Gardner Minshew II, el panorama general y las repercusiones del partido ante Dallas

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Darren Urban para azcardinals.com y ha sido traducido al español.
Mike LaFleur lucía agotado.
Emocionalmente, por supuesto. Los Cardinals acababan de escapar de Dallas con una victoria de 33-30 en tiempo extra, de alguna manera. Fue un triunfo que provocó tanta alegría como desgaste, simplemente por la manera en que se desarrolló el partido.
Pero los entrenadores en jefe no tienen el lujo de disfrutar el momento, por mucho que quieran hacerlo. ¿La victoria? Enorme. ¿La decisión de cambiar de quarterback? Llegó en el momento indicado. ¿La confianza que su equipo mantenía a pesar de llegar al encuentro con marca de 2-5? Seguía intacta.
"No sé si existen palabras para describir a este equipo", dijo LaFleur, con evidente orgullo en su voz.
Sin embargo, hay que pensar en el panorama general.
Las lesiones golpearon a los Cardinals como una ola gigantesca el domingo. Los tobillos del corredor Jeremiyah Love no resistieron. El receptor Kendrick Bourne estará fuera por un tiempo. Y ahora todas las miradas están puestas en el novato Jayden Williams, quien sufrió una lesión de rodilla y ya estaba jugando como reemplazo de Paris Johnson Jr. en la posición de tackle izquierdo.
Y luego está la situación de los quarterbacks.
El negocio es el negocio (y los aficionados son los aficionados), pero LaFleur también piensa en las personas involucradas. Todavía no estaba listo para confirmar que Gardner Minshew sería el titular la próxima semana en Seattle por encima de Jacoby Brissett, aunque todo parece indicar que así será.
"Sé cuál será la historia de la que todos van a hablar, y Jacoby también lo sabe", dijo LaFleur, antes de reiterar por tercera ocasión después del partido que los problemas ofensivos son responsabilidad de todos.
Minshew, al menos durante este partido, estuvo excelente.
También ayudó que Tyler Allgeier se convirtiera en el tipo de corredor que todos esperan que llegue a ser Love, consiguiendo grandes avances a pesar de ser, literalmente, el único corredor disponible durante la segunda mitad.
También ayudó que Michael Wilson apareciera con jugadas importantes a pesar de su lesión en las costillas. (Otro asunto al que habrá que darle seguimiento).
Después del partido, Minshew fue, bueno, Minshew.
Con un sombrero tipo pescador sobre su larga cabellera, explicó que nadie le había comunicado nada concreto sobre la próxima semana y que simplemente estaría preparado para lo que viniera.
Acababan de ganar un partido. Y para él, en ese momento, lo importante era disfrutar la victoria.
"Vamos a disfrutar ese vuelo de regreso por ahora", dijo Minshew. "Va a estar increíble".
Debido al cambio de quarterback, el dramatismo de los últimos minutos y la gran jugada de Wilson, probablemente la actuación de Allgeier quedó un poco en segundo plano.
Pero que no quede duda, este era el jugador que los Cardinals buscaban cuando lo contrataron como agente libre.
Sus 147 yardas terrestres representaron la mejor marca de su carrera. Y sin importar lo que hicieron los demás, cuesta imaginar que los Cardinals hubieran podido remontar sin el touchdown de 63 yardas de Allgeier, conseguido apenas en la segunda jugada de Minshew.
Allgeier también sumó 44 yardas en cinco recepciones y otro touchdown fundamental.
"De arriba hasta abajo, cada vez que necesitábamos un impulso o una chispa, poder aportar eso fue increíble", dijo Allgeier. "En mi primer touchdown, Reggie (Virgil) y Simi (Fehoko) hicieron dos bloqueos increíbles y pude anotar justo detrás de ellos. Sabíamos que teníamos que ganar este maldito partido, y terminamos ganándolo".
Los Cardinals necesitarán más actuaciones de ese tipo si Jeremiyah Love tiene que perderse tiempo por lesión.
