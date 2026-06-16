Jeremiyah Love cambia el ovoide por una pelota de béisbol en Chase Field

Acostumbrado a hacer daño con las piernas, Jeremiyah Love dejó el ovoide por una noche y cambió momentáneamente el emparrillado por el diamante durante la visita de los novatos de los Cardenales al encuentro entre los Diamondbacks y los Angels en Chase Field.
El corredor, seleccionado con la tercera selección global del Draft 2026, fue el encargado de realizar el lanzamiento ceremonial previo al partido, una experiencia que compartió junto al resto de la generación de novatos del equipo.
La pelota llegó a la zona de strike, algo que no pasó desapercibido para Rodrigo López, ex lanzador mexicano de Grandes Ligas y actual comentarista de las transmisiones en español de los Diamondbacks.
"Un lanzamiento perfecto, con buen comando, un strike ahí donde lo estaban pidiendo, pero con un buen spin rate y un buen movimiento vertical", comentó López entre risas. "Muy buena postura, muy buena mecánica. Ahí demostró todo el atleta que es. Cuidado y lo ponemos en el bullpen el día de hoy".
La visita a Chase Field formó parte de una noche de convivencia para los novatos de los Cardenales, quienes aprovecharon la oportunidad para disfrutar del encuentro y fortalecer la química del grupo antes del receso previo al campamento de entrenamiento.
Por una noche, Love cambió el emparrillado por el diamante. Y aunque su futuro está en la NFL, el corredor de los Cardenales dejó claro que también sabe lanzar una buena recta.