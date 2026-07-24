Observaciones del Día 1 de Training Camp

Brissett regresa al terreno en el primer día de Training Camp

El primer día de Training Camp comenzó con una buena noticia. Durante su conferencia de prensa, el entrenador en jefe Mike LaFleur confirmó que Jacoby Brissett participaría en la práctica, luego de no haber trabajado durante las actividades organizadas del equipo (OTAs) y el minicamp.

Durante la ausencia de Brissett, Gardner Minshew, Carson Beck y Kedon Slovis se repartieron las repeticiones. Con Brissett de regreso, se le preguntó a LaFleur si existía una competencia por la titularidad y cómo describiría la situación.

"Lo describiría como la primera práctica, el 23 de julio", respondió LaFleur.

Después de no contar con Brissett durante los entrenamientos de primavera, LaFleur también habló sobre el proceso de incorporarlo a la ofensiva.

"En este momento, simplemente se trata de ponerlo al día con nuestra operación, nuestra cadencia, nuestras formaciones, nuestro paquete sin reunión, nuestro juego aéreo, nuestro juego terrestre, todas esas cosas", dijo LaFleur.

LaFleur resta importancia a las ausencias

Cuatro jugadores comenzaron Training Camp en la lista de jugadores físicamente imposibilitados para participar (PUP): Garrett Williams, Tip Reiman, Paris Johnson Jr. y Josh Sweat.

Los últimos dos nombres llamaron la atención, pero LaFleur restó importancia a sus ausencias.

Sobre Johnson, el entrenador fue claro.

"Lo de Paris, sinceramente, no es nada. Todos estábamos de acuerdo. Realmente se trata simplemente de mantenimiento. Así que estará de regreso antes de que nos demos cuenta. No hay problemas con Paris", dijo LaFleur.

Sweat, por su parte, no participará durante el primer bloque de trabajo del campamento y después será evaluado nuevamente.

"Está en un buen lugar en este momento. Y, nuevamente, lo vamos a tomar un bloque a la vez", dijo LaFleur.

Froholdt destaca el trabajo del grupo

Por su parte, Hjalte Froholdt se mostró contento de estar de regreso y de volver a trabajar con el grupo de compañeros con el que compartirá el terreno esta temporada.

El centro de los Cardinals salió satisfecho con lo visto durante el primer walkthrough del campamento.

"Creo que tenemos muchos jugadores que trabajan muy duro, y sé que es un poco cliché decirlo, pero tenemos muchos jugadores que simplemente bajan la cabeza y se ponen a trabajar. Son inteligentes, entienden el sistema", dijo Froholdt. "Acabamos de tener un walkthrough realmente, realmente limpio. No esperaba que fuera tan limpio y se sintió muy bien. Siento que toda la comunicación fue buena. Regresamos justo donde lo habíamos dejado".

Para Froholdt, quien entra a su octava temporada en la NFL, Training Camp también representa la oportunidad de volver a hacer lo que disfruta.

"Estoy de regreso. Estoy jugando el deporte que amo. Puedo compartir experiencias increíbles con muchas personas bastante increíbles. Y sí, puedo jugar como Cardinal. Así que estoy bastante emocionado por eso", dijo Froholdt.

Los aficionados serán los siguientes en llegar

Por el momento, las prácticas siguen siendo limitadas en cuanto al contacto. Los jugadores todavía no utilizan el equipamiento completo y será hasta la próxima semana cuando comiencen las prácticas con pads.

Lo que sí tendrán a partir del viernes será el apoyo de los aficionados en las gradas de State Farm Stadium.