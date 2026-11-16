Sin embargo, las estadísticas tampoco cuentan toda la historia.

En la primera intercepción, el balón rebotó en las manos de Devin Duvernay antes de terminar en posesión de un defensor. En la segunda, LaFleur explicó que hubo un error en la ruta que debía correr Tyler Allgeier.

También hubo oportunidades que no pudieron aprovecharse, incluyendo algunos pases profundos que pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro.

Beck reconoció que la ofensiva necesitaba encontrar la manera de mantener vivas sus series, especialmente cuando las cosas comenzaron a complicarse.

"Necesitaba encontrar la manera de hacer jugadas para mantenernos en el partido y prolongar las series ofensivas", explicó Beck. "Al principio nuestra comunicación fue excelente y estuvimos muy atentos a los detalles. Simplemente no pudimos mantenerlo, y eso comienza conmigo".

Otro factor que complicó su debut fue la falta de oportunidades.

Los Cardenales solamente ejecutaron 34 jugadas ofensivas, la menor cantidad en la historia de la franquicia. La ofensiva nunca logró encontrar continuidad después de sus primeras dos series y los Rams controlaron el balón durante gran parte de la segunda mitad.

LaFleur reconoció que esa cantidad de jugadas también dificulta evaluar a su quarterback.

"Eso es lo frustrante de ayer, haber tenido solamente 34 jugadas", comentó el entrenador el lunes.

Con siete partidos por delante, Beck tendrá la oportunidad de seguir aprendiendo y demostrar lo que puede aportar a la ofensiva de Arizona.

LaFleur sabe que ese proceso dependerá de las oportunidades que tenga para jugar y ganar experiencia.

"Puedes tener todas las reuniones que quieras. Puedes estudiar todos los videos que quieras", explicó el entrenador. "Se trata de conseguir tantas repeticiones como sea posible".

Aunque el debut estuvo lejos de ser perfecto, el entrenador se mostró entusiasmado por lo que vio de su quarterback y por las oportunidades que tendrá durante el resto de la temporada.

Beck también reconoció que todavía hay mucho por mejorar y asumió su responsabilidad por las dificultades que enfrentó la ofensiva.

"He pasado por lo bueno, lo malo, lo feo y lo todavía peor", comentó el quarterback al hablar sobre los altibajos del fútbol americano. "Se trata de cómo respondes cuando las cosas salen mal".