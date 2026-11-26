Este artículo fue publicado originalmente en inglés en azcardinals.com y traducido al español.
Un día cualquiera, unos meses después del nacimiento de su cuarto hijo, Casey Kreiter y su familia recibieron un mensaje de una familia que se encontraba en el hospital.
El motivo del mensaje era darles las gracias.
Su hijo había sufrido un accidente y tuvo que pasar varios días en The Valley Hospital, en Nueva Jersey, el mismo hospital donde Meghan Kreiter había dado a luz recientemente. En el mensaje les contaron que, a pesar de las circunstancias, el pequeño se estaba divirtiendo con una estación móvil de videojuegos.
La estación había sido diseñada para hacer más llevadera la estancia de los niños en el hospital y había sido donada por la familia Kreiter.
En colaboración con Gamers Outreach, Kreiter y su familia donaron dos estaciones de videojuegos, conocidas como GO Karts, a la unidad pediátrica del hospital. Este domingo, cuando los Cardenales reciban a los Commanders como parte de la iniciativa My Cause My Cleats, Kreiter representará a Gamers Outreach.
"Esto nunca se trata de nosotros, sino de los niños, del hospital y de la organización", comentó Kreiter. "Recibir ese mensaje fue algo sumamente gratificante. Realmente hacen una diferencia. Cuando visitas los hospitales, los ves constantemente. Es increíble verlos en acción".
Los cleats de Kreiter son de color guinda y cuentan con diseños de controles de videojuegos de distintos colores. Cerca del talón también aparece el lema Helping Others Level Up (Ayudando a otros a subir de nivel). Después del partido del domingo, Kreiter enviará sus cleats a Gamers Outreach para que sean subastados y los fondos recaudados se destinen a la construcción de más GO Karts.
Un total de 28 jugadores y siete entrenadores de los Cardenales participarán en esta iniciativa de la NFL. Algunos jugadores representarán a sus propias fundaciones, como el liniero defensivo Roy Lopez y el ala cerrada Trey McBride. Otros apoyarán causas de la comunidad local, como el esquinero Kalen King, quien representará a Feeding America (Arizona) y United Food Bank. Por su parte, el guardia derecho Isaiah Adams utilizará sus zapatos para dar visibilidad al trabajo de Boys & Girls Club Guadalupe.
También habrá organizaciones de alcance nacional representadas. Jugadores como el liniero defensivo Dante Stills y el linebacker Jack Gibbens, entre otros, rendirán homenaje a sus familiares y a las batallas de salud que han enfrentado a través del diseño de sus cleats.
El corredor Bam Knight dará visibilidad a la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (American Foundation for Suicide Prevention).
"Elegí esta fundación porque es una causa con la que me identifico personalmente", comentó Knight. "En mi segundo año en la NFL enfrenté muchas adversidades y pasé por una etapa de depresión. Es algo de lo que muchas personas, incluyéndome a mí, no suelen hablar o no se sienten cómodas buscando ayuda. Esta era la oportunidad perfecta para darle visibilidad a esa causa".
Durante su infancia en Iowa, gracias al hospital infantil ubicado junto al Kinnick Stadium, Kreiter pudo ver de primera mano el impacto que el deporte y este tipo de iniciativas pueden tener en las familias. En su primera temporada con los Cardenales, Kreiter y algunos de sus compañeros han visitado el hospital Phoenix Children's.
La esperanza es que la campaña My Cause My Cleats siga dando visibilidad a distintas organizaciones y brindando a los aficionados la oportunidad de apoyar no solo a los Cardenales, sino también a las causas que representan.
"Combinar los videojuegos, que me han encantado toda la vida, con la oportunidad de ayudar a niños que lo necesitan", comentó Kreiter. "Fue una conexión muy natural".