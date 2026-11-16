La era de Carson Beck comenzó este domingo en el State Farm Stadium. Y aunque el resultado no favoreció a los Cardenales, el encuentro ante los Rams de Los Ángeles dejó varias señales positivas sobre el quarterback novato.
Para empezar, Beck lució como alguien preparado para la ocasión. A pesar de tratarse de su primer partido de temporada regular en la NFL, el quarterback mostró tranquilidad desde sus primeras jugadas, algo que él mismo destacó después del encuentro.
"Para ser mi primera vez en el campo, me sentí cómodo. Sentí que al principio el juego se me dio bien", comentó Beck. "Estoy muy emocionado por la oportunidad que recibí".
Esa comodidad también se reflejó en el terreno de juego.
En sus primeras dos series ofensivas, Beck ayudó a los Cardenales a avanzar hasta territorio rival y conseguir seis puntos. Entre sus mejores jugadas estuvieron un pase de 21 yardas a Simi Fehoko y otro de 31 yardas a Devin Duvernay, dos lanzamientos que demostraron su capacidad para encontrar espacios en la defensiva.
"Creo que nos sentimos cómodos. Pudimos conseguir algunas jugadas explosivas", explicó Beck sobre el inicio del encuentro. "Obviamente queremos terminar esas series con touchdowns, pero comenzar así contra una defensiva increíble nos dio un buen impulso".
Pero más allá de los pases, también llamó la atención su manejo de la ofensiva. Beck mostró seguridad al comunicarse con sus compañeros, organizar las jugadas y ejecutar el plan de juego, detalles importantes para cualquier quarterback, especialmente uno que apenas disputaba su primer encuentro.
Algo que no pasó desapercibido para el entrenador en jefe Mike LaFleur.
"Creo que todos pudimos notarlo", comentó LaFleur el lunes, al hablar sobre la tranquilidad que mostró Beck. "Eso no me sorprendió para nada".
El entrenador también destacó la capacidad del novato para lanzar pases de distancia intermedia y mantener el ritmo de la ofensiva.
"Lanza con ritmo y a tiempo", explicó LaFleur, quien destacó específicamente los envíos a Duvernay y Fehoko.
Y tras revisar el video del encuentro, su evaluación seguía siendo positiva.
"Fue un debut muy sólido para él".
Por supuesto, no todo salió como Beck y los Cardenales esperaban.
El quarterback terminó el partido completando 11 de 18 pases para 108 yardas, sin anotaciones y con dos intercepciones. Además, fue capturado cinco veces por una defensiva de los Rams que constantemente puso a prueba a la línea ofensiva de Arizona.
Sin embargo, las estadísticas tampoco cuentan toda la historia.
En la primera intercepción, el balón rebotó en las manos de Devin Duvernay antes de terminar en posesión de un defensor. En la segunda, LaFleur explicó que hubo un error en la ruta que debía correr Tyler Allgeier.
También hubo oportunidades que no pudieron aprovecharse, incluyendo algunos pases profundos que pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro.
Beck reconoció que la ofensiva necesitaba encontrar la manera de mantener vivas sus series, especialmente cuando las cosas comenzaron a complicarse.
"Necesitaba encontrar la manera de hacer jugadas para mantenernos en el partido y prolongar las series ofensivas", explicó Beck. "Al principio nuestra comunicación fue excelente y estuvimos muy atentos a los detalles. Simplemente no pudimos mantenerlo, y eso comienza conmigo".
Otro factor que complicó su debut fue la falta de oportunidades.
Los Cardenales solamente ejecutaron 34 jugadas ofensivas, la menor cantidad en la historia de la franquicia. La ofensiva nunca logró encontrar continuidad después de sus primeras dos series y los Rams controlaron el balón durante gran parte de la segunda mitad.
LaFleur reconoció que esa cantidad de jugadas también dificulta evaluar a su quarterback.
"Eso es lo frustrante de ayer, haber tenido solamente 34 jugadas", comentó el entrenador el lunes.
Con siete partidos por delante, Beck tendrá la oportunidad de seguir aprendiendo y demostrar lo que puede aportar a la ofensiva de Arizona.
LaFleur sabe que ese proceso dependerá de las oportunidades que tenga para jugar y ganar experiencia.
"Puedes tener todas las reuniones que quieras. Puedes estudiar todos los videos que quieras", explicó el entrenador. "Se trata de conseguir tantas repeticiones como sea posible".
Aunque el debut estuvo lejos de ser perfecto, el entrenador se mostró entusiasmado por lo que vio de su quarterback y por las oportunidades que tendrá durante el resto de la temporada.
Beck también reconoció que todavía hay mucho por mejorar y asumió su responsabilidad por las dificultades que enfrentó la ofensiva.
"He pasado por lo bueno, lo malo, lo feo y lo todavía peor", comentó el quarterback al hablar sobre los altibajos del fútbol americano. "Se trata de cómo respondes cuando las cosas salen mal".
Beck tendrá otra oportunidad de demostrar lo que puede hacer este domingo ante los Chiefs de Kansas City. Después de un debut en el que mostró cosas positivas, el siguiente paso será encontrar mayor consistencia y ayudar a los Cardenales a convertir esas buenas jugadas en puntos.