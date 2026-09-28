Apoyándose en Jeremiyah Love y lo que dejó el duelo ante los 49ers

Esta historia fue escrita originalmente por Darren Urban y traducida al español.

Jeremiyah Love fue titular el domingo. Y en la primera jugada, recibió el balón.

Siete yardas.

Para cuando terminó la primera serie ofensiva —sin puntos, desafortunadamente para los Cardinals— Love ya tenía cinco acarreos. Para cuando terminó el partido, había sumado 90 yardas por tierra, 20 más que su total en sus primeros dos partidos, en 21 acarreos, además de agregar un touchdown por recepción.

Este era el Love que todos habían estado esperando ver.

"No aproveché al máximo todas las oportunidades, así que es algo sobre lo que tengo que reflexionar y mejorar para la próxima semana", dijo Love. "Con el aumento en acarreos, hice un trabajo bastante decente convirtiendo terceras oportunidades, consiguiendo primeros downs y haciendo todo lo que tengo que hacer por el equipo, pero tengo que mejorar, tengo que hacerlo mejor y aprovechar esas oportunidades".

Love lució exactamente como el corredor fluido y excelente que es. Por supuesto, el entrenador Mike LaFleur no se comprometió a que ese vaya a ser el rol de Love en cada partido. Eso se determinará semana a semana. LaFleur también lamentó que la carrera más larga de Love fuera de ocho yardas, sabiendo que las jugadas explosivas están por venir. (Aunque promediar 4.3 yardas por acarreo sin un acarreo de más de 8 yardas también dice algo sobre el talento de Love).

"Agarró ritmo", dijo LaFleur. "Creo que manejó bien la carga de trabajo".

La suposición aquí es que esa carga de trabajo no va a disminuir de aquí en adelante.

— Al llegar al partido, el entrenador Mike LaFleur quería asegurarse de que su equipo convirtiera muchas más terceras oportunidades manejables, y eso se vio. Los Cardinals consiguieron primeros downs en tercera y 3, tercera y 3, y tercera y 2 en la primera posesión. Pero terminaron enfrentando una tercera y 15, y eso te complica siempre. Más adelante tuvieron una tercera y 1 que convirtieron, y fallaron en otra tercera y corta cuando el ala cerrada Trey McBride fue castigado por una (cuestionable) interferencia de pase ofensiva.

Pero los castigos fueron un problema. Los Cardinals tuvieron 10, con otros tres que fueron rechazados, pero ocho ocurrieron en la primera mitad. Tres de los castigos fueron antes del snap por parte de la ofensiva, todos en la misma serie.

"Los castigos frenaron algunas de nuestras oportunidades de jugadas explosivas", dijo el tackle Paris Johnson Jr. "En la segunda mitad, la ofensiva comenzó a fluir en conjunto".

— Marvin Harrison Jr. va a estar, en la mayoría de los partidos, detrás de Trey McBride y Michael Wilson en cuanto a pases dirigidos, pero sí vio el balón ir en su dirección cinco veces, logrando tres recepciones para 40 yardas. (Él, al igual que McBride, también fue castigado por una cuestionable interferencia de pase, aunque de cualquier manera fue en un pase incompleto).

— Por segunda semana consecutiva, los Cardinals permitieron un touchdown de al menos 80 yardas en la primera serie ofensiva del rival, pero a diferencia de la falla en cobertura contra los Seahawks, esta vez ocurrió gracias a un elaborado diseño de jugada del entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan. En tercera y 12, Brock Purdy conectó con Mike Evans dos yardas después de la línea de golpeo y Evans rápidamente le pasó el balón hacia atrás a Deebo Samuel, quien recorrió 80 yardas por la banda para un touchdown.

— Samuel se quedó con las yardas por recepción, pero sin una recepción, por lo que su increíble línea estadística final fue de cero recepciones para 80 yardas y un touchdown. Eso hará maravillas con el promedio de yardas por recepción de un jugador.

— Los Cardinals, abajo por tres puntos, sí lograron una detención en tercera y 6 con los Niners en la yarda 11 de Arizona. Pero Josh Sweat fue castigado cuando levantó la mano para bloquear el pase y terminó golpeando la máscara de Purdy. También pareció agarrarla, y después del partido asumió la responsabilidad.

"Eso definitivamente fue culpa mía", dijo Sweat. "Me equivoqué. Nos costó".

— Los 52 intentos de pase de Jacoby Brissett fueron la segunda mayor cantidad de su carrera, después de los 57 pases que lanzó en el partido en casa contra los 49ers la temporada pasada.

— En otra edición de "el tiempo de posesión puede ser engañoso", los Cardinals tuvieron el balón durante 38:44, comparado con 21:16 de los 49ers.