Gardner Minshew II, el panorama general y las repercusiones del partido ante Dallas

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Darren Urban para azcardinals.com y ha sido traducido al español.

Mike LaFleur lucía agotado.

Emocionalmente, por supuesto. Los Cardinals acababan de escapar de Dallas con una victoria de 33-30 en tiempo extra, de alguna manera. Fue un triunfo que provocó tanta alegría como desgaste, simplemente por la manera en que se desarrolló el partido.

Pero los entrenadores en jefe no tienen el lujo de disfrutar el momento, por mucho que quieran hacerlo. ¿La victoria? Enorme. ¿La decisión de cambiar de quarterback? Llegó en el momento indicado. ¿La confianza que su equipo mantenía a pesar de llegar al encuentro con marca de 2-5? Seguía intacta.

"No sé si existen palabras para describir a este equipo", dijo LaFleur, con evidente orgullo en su voz.

Sin embargo, hay que pensar en el panorama general.

Las lesiones golpearon a los Cardinals como una ola gigantesca el domingo. Los tobillos del corredor Jeremiyah Love no resistieron. El receptor Kendrick Bourne estará fuera por un tiempo. Y ahora todas las miradas están puestas en el novato Jayden Williams, quien sufrió una lesión de rodilla y ya estaba jugando como reemplazo de Paris Johnson Jr. en la posición de tackle izquierdo.

Y luego está la situación de los quarterbacks.

El negocio es el negocio (y los aficionados son los aficionados), pero LaFleur también piensa en las personas involucradas. Todavía no estaba listo para confirmar que Gardner Minshew sería el titular la próxima semana en Seattle por encima de Jacoby Brissett, aunque todo parece indicar que así será.

"Sé cuál será la historia de la que todos van a hablar, y Jacoby también lo sabe", dijo LaFleur, antes de reiterar por tercera ocasión después del partido que los problemas ofensivos son responsabilidad de todos.

Minshew, al menos durante este partido, estuvo excelente.

También ayudó que Tyler Allgeier se convirtiera en el tipo de corredor que todos esperan que llegue a ser Love, consiguiendo grandes avances a pesar de ser, literalmente, el único corredor disponible durante la segunda mitad.

También ayudó que Michael Wilson apareciera con jugadas importantes a pesar de su lesión en las costillas. (Otro asunto al que habrá que darle seguimiento).

Después del partido, Minshew fue, bueno, Minshew.

Con un sombrero tipo pescador sobre su larga cabellera, explicó que nadie le había comunicado nada concreto sobre la próxima semana y que simplemente estaría preparado para lo que viniera.

Acababan de ganar un partido. Y para él, en ese momento, lo importante era disfrutar la victoria.

"Vamos a disfrutar ese vuelo de regreso por ahora", dijo Minshew. "Va a estar increíble".

Debido al cambio de quarterback, el dramatismo de los últimos minutos y la gran jugada de Wilson, probablemente la actuación de Allgeier quedó un poco en segundo plano.

Pero que no quede duda, este era el jugador que los Cardinals buscaban cuando lo contrataron como agente libre.

Sus 147 yardas terrestres representaron la mejor marca de su carrera. Y sin importar lo que hicieron los demás, cuesta imaginar que los Cardinals hubieran podido remontar sin el touchdown de 63 yardas de Allgeier, conseguido apenas en la segunda jugada de Minshew.

Allgeier también sumó 44 yardas en cinco recepciones y otro touchdown fundamental.

"De arriba hasta abajo, cada vez que necesitábamos un impulso o una chispa, poder aportar eso fue increíble", dijo Allgeier. "En mi primer touchdown, Reggie (Virgil) y Simi (Fehoko) hicieron dos bloqueos increíbles y pude anotar justo detrás de ellos. Sabíamos que teníamos que ganar este maldito partido, y terminamos ganándolo".

Los Cardinals necesitarán más actuaciones de ese tipo si Jeremiyah Love tiene que perderse tiempo por lesión.

También habrá que conocer el estado de Bam Knight, quien recibió un fuerte golpe en el casco.