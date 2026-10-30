Cardenales Vuelan a Dallas para Intentar Mantener su Dominio en AT&T Stadium

Viajar a Arlington le trae buenos recuerdos a los Cardinals, y hay dos estadísticas que respaldan ese argumento. La primera es contundente: Arizona suma cuatro victorias consecutivas en el AT&T Stadium, la casa de los Cowboys. Con ese registro, los Cardinals se unen a sus rivales de Dallas en la NFC Este: Philadelphia (7), New York (5) y Washington (5), como los únicos equipos que han conseguido al menos cuatro triunfos como visitantes en ese escenario.
En términos generales, Arizona también ha dominado la serie en sus últimos nueve enfrentamientos, con ocho victorias sobre el equipo de Jerry Jones. Basta recordar lo sucedido en la Semana 9 de la temporada 2025. En Monday Night Football, los Cardinals firmaron una de sus mejores actuaciones del año al contener a una ofensiva explosiva encabezada por Dak Prescott, CeeDee Lamb y George Pickens. Aquella noche, Arizona se impuso con autoridad por marcador de 27-17.
Sin embargo, algunas cosas han cambiado desde aquel enfrentamiento. Arizona tiene un nuevo head coach en Mike LaFleur y ahora cuenta con un corredor novato que puede convertirse en una pieza importante dentro del plan de juego. Después de perderse las últimas dos semanas, Jeremiyah Love estará de regreso y activo este domingo, agregando una nueva variante al ataque de los Cardinals.
Las lesiones tampoco han dado tregua a los del desierto, particularmente en la línea ofensiva. Una vez más, Jon Gaines II no podrá estar disponible para el domingo, situación que abrirá una nueva oportunidad para Hayden Conner, quien tendrá que responder ante el reto que representa la defensiva de Dallas.
Otro nombre que merece atención es Walter Nolen III. El tackle defensivo de Arizona inició su temporada de novato en 2025 lidiando con una lesión en la pantorrilla, un problema que retrasó su debut hasta la Semana 9. Sin embargo, su primera aparición llegó precisamente en Arlington, donde tuvo una actuación destacada al registrar el primer sack de su carrera en la NFL, además de una tacleada para pérdida de yardas y un golpe al quarterback. Junto a Josh Sweat, fue uno de los principales responsables de generar presión y complicarle la noche a Dak Prescott y compañía.
Ahora, en 2026, su disponibilidad para este domingo luce complicada. Si finalmente no puede participar, Nick Rallis y su staff tendrán que encontrar la manera de compensar una ausencia importante en el frente defensivo.
Una de las claves para que Arizona pueda salir victorioso de Dallas será establecer el ataque terrestre y encontrar alternativas de pase desde el backfield. Contra Denver tuvimos una probadita de lo que Mike LaFleur puede construir en ese sentido: Bam Knight fue una opción en zona roja y, aunque la jugada no terminó en puntos, me gustó la creatividad. Con Michael Wilson y Trey McBride atrayendo coberturas dobles, especialmente cerca de la zona de anotación, encontrar otras alternativas puede hacer más impredecible a esta ofensiva.
Además, Dallas presenta una de las defensivas más vulnerables de la liga: ocupa el puesto 31 contra la carrera, permite el 52.9% de conversiones en tercer down, el peor registro de la NFL y se encuentra entre las unidades que más yardas conceden por partido. Arizona tiene una oportunidad para imponer condiciones, controlar el ritmo del encuentro y buscar una quinta victoria consecutiva en Arlington.