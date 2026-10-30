Jeremiyah Love quiere volver a ser él mismo

Jeremiyah Love tiene una cosa en mente para este domingo: ejecutar.

El corredor novato de los Cardenales se prepara para regresar ante los Cowboys de Dallas después de perderse los últimos dos partidos por una lesión en el tobillo. Su última participación fue en la Semana 5 frente a los Lions de Detroit.

"Simplemente salir y ejecutar", dijo Love. "He estado fuera durante dos semanas, así que me he dedicado a recuperar mi cuerpo. Mi plan es salir y ejecutar cualquier jugada que manden los entrenadores".

Para Love, estar fuera de acción fue una experiencia poco común. Según recordó, era la primera vez desde la secundaria que se perdía partidos consecutivos. Aunque quería estar en el terreno de juego, reconoció que el descanso era necesario.

Las molestias en sus tobillos comenzaron desde el inicio de la temporada y terminaron afectando su explosividad. Love explicó que depende mucho de sus tobillos para frenar de golpe y cambiar de dirección, movimientos que no había podido realizar con la misma facilidad.