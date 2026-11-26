Una de las ventajas para Austin es que no llega como un desconocido al vestidor. Desde su incorporación al cuerpo técnico en marzo, ha tenido la oportunidad de conocer a sus jugadores, identificar sus fortalezas y entender cómo responden a diferentes situaciones.

Mack Wilson Sr., uno de los capitanes de la defensiva, destacó que Austin ha trabajado de cerca con él desde las actividades organizadas del equipo durante la temporada baja, ayudándolo con la lectura de las ofensivas rivales y la comunicación de las jugadas defensivas.

Para Wilson, independientemente de los cambios que se implementen, el reto de los jugadores será encontrar la consistencia que les ha faltado durante la temporada.

"Siento que todavía no hemos logrado jugar 60 minutos con el estilo de defensiva que somos capaces de jugar", comentó Wilson. "Ese es mi reto para los muchachos en estos seis partidos que nos quedan, salir y jugar a nuestra manera".

Entre las prioridades de Austin también está mejorar la defensiva contra el ataque terrestre y provocar más pérdidas de balón, dos aspectos que considera fundamentales para cambiar el rumbo de un partido.

Ante Washington, uno de los principales retos será contener a un quarterback que puede generar peligro tanto con el brazo como con las piernas.

"Si puedes detener el ataque terrestre, puedes hacer que un quarterback sea unidimensional. Puedes hacer que un equipo sea unidimensional", explicó Austin.

El nuevo coordinador defensivo estará en el sideline de Arizona este domingo, una decisión que tomó para mantener una comunicación directa con sus jugadores durante esta etapa de transición.