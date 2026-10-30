Cómo ver y escuchar Cardenales vs. Cowboys en la Semana 8 de la NFL

Los Cardenales de Arizona se enfrentarán a los Cowboys de Dallas en el AT&T Stadium este domingo 1 de noviembre, con el inicio del partido programado para las 11 a.m., hora de Arizona.
ESCUCHA EL PARTIDO EN ESPAÑOL
- Latino Mix 100.3 FM KQMR
- TUDN Phoenix 105.1 FM
- Jesús Quiñónez (narración) e Irving Villanueva (análisis).
- La cobertura comienza dos horas antes del partido, a las 9 a.m., con Primera y Diez, seguido de Conteo Progresivo, con toda la información y el análisis previo al encuentro.
También puedes escuchar La Tacleada, el podcast en español de los Cardenales, con análisis, entrevistas y conversaciones sobre la actualidad del equipo.
Consulta la lista completa de estaciones afiliadas en AZCardinals.com/broadcast.
MIRA EL PARTIDO POR TELEVISIÓN
FOX
- Kenny Albert (narración)
- Greg Olsen (análisis)
- Pam Oliver (reportera de campo)
MIRA EL PARTIDO EN TU DISPOSITIVO MÓVIL
Los aficionados que se encuentren dentro del mercado de transmisión podrán seguir el partido en vivo a través de:
La disponibilidad depende de tu ubicación. Consulta la programación local para confirmar la transmisión.
Los usuarios de iPhone o iPad que utilicen Safari deben permitir el acceso a su ubicación desde Configuración, Privacidad, Servicios de localización y Safari.
ESCUCHA EL PARTIDO EN INGLÉS
Arizona Sports 98.7 FM
- J.P. Shadrick (narración)
- A.Q. Shipley (análisis)
- Dani Sureck (reportera de campo)
La programación comienza a las 8 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle.
Al finalizar el encuentro, Cardinal Talk ofrecerá un espacio para que los aficionados compartan sus opiniones sobre el partido.
Radio nacional: Compass Radio
- Ted Emrich (narración)
- Steve Beuerlein (análisis)
NFL+ Y GAME PASS INTERNACIONAL
Con NFL+, los aficionados pueden disfrutar de partidos locales y de horario estelar en vivo desde dispositivos móviles, repeticiones de encuentros y otros contenidos de la NFL.
Para los aficionados fuera de Estados Unidos, está disponible NFL Game Pass Internacional a través de DAZN.
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MÁS PROGRAMACIÓN DE LOS CARDENALES
- The Cardinals Red Sea Report: martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.
- The Big Red Rage: jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.
- Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground: disponibles en AZCardinals.com.
- Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch: por Arizona's Family.