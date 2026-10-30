Cardenales Vuelan a Dallas para Intentar Mantener su Dominio en AT&T Stadium

Otro nombre que merece atención es Walter Nolen III. El tackle defensivo de Arizona inició su temporada de novato en 2025 lidiando con una lesión en la pantorrilla, un problema que retrasó su debut hasta la Semana 9. Sin embargo, su primera aparición llegó precisamente en Arlington, donde tuvo una actuación destacada al registrar el primer sack de su carrera en la NFL, además de una tacleada para pérdida de yardas y un golpe al quarterback. Junto a Josh Sweat, fue uno de los principales responsables de generar presión y complicarle la noche a Dak Prescott y compañía.