Jeremiyah Love cambia el ovoide por una pelota de béisbol en Chase Field

"Un lanzamiento perfecto, con buen comando, un strike ahí donde lo estaban pidiendo, pero con un buen spin rate y un buen movimiento vertical", comentó López entre risas. "Muy buena postura, muy buena mecánica. Ahí demostró todo el atleta que es. Cuidado y lo ponemos en el bullpen el día de hoy".

La visita a Chase Field formó parte de una noche de convivencia para los novatos de los Cardenales, quienes aprovecharon la oportunidad para disfrutar del encuentro y fortalecer la química del grupo antes del receso previo al campamento de entrenamiento.