. Siento que toda la comunicación fue buena. Regresamos justo donde lo habíamos dejado".

Para Froholdt, quien entra a su octava temporada en la NFL, Training Camp también representa la oportunidad de volver a hacer lo que disfruta.

"Estoy de regreso. Estoy jugando el deporte que amo. Puedo compartir experiencias increíbles con muchas personas bastante increíbles. Y sí, puedo jugar como Cardinal. Así que estoy bastante emocionado por eso", dijo Froholdt.

Los aficionados serán los siguientes en llegar

Por el momento, las prácticas siguen siendo limitadas en cuanto al contacto. Los jugadores todavía no utilizan el equipamiento completo y será hasta la próxima semana cuando comiencen las prácticas con pads.

Lo que sí tendrán a partir del viernes será el apoyo de los aficionados en las gradas de State Farm Stadium.

El viernes marcará la primera de ocho oportunidades para que los fans puedan ver al equipo durante Training Camp antes del inicio de los juegos de pretemporada.

Related Content

news

Jeremiyah Love se prepara para llegar en su mejor forma a Training Camp

El corredor novato de los Cardenales ha recurrido a los veteranos James Conner y Tyler Allgeier mientras continúa adaptándose a la NFL

news

Jeremiyah Love cambia el ovoide por una pelota de béisbol en Chase Field

El novato de los Cardenales realizó el primer lanzamiento en Chase Field y dejó una grata impresión en Rodrigo López.

news

El éxito no cambia la mentalidad de Trey McBride

El Pro Bowler de los Cardenales busca mantener la consistencia y seguir mejorando año tras año.

news

Los Cardenales envían a 275 estudiantes de Arizona a Washington D.C. como parte de Civics Matters

Los participantes de Civics Matters Arizona visitarán la capital del país para aprender sobre liderazgo, gobierno y participación cívica.

news

Marvin Harrison Jr. listo para dar el siguiente paso

El receptor de los Cardenales se adapta al sistema de Mike LaFleur mientras trabaja para recuperar su mejor versión física.

news

Rabbit Sigue Evolucionando en su 3er año en la NFL

Hierro Afila Hierro

news

Una videollamada ayudó a traer a Gardner Minshew a Arizona

La conexión entre Minshew y Mike LaFleur comenzó años antes de coincidir con los Cardenales.

news

LaFleur enciende la competencia durante los OTA's

El nuevo entrenador en jefe pone a competir a los Cardenales desde el primer día

news

Arranca la Fase OTA's en el Nido

Cardenales comenzó una nueva etapa de preparación rumbo a la temporada 2026

news

Cardenales Revelan su Calendario 2026

Arizona Ya Conoce su Camino en 2026

news

Cardenales abrirá la temporada 2026 en contra de los Chargers

Los Reencuentros de Mike LaFleur en la Semana 1

Advertising