Una defensiva que juegue más rápido, con mayor libertad y sin tener que pensar demasiado. Eso es lo que busca Teryl Austin en su nueva etapa como coordinador defensivo de los Cardenales.
Austin, quien asumió el puesto el lunes, tendrá su primera prueba este domingo cuando Arizona reciba a los Washington Commanders en State Farm Stadium.
Con seis partidos por disputar en la temporada regular, el veterano entrenador reconoce que no es el momento de implementar cambios radicales en un sistema defensivo en el que se ha trabajado desde abril. Sin embargo, eso no significa que no habrá ajustes.
"Para mí, la prioridad es simplificar un poco las cosas para darles mayor libertad a nuestros jugadores", comentó Austin. "No vamos a ser perfectos, no tienen que ser perfectos, pero hay que jugar con intensidad y dejar que salga a relucir su talento".
Algunos de esos ajustes ya se han visto reflejados durante los entrenamientos de esta semana.
El apoyador Zaven Collins explicó que se han eliminado algunas de las reglas que los jugadores debían seguir en determinadas situaciones, algo que considera podría beneficiar particularmente a quienes se encargan de presionar al quarterback.
"Siento que lo que hemos trabajado hasta ahora nos permite jugar con un poco más de libertad, especialmente a los jugadores que presionamos por los extremos y quizás a los de la línea defensiva, pero veremos cómo evoluciona durante la semana", señaló Collins.
Una de las ventajas para Austin es que no llega como un desconocido al vestidor. Desde su incorporación al cuerpo técnico en marzo, ha tenido la oportunidad de conocer a sus jugadores, identificar sus fortalezas y entender cómo responden a diferentes situaciones.
Mack Wilson Sr., uno de los capitanes de la defensiva, destacó que Austin ha trabajado de cerca con él desde las actividades organizadas del equipo durante la temporada baja, ayudándolo con la lectura de las ofensivas rivales y la comunicación de las jugadas defensivas.
Para Wilson, independientemente de los cambios que se implementen, el reto de los jugadores será encontrar la consistencia que les ha faltado durante la temporada.
"Siento que todavía no hemos logrado jugar 60 minutos con el estilo de defensiva que somos capaces de jugar", comentó Wilson. "Ese es mi reto para los muchachos en estos seis partidos que nos quedan, salir y jugar a nuestra manera".
Entre las prioridades de Austin también está mejorar la defensiva contra el ataque terrestre y provocar más pérdidas de balón, dos aspectos que considera fundamentales para cambiar el rumbo de un partido.
Ante Washington, uno de los principales retos será contener a un quarterback que puede generar peligro tanto con el brazo como con las piernas.
"Si puedes detener el ataque terrestre, puedes hacer que un quarterback sea unidimensional. Puedes hacer que un equipo sea unidimensional", explicó Austin.
El nuevo coordinador defensivo estará en el sideline de Arizona este domingo, una decisión que tomó para mantener una comunicación directa con sus jugadores durante esta etapa de transición.
Si bien no se espera que la defensiva de Arizona luzca completamente distinta ante Washington, el objetivo es que los jugadores puedan aprovechar mejor sus cualidades, reaccionar con mayor rapidez y generar las jugadas de impacto que tanto necesita el equipo.