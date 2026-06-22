Jeremiyah Love se prepara para llegar en su mejor forma a Training Camp 

A poco menos de un mes para el inicio de Training Camp, Jeremiyah Love tiene clara cuál es su prioridad. Llegar en la mejor condición física y mental posible.
Para lograrlo, el corredor novato de los Cardenales ha recurrido a dos de los veteranos de la posición, James Conner y Tyler Allgeier.
Love explicó que ha aprovechado los últimos meses para aprender de ambos corredores, especialmente en aspectos relacionados con el cuidado del cuerpo y la preparación necesaria para afrontar una temporada de NFL.
"James tiene más de diez años de experiencia y mucha sabiduría", comentó Love. "También he hablado con Tyler sobre cómo ha logrado mantenerse física y mentalmente".
El novato aseguró que durante las próximas semanas combinará el entrenamiento con algunos días de descanso para llegar listo al campamento de entrenamiento.
"Quiero llegar preparado", señaló. "Cuando empiece Training Camp, todo será fútbol".
Como tercera selección global del Draft de 2026, Love sabe que las expectativas son altas.
El corredor reconoció que piensa constantemente en la confianza que la organización ha puesto en él, aunque procura que esa presión no influya en su forma de afrontar el juego.
"Mucha gente ha puesto su confianza en mí y tengo la responsabilidad de responder a eso", explicó. "Pero al final sigo siendo quien soy y voy a salir a hacer lo mejor que pueda".
Aunque varios analistas ya han comenzado a proyectar números para su temporada de novato, Love aseguró que nunca ha sido una persona obsesionada con las estadísticas o los reconocimientos individuales.
Incluso recordó que los logros que consiguió en Notre Dame fueron producto del éxito colectivo.
"Todo está conectado con el equipo", afirmó. "Si haces tu trabajo y ayudas al equipo, las recompensas individuales llegan por sí solas".
Por ahora, el enfoque de Love es mucho más sencillo. Prepararse para Training Camp y seguir aprendiendo de quienes ya han recorrido el camino que él apenas comienza.