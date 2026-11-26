Este artículo fue publicado originalmente en inglés en azcardinals.com y traducido al español.

Un día cualquiera, unos meses después del nacimiento de su cuarto hijo, Casey Kreiter y su familia recibieron un mensaje de una familia que se encontraba en el hospital.

El motivo del mensaje era darles las gracias.

Su hijo había sufrido un accidente y tuvo que pasar varios días en The Valley Hospital, en Nueva Jersey, el mismo hospital donde Meghan Kreiter había dado a luz recientemente. En el mensaje les contaron que, a pesar de las circunstancias, el pequeño se estaba divirtiendo con una estación móvil de videojuegos.

La estación había sido diseñada para hacer más llevadera la estancia de los niños en el hospital y había sido donada por la familia Kreiter.

En colaboración con Gamers Outreach, Kreiter y su familia donaron dos estaciones de videojuegos, conocidas como GO Karts, a la unidad pediátrica del hospital. Este domingo, cuando los Cardenales reciban a los Commanders como parte de la iniciativa My Cause My Cleats, Kreiter representará a Gamers Outreach.

"Esto nunca se trata de nosotros, sino de los niños, del hospital y de la organización", comentó Kreiter. "Recibir ese mensaje fue algo sumamente gratificante. Realmente hacen una diferencia. Cuando visitas los hospitales, los ves constantemente. Es increíble verlos en acción".

Los cleats de Kreiter son de color guinda y cuentan con diseños de controles de videojuegos de distintos colores. Cerca del talón también aparece el lema Helping Others Level Up (Ayudando a otros a subir de nivel). Después del partido del domingo, Kreiter enviará sus cleats a Gamers Outreach para que sean subastados y los fondos recaudados se destinen a la construcción de más GO Karts.