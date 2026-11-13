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Elijah Higgins seguirá con los Cardenales hasta 2029

El ala cerrada firmó una extensión de contrato por tres años con Arizona

Nov 13, 2026 at 02:02 PM
Arizona Cardinals tight end Elijah Higgins (84) signs a contract extension at the Dignity Health Training Center on Friday, November 13, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals tight end Elijah Higgins (84) signs a contract extension at the Dignity Health Training Center on Friday, November 13, 2026 in Tempe, AZ.

Elijah Higgins seguirá vistiendo el uniforme de los Cardenales de Arizona. El equipo anunció este viernes que llegó a un acuerdo con el ala cerrada para una extensión de contrato por tres años que lo mantendrá en Arizona hasta la temporada 2029.

Para Higgins, el acuerdo representa un momento especial después de un camino que no siempre fue sencillo.

"Me encanta estar aquí. Me encanta Arizona. Me han tratado muy bien. Hace cuatro años me dejaron en libertad y ellos me reclamaron de la lista de jugadores disponibles. He estado aquí desde entonces", dijo Higgins. "Es una organización que trabaja con mucho respeto. Simplemente me encanta estar aquí".

Seleccionado por los Dolphins de Miami en la sexta ronda del Draft de 2023, Higgins llegó a los Cardenales en agosto de ese mismo año. Desde entonces, se ha convertido en una pieza importante de la ofensiva y de los equipos especiales.

En cuatro temporadas con Arizona, el jugador de 26 años ha participado en 54 partidos, 23 como titular, con 82 recepciones para 798 yardas y cuatro touchdowns. Además, desde 2023 lidera al equipo en jugadas disputadas en equipos especiales, con 677.

Arizona Cardinals tight end Elijah Higgins (84) during the Week 7 regular season game between the Arizona Cardinals and the Denver Broncos on Sunday, Oct. 25, 2026 at State Farm Stadium.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

Su trayectoria también ha estado marcada por la transición de receptor a ala cerrada, un cambio que llegó acompañado de momentos difíciles.

"Hubo muchos momentos durante mi carrera, tanto en la universidad como en la NFL, en los que quise dejarlo todo. Haber perseverado es lo que me permitió llegar hasta aquí", reconoció.

En nueve partidos esta temporada, Higgins suma 18 recepciones para 162 yardas y un touchdown. También fue seleccionado como el candidato de los Cardenales al premio Salute to Service 2026 por su compromiso con la comunidad militar.

Con su nuevo contrato, Higgins continuará compartiendo el grupo de alas cerradas con Trey McBride, quien también tiene contrato hasta 2029.

"Es increíble. Llevamos cuatro años juntos y he podido verlo convertirse en el jugador que es hoy. Ahora podemos seguir desarrollando esa química, divertirnos y asumir el liderazgo del grupo", comentó Higgins.

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