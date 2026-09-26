Starling Thomas V esta listo para aprovechar su oportunidad

Starling Thomas V tendrá una nueva oportunidad en la secundaria de los Cardinals este domingo ante los San Francisco 49ers.

Después de comenzar la temporada en el practice squad, Thomas regresó al roster activo esta semana tras la lesión de Will Johnson. El partido del domingo marcará su primera participación en temporada regular desde el cierre de la temporada 2024, también ante San Francisco.

Aunque no estuvo en el roster activo durante las primeras dos semanas, Thomas se mantuvo involucrado y preparado para cuando llegara su oportunidad.

"Me preparaba como si fuera a jugar cada semana", dijo Thomas. "Estaba en el cuarto de video como si fuera a jugar durante esas primeras dos semanas y en la lateral ayudaba a los muchachos. Era como un segundo coach para ellos."

Esa preparación también ha sido parte de lo que ha visto el coach de cornerbacks Zac Etheridge.

"Sabíamos que probablemente este momento iba a llegar en algún punto y él ha hecho las repeticiones todos los días", dijo Etheridge. "Ahora tiene la oportunidad de salir al campo y mostrarnos lo que puede hacer."