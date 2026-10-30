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Jeremiyah Love quiere volver a ser él mismo

Después de dos partidos de ausencia, el corredor novato espera recuperar la explosividad que lo caracteriza

Oct 30, 2026 at 02:43 PM
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Jesus Quinonez
Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during the Week 5 regular season game between the Arizona Cardinals and the Detroit Lions on Sunday, Oct. 11, 2026 at State Farm Stadium.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during the Week 5 regular season game between the Arizona Cardinals and the Detroit Lions on Sunday, Oct. 11, 2026 at State Farm Stadium.

Jeremiyah Love tiene una cosa en mente para este domingo: ejecutar.

El corredor novato de los Cardenales se prepara para regresar ante los Cowboys de Dallas después de perderse los últimos dos partidos por una lesión en el tobillo. Su última participación fue en la Semana 5 frente a los Lions de Detroit.

"Simplemente salir y ejecutar", dijo Love. "He estado fuera durante dos semanas, así que me he dedicado a recuperar mi cuerpo. Mi plan es salir y ejecutar cualquier jugada que manden los entrenadores".

Para Love, estar fuera de acción fue una experiencia poco común. Según recordó, era la primera vez desde la secundaria que se perdía partidos consecutivos. Aunque quería estar en el terreno de juego, reconoció que el descanso era necesario.

Las molestias en sus tobillos comenzaron desde el inicio de la temporada y terminaron afectando su explosividad. Love explicó que depende mucho de sus tobillos para frenar de golpe y cambiar de dirección, movimientos que no había podido realizar con la misma facilidad.

"Solo quiero salir al campo y ser yo mismo", dijo Love. "Siento que en los últimos tres partidos, o en realidad durante toda la temporada, no he podido salir al campo y sentirme como yo mismo".

Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during the Week 5 regular season game between the Arizona Cardinals and the Detroit Lions on Sunday, Oct. 11, 2026 at State Farm Stadium.
JJ Digos/Arizona Cardinals

La situación había sido frustrante para el novato, quien siente que todavía no ha podido mostrar todas sus habilidades en la NFL. Ahora, después de dos semanas de recuperación, asegura sentirse mucho mejor.

Su regreso también le dará otra opción a una ofensiva que busca mayor consistencia en el juego terrestre. Love considera que los corredores deben marcar el ritmo del ataque, conseguir primeros intentos y ayudar a mantener las series ofensivas.

"Creo que estamos desarrollando nuestra identidad como grupo de corredores. Tenemos que salir al campo y marcar el ritmo", explicó.

Love también quiere aportar más allá del juego terrestre. Durante las prácticas ha trabajado en reconocer la presión de la defensa para mejorar su protección al mariscal de campo y estar preparado para cualquier responsabilidad que le asignen.

Por ahora, su objetivo no es alcanzar una cifra determinada de yardas o anotaciones. Después de dos partidos viendo desde fuera, lo que más quiere es volver al terreno de juego y ser él mismo.

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