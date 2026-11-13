Elijah Higgins seguirá con los Cardenales hasta 2029

Elijah Higgins seguirá vistiendo el uniforme de los Cardenales de Arizona. El equipo anunció este viernes que llegó a un acuerdo con el ala cerrada para una extensión de contrato por tres años que lo mantendrá en Arizona hasta la temporada 2029.

Para Higgins, el acuerdo representa un momento especial después de un camino que no siempre fue sencillo.

"Me encanta estar aquí. Me encanta Arizona. Me han tratado muy bien. Hace cuatro años me dejaron en libertad y ellos me reclamaron de la lista de jugadores disponibles. He estado aquí desde entonces", dijo Higgins. "Es una organización que trabaja con mucho respeto. Simplemente me encanta estar aquí".

Seleccionado por los Dolphins de Miami en la sexta ronda del Draft de 2023, Higgins llegó a los Cardenales en agosto de ese mismo año. Desde entonces, se ha convertido en una pieza importante de la ofensiva y de los equipos especiales.