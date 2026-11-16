Las lesiones continúan acumulándose para los Cardenales, que este lunes recibieron malas noticias sobre dos integrantes de su defensiva de cara al encuentro de la Semana 11 ante los Chiefs de Kansas City.

El entrenador en jefe Mike LaFleur confirmó que el linebacker Jordan Burch se perderá el resto de la temporada debido a una lesión en el ligamento colateral medial (MCL) de la rodilla, mientras que el safety Andrew Wingard estará fuera por un periodo prolongado debido a una lesión en la muñeca.

Burch sufrió la lesión durante una jugada de equipos especiales en la derrota del domingo ante los Rams de Los Ángeles. Su ausencia representa otra baja para la rotación defensiva de Arizona, además de afectar a los equipos especiales, donde había tenido una participación importante esta temporada.

El linebacker participaba, en promedio, en el 41 por ciento de las jugadas defensivas del equipo. Su ausencia podría abrir la puerta para que Eku Leota, quien ha estado inactivo desde la Semana 8, vuelva a tener participación.

En el caso de Wingard, las noticias son un poco más alentadoras. Aunque no existe una fecha para su regreso, LaFleur señaló que no espera que la lesión lo mantenga fuera por el resto de la temporada y que, por ahora, no será colocado en la lista de reservas lesionados (IR).

Las lesiones han complicado la primera temporada de Wingard con los Cardenales. El safety ya se había perdido tres partidos debido a una lesión en la rodilla que sufrió ante los Giants de Nueva York y llegó al encuentro contra los Rams con molestias en la ingle.

LaFleur lamentó especialmente la situación del jugador, quien había trabajado para regresar al terreno de juego después de su primera ausencia.

"Es difícil para nuestro equipo, pero sobre todo para el jugador", comentó el entrenador. "Quería estar ahí con sus compañeros, logró regresar y ahora estamos en esta situación".