También habrá que conocer el estado de Bam Knight, quien recibió un fuerte golpe en el casco.
Pero eso será asunto del lunes.
Chad Ryland nunca ha evitado dar la cara y responder preguntas después de un partido, sin importar el resultado.
El pateador habría estado ahí si su punto extra fallado le hubiera costado la victoria a los Cardinals. Y también estuvo presente después de vivir un cierre lleno de altibajos.
El punto extra que falló fue el primero desde el 28 de diciembre de 2024.
"Fue muy divertido ser parte de otro partido que termina de esa manera", dijo Ryland. "Obviamente, nunca debimos haber llegado a ese punto y tenemos que mejorar como unidad. Pero les digo algo, hay que aplaudir a los muchachos de este vestidor por seguir luchando, a la defensiva por conseguir la detención y, obviamente, a la ofensiva por colocarnos en posición para intentar el gol de campo cuando lo necesitábamos en tiempo extra. Tuvimos la oportunidad de reivindicarnos y convertir la patada".
"Creo que eso habla mucho de los jugadores que tenemos en este vestidor. Sé que es lo más trillado que uno puede decir, pero no es un cliché cuando es verdad, ¿no?".
Los Cowboys han permitido al menos 20 puntos en 15 partidos consecutivos. Durante buena parte del encuentro parecía que los Cardinals no lograrían alcanzar esa cifra, hasta que finalmente se rompió la resistencia de Dallas, con Minshew encabezando la ofensiva.
Trey McBride tuvo que aparecer con recepciones importantes en los últimos minutos y terminó con una buena actuación: siete recepciones, 72 yardas y un touchdown. Sus siete atrapadas, una de ellas en tiempo extra, extendieron a 10 partidos consecutivos su racha de encuentros con al menos siete recepciones. McBride se une a Antonio Brown (14) y Cooper Kupp (11) como los únicos jugadores en la historia de la NFL que han conseguido una racha de esa magnitud.
La defensiva de los Cardinals permitió sus cifras más bajas de la temporada tanto en yardas totales (261) como en yardas terrestres (93). Esto ocurrió apenas una semana después de que los Cowboys acumularan 204 yardas por tierra frente a los Eagles.
El liniero defensivo L.J. Collier tuvo una buena actuación, incluyendo un pase desviado muy importante durante el tiempo extra. Sin embargo, también cometió un castigo crucial por falta personal a mediados del último cuarto, después de que la defensiva había conseguido detener a Dallas en tercera oportunidad. La penalización terminó costándole a los Cardinals cinco minutos del reloj, tres puntos y complicó considerablemente el cierre del partido.
"L.J. es más inteligente que eso", dijo LaFleur. "Hay jugadores con los que tienes que hablar en ese momento y otros con los que simplemente sabes cómo manejar la situación. Ya hablé con L.J. y quiero mucho a L.J. Él sabe que cometió un error que perjudicó al equipo, pero confío en él".
"Solo tienes que mirar a L.J. a los ojos. Eso no puede pasar. Pero confío en L.J.".
El receptor Michael Wilson, quien jugó con molestias en las costillas pero aun así consiguió su mejor actuación de la temporada, mostró una sonrisa de felicidad y cansancio después del encuentro.
"El fútbol americano es un reflejo de lo que es la vida", dijo Wilson. "Estaba jugando con problemas en las costillas y sentía que no había tenido una buena primera mitad. Pude haber hecho una jugada cuando Gardner me dio una gran oportunidad en la ruta diagonal (que terminó siendo marcada como pase incompleto después de la revisión)".
"En ese momento me sentía bastante mal por cómo estaba jugando y por cómo se estaba desarrollando el partido".
"Pero lo único que puedes hacer es concentrarte en hacer lo correcto en la siguiente oportunidad. Mike siguió confiando en mí durante la serie ofensiva que empató el partido y yo simplemente seguí haciendo jugadas. Cuando mandó esa jugada, era exactamente la cobertura que uno sueña encontrar".
Era hora de regresar a casa.
Esta vez, en un vuelo lleno de alegría.