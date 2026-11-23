Teryl Austin estará a cargo de las jugadas defensivas de los Cardenales a partir de la Semana 12, así lo anunció este lunes el entrenador Mike LaFleur durante su conferencia de prensa.

La decisión llega después de que Nick Rallis fuera relevado de su puesto como coordinador defensivo, cargo que ocupó durante las últimas cuatro temporadas.

LaFleur explicó que tomó personalmente la decisión el lunes por la mañana y reconoció que fue una conversación difícil.

"Nick es alguien a quien respeto muchísimo como persona y como entrenador", comentó LaFleur. "Le deseo mucho éxito a él y a su familia. Va a encontrar otra oportunidad y hará un gran trabajo dondequiera que esté".

El entrenador también compartió un mensaje de Rallis, quien quiso expresar su agradecimiento a los medios de comunicación, la organización y los aficionados por los cuatro años que pasó con el equipo.

Los Cardenales tienen marca de 3-8 y han permitido un promedio de 29.4 puntos por partido, la cifra más alta de la Conferencia Nacional.

LaFleur reconoció que el equipo necesita mejorar en todas sus fases y asumió responsabilidad por los resultados.

"Es algo colectivo. Estamos todos juntos en esto", señaló. "Yo me miro primero al espejo y asumo más responsabilidad que nadie. En este momento estamos buscando soluciones".

Austin, quien llegó a Arizona en marzo como asistente defensivo principal, se encargará de dirigir la unidad durante el resto de la temporada.

El veterano entrenador cuenta con 22 años de experiencia en la NFL, incluyendo nueve temporadas como coordinador defensivo con Detroit, Cincinnati y Pittsburgh.