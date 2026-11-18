Los Cardenales de Arizona visitarán a los Chiefs de Kansas City este domingo 22 de noviembre en el Arrowhead Stadium. El partido comenzará a las 11 a.m., hora de Arizona (12 p.m., hora de la Ciudad de México).
ESCUCHA EL PARTIDO EN ESPAÑOL
- Latino Mix 100.3 FM KQMR
- Jesús Quiñónez (narración) e Irving Villanueva (análisis).
La cobertura en español comenzará dos horas antes del partido con los programas de antesala Primera y Diez y Conteo Progresivo, que ofrecerán análisis, entrevistas y toda la información previa al encuentro.
Puedes consultar la lista completa de estaciones de radio afiliadas a los Cardenales en www.azcardinals.com/broadcast.
CÓMO VER EL PARTIDO POR TELEVISIÓN
- CBS
- Ian Eagle (narración), Ross Tucker (análisis) y Evan Washburn (reportero a nivel de cancha).
CÓMO VER EL PARTIDO EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Los aficionados que se encuentren dentro del mercado de transmisión podrán ver el partido en vivo a través de la siguiente plataforma:*
Consulta la programación de televisión de tu localidad para confirmar la disponibilidad. Los usuarios de dispositivos iOS deberán permitir el acceso a su ubicación desde Configuración > Privacidad > Localización > Safari.
ESCUCHA EL PARTIDO EN INGLÉS
- Arizona Sports 98.7 FM
- J.P. Shadrick (narración), A.Q. Shipley (análisis) y Dani Sureck (reportera a nivel de cancha).
La programación del día de partido comenzará a las 8 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas ofrecerán un análisis del encuentro y las noticias más recientes de la NFL.
Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis posterior al encuentro.
NFL+
NFL+ permite ver partidos de pretemporada fuera del mercado local, encuentros de temporada regular y playoffs transmitidos localmente o en horario estelar desde teléfonos y tabletas, además de repeticiones de partidos y contenido adicional.
Para los aficionados que se encuentran fuera de Estados Unidos, también está disponible Game Pass International.
LOS CARDENALES EN INTERNET
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias y novedades del equipo, sigue a los Cardenales de Arizona en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok, Snapchat (/SnapAZCardinals) y Reddit.
El sitio oficial AZCardinals.com ofrece reportajes, entrevistas, videos, contenido de audio y las últimas noticias del equipo, incluyendo el blog de Darren Urban, *Word from the Birds*.
REDES SOCIALES OFICIALES DE LOS CARDENALES
- Arizona Cardinals: @AZCardinals
- Cardinals Gameday: @CardsGameday
- Darren Urban, escritor principal: @Cardschatter
- Porristas de los Cardenales: @AZCardsCheer
- Cardenales de Arizona en Español: @AZCardenales
PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDENALES
- The Cardinals Red Sea Report: martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.
- The Big Red Rage: jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.
- Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground: disponibles en AZCardinals.com.
- Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch: por Arizona's Family.