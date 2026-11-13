Trey McBride Nombrado Capitán

LaFleur explicó que la decisión de nombrarlo capitán simplemente se sintió bien; era lo correcto. Con la salida de Jacoby Brissett a Baltimore, había un puesto vacante entre los capitanes, y McBride parecía ser el siguiente en turno.

Algunos podrían cuestionar cuánto habla durante los partidos o la manera en que les recuerda a sus rivales quién tienen enfrente. Pero McBride siempre respalda sus palabras con actuaciones brillantes dentro del campo.

Genuinamente, creo que era cuestión de tiempo para que el número 85 se convirtiera en uno de los capitanes y en una de las principales voces del vestidor.

La lista de capitanes para los Cardenales de Arizona la conforman los siguientes nombres:

Budda Baker (Safety - Defensiva)

Mack Wilson Sr. (Mike LB - Defensiva)

Hjalte Froholdt (Centro - Ofensiva)

Trey McBride (TE - Ofensiva)