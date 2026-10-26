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Jaylen Brooks se perderá el resto de la temporada por una lesión en la muñeca

El receptor de los Cardenales sufrió la lesión durante el primer cuarto ante Denver

Oct 26, 2026 at 04:16 PM
Arizona Cardinals wide receiver Jalen Brooks (86) during the Week 7 regular season game between the Arizona Cardinals and the Denver Broncos on Sunday, Oct. 25, 2026 at State Farm Stadium.
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Arizona Cardinals wide receiver Jalen Brooks (86) during the Week 7 regular season game between the Arizona Cardinals and the Denver Broncos on Sunday, Oct. 25, 2026 at State Farm Stadium.

El receptor de los Cardenales de Arizona, Jaylen Brooks, anunció a través de sus redes sociales que se perderá el resto de la temporada debido a una lesión en la muñeca.

"Tengo que someterme a una cirugía de emergencia en la muñeca. No necesito llamadas, solo oraciones. Mi temporada ha terminado. Dios tiene el control de mis próximos pasos. Mucho cariño", escribió Brooks en una historia de Instagram.

El entrenador en jefe Mike LaFleur confirmó este lunes que Brooks sufrió la lesión durante el primer cuarto de la derrota 30-16 ante los Broncos de Denver, pero continuó jugando sin avisarle a nadie.

"Eso pasó en el primer cuarto y no le dijo nada a nadie", comentó LaFleur. "Después, al revisar el video, se podía ver que de vez en cuando se tocaba la muñeca. Hoy tendrá cirugía y estará fuera".

A pesar de la lesión, Brooks terminó el encuentro con una recepción de 35 yardas y cuatro devoluciones de patada de salida para 106 yardas, acumulando 141 yardas entre ambas facetas del juego.

Ahora los Cardenales tendrán que encontrar la manera de reemplazarlo en su grupo de receptores.

LaFleur explicó que las responsabilidades podrían repartirse entre varios jugadores, incluyendo a Reggie Virgil, Kendrick Bourne y Simi Fehoko.

"El siguiente tiene que estar listo. El espectáculo continúa, ¿verdad?", dijo LaFleur. "Reggie tuvo algunas oportunidades contra Los Ángeles. No tantas ayer, pero tuvo una buena semana de práctica. Podemos hacerlo por comité. Kendrick también puede jugar un poco en la posición X si lo necesitamos. Obviamente, Simi ha jugado en ambas posiciones. Así que será por comité".

Con la baja de Brooks, Arizona pierde a un receptor que también había contribuido como regresador de patadas, mientras se prepara para visitar a los Cowboys de Dallas en la Semana 8.

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