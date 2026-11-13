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Trey McBride Nombrado Capitán

Jugar Cada Down al Máximo es la Mejor Manera de Predicar con el Ejemplo

Nov 13, 2026 at 11:29 AM
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Irving Villanueva
Arizona Cardinals tight end Trey McBride (85) during the Week 8 regular season game between the Arizona Cardinals and the Dallas Cowboys on Sunday, Nov. 1, 2026 in Arlington, TX.
Caitlyn Epes Kerl/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals tight end Trey McBride (85) during the Week 8 regular season game between the Arizona Cardinals and the Dallas Cowboys on Sunday, Nov. 1, 2026 in Arlington, TX.

Tempe, AZ - Mike LaFleur habló ante los medios de comunicación e informó que Trey McBride había sido nombrado uno de los capitanes del equipo. Aunque este viernes lo comunicó oficialmente ante la prensa, la noticia fue compartida con el grupo desde el miércoles.

Desde su ascenso en 2023, McBride ha predicado con el ejemplo y, para muchos, no resulta sorpresivo que se haya convertido en una de las voces autorizadas dentro del vestidor. En 2026, el ala cerrada continúa acumulando números dignos de un All-Pro.

McBride lidera la NFL con 73 recepciones. Además, ha registrado siete o más atrapadas en cada uno de sus últimos 11 partidos, uniéndose a Antonio Brown (14) y Cooper Kupp (11) como los únicos jugadores en la historia de la NFL con al menos siete recepciones en 11 o más juegos consecutivos.

A nivel franquicia, McBride también continúa dejando huella. Con sus siete recepciones la semana pasada en Seattle, superó a Bobby Joe Conrad (418) para ubicarse en el octavo lugar en la lista histórica de los Cardenales.

LaFleur explicó que la decisión de nombrarlo capitán simplemente se sintió bien; era lo correcto. Con la salida de Jacoby Brissett a Baltimore, había un puesto vacante entre los capitanes, y McBride parecía ser el siguiente en turno.

Algunos podrían cuestionar cuánto habla durante los partidos o la manera en que les recuerda a sus rivales quién tienen enfrente. Pero McBride siempre respalda sus palabras con actuaciones brillantes dentro del campo.

Genuinamente, creo que era cuestión de tiempo para que el número 85 se convirtiera en uno de los capitanes y en una de las principales voces del vestidor.

La lista de capitanes para los Cardenales de Arizona la conforman los siguientes nombres:

Budda Baker (Safety - Defensiva)

Mack Wilson Sr. (Mike LB - Defensiva)

Hjalte Froholdt (Centro - Ofensiva)

Trey McBride (TE - Ofensiva)

Casey Kreiter (Long Snapper - Equipos Especiales)

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