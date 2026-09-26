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Starling Thomas V esta listo para aprovechar su oportunidad

El cornerback no juega un partido de temporada regular desde 2024 tras perderse la temporada pasada por una lesión en el ligamento anterior cruzado.

Sep 26, 2026 at 09:00 AM
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Jesus Quinonez
Arizona Cardinals cornerback Starling Thomas V (24) during practice at the Dignity Health Training Center on Thursday, Sep. 24, 2026 in Tempe, AZ.
Caitlyn Epes Kerl/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals cornerback Starling Thomas V (24) during practice at the Dignity Health Training Center on Thursday, Sep. 24, 2026 in Tempe, AZ.

Starling Thomas V tendrá una nueva oportunidad en la secundaria de los Cardinals este domingo ante los San Francisco 49ers.

Después de comenzar la temporada en el practice squad, Thomas regresó al roster activo esta semana tras la lesión de Will Johnson. El partido del domingo marcará su primera participación en temporada regular desde el cierre de la temporada 2024, también ante San Francisco.

Aunque no estuvo en el roster activo durante las primeras dos semanas, Thomas se mantuvo involucrado y preparado para cuando llegara su oportunidad.

"Me preparaba como si fuera a jugar cada semana", dijo Thomas. "Estaba en el cuarto de video como si fuera a jugar durante esas primeras dos semanas y en la lateral ayudaba a los muchachos. Era como un segundo coach para ellos."

Esa preparación también ha sido parte de lo que ha visto el coach de cornerbacks Zac Etheridge.

"Sabíamos que probablemente este momento iba a llegar en algún punto y él ha hecho las repeticiones todos los días", dijo Etheridge. "Ahora tiene la oportunidad de salir al campo y mostrarnos lo que puede hacer."

Para Thomas, llegar a este punto ha requerido paciencia. Se perdió toda la temporada 2025 después de sufrir una lesión en el ligamento anterior cruzado y volvió al campo durante la pretemporada ante Las Vegas. Ese partido fue el último paso en una recuperación que lo mantuvo fuera durante todo el año pasado.

Arizona Cardinals cornerback Starling Thomas V (24) during the Week 1 preseason game between the Arizona Cardinals and the Las Vegas Raiders on Thursday, Aug. 13, 2026 in Las Vegas, NV.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

Con más repeticiones durante training camp y su tiempo en el practice squad, Thomas siente que ha logrado recuperar las sensaciones que tenía antes de la lesión.

"Siento que he vuelto a ser yo. A ese jugador de 2024, cuando estaba jugando uno de mis mejores niveles", dijo Thomas. "Creo que las repeticiones que tuve durante el campamento me ayudaron, igual que todo este tiempo en el practice squad. Simplemente traté de aprovechar cada oportunidad que tuve."

Etheridge también destacó lo que Thomas ha aprendido durante su tiempo con Arizona.

"Star ha estado aquí por un tiempo y tiene mucho conocimiento de veterano", dijo Etheridge. "Obviamente el año pasado tuvo una lesión desafortunada, pero ha seguido mejorando."

La lesión de Johnson obligará a los Cardinals a hacer ajustes en la secundaria. Etheridge mencionó a Max Melton, Denzel Burke, Kei'Trel Clark y Thomas entre los jugadores que pueden asumir mayores responsabilidades.

"Han hecho el trabajo para salir al campo y ayudarnos a ganar", dijo Etheridge.

Thomas ya ha pasado por una situación similar. Durante su temporada de novato estuvo inactivo en los primeros cuatro partidos, pero terminó participando en los siguientes 12 y fue titular en siete.

Ahora tendrá otra oportunidad frente a un rival que conoce bien, y la posibilidad de demostrar que todo el trabajo que hizo mientras esperaba su momento lo tiene listo para regresar al campo.

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