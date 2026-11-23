Artículo original escrito por Darren Urban. Esta es una traducción al español para azcardenales.com.

LA HISTORIA: KANSAS CITY, Missouri – Después del partido del domingo contra los Chiefs, el entrenador de los Cardenales, Mike LaFleur, reunió al equipo para tener lo que describió como la conversación más sincera que han tenido hasta ahora.

"Me gusta pensar que siempre hablamos con honestidad entre nosotros", dijo LaFleur. "Ha sido una etapa difícil. Cuatro quarterbacks diferentes en cuatro semanas, algo que no sucede muy seguido en esta liga. No es una excusa, simplemente es la realidad. Pero sé que todavía podemos jugar mejor, independientemente de las circunstancias.

"Han sido semanas realmente complicadas para nosotros".

La tarde fría y ventosa en el Arrowhead Stadium terminó con una derrota de 34-7, con Josh Johnson convirtiéndose en el cuarto quarterback titular de los Cardenales (3-8) en cuatro semanas consecutivas.

Johnson, quien acumula 82 movimientos de plantilla a lo largo de su carrera en la NFL, hizo lo que pudo con muy poco tiempo de preparación. El novato Carson Beck, quien estaba programado para iniciar el encuentro, volvió a sufrir espasmos en la espalda durante la parte final de la práctica del jueves. Eso significó que Johnson, quien había firmado con el equipo apenas 12 días antes, tuvo solamente una práctica con los titulares.

"Es complicado, no solamente para mí, sino también para mis compañeros", reconoció Johnson después del partido. "Pero no podemos quedarnos pensando en eso".

Como era de esperarse, la falta de preparación se hizo evidente frente a unos Chiefs (8-2) que buscan regresar al Super Bowl.

Johnson no perdió el balón y completó 18 de 31 pases para 155 yardas y un touchdown. Pero, como señaló LaFleur después del encuentro, también estaba enfrentándose a dos futuros integrantes del Salón de la Fama: el quarterback de Kansas City, Patrick Mahomes, y el ala cerrada Travis Kelce.

Mahomes completó 27 de 39 pases para 324 yardas y tres touchdowns. Su última jugada llegó en la primera acción del último cuarto, cuando lanzó un pase corto hacia Xavier Worthy, quien lo convirtió en un touchdown de 18 yardas. Después de eso, su participación había terminado.

Kelce atrapó dos pases de touchdown. Mientras tanto, el estelar ala cerrada de los Cardenales, Trey McBride, terminó con nueve recepciones, pero solamente consiguió 54 yardas. Johnson reconoció después del partido que necesita más tiempo para desarrollar química con McBride.

"Mi trabajo es ayudar a este equipo a ganar", dijo Johnson. "No hice mi trabajo".

McBride terminó con 14 pases dirigidos hacia él, su mayor cantidad de la temporada. Simi Fehoko, quien ocupó el lugar del ausente Michael Wilson, recibió cinco pases dirigidos hacia él, pero Johnson y Fehoko no lograron conectarse con frecuencia. El receptor terminó con una sola recepción.

"Hemos tenido cuatro quarterbacks diferentes en cuatro semanas y ya hemos hablado de eso. Cada uno tiene una cadencia diferente, una manera distinta de comunicar las jugadas y de lanzar el balón", dijo Fehoko. "Obviamente, como receptores también tenemos que aprender a trabajar con ellos. Tuvimos solamente dos días de preparación, así que le tengo muchísimo respeto a Josh. Lleva mucho tiempo haciendo esto y se nota por qué".

LaFleur dijo que le encantaron la actitud y el espíritu de lucha de Johnson. Los Cardenales podrían tener que recurrir nuevamente a él la próxima semana, cuando reciban a los Commanders, dependiendo de cómo evolucione la lesión de espalda de Beck.

Johnson aseguró que contar con más tiempo de preparación será de ayuda. Sin embargo, eso no disminuyó la frustración del veterano de 40 años, quien ha pasado por 15 equipos diferentes de la NFL.