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Jeremiyah Love se prepara para llegar en su mejor forma a Training Camp 

El corredor novato de los Cardenales ha recurrido a los veteranos James Conner y Tyler Allgeier mientras continúa adaptándose a la NFL 

Jun 22, 2026 at 04:19 PM
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Jesus Quinonez
Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during Phase Three of OTAs at the Dignity Health Training Center on Tuesday, May 26, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during Phase Three of OTAs at the Dignity Health Training Center on Tuesday, May 26, 2026 in Tempe, AZ.

A poco menos de un mes para el inicio de Training Camp, Jeremiyah Love tiene clara cuál es su prioridad. Llegar en la mejor condición física y mental posible.

Para lograrlo, el corredor novato de los Cardenales ha recurrido a dos de los veteranos de la posición, James Conner y Tyler Allgeier.

Love explicó que ha aprovechado los últimos meses para aprender de ambos corredores, especialmente en aspectos relacionados con el cuidado del cuerpo y la preparación necesaria para afrontar una temporada de NFL.

Arizona Cardinals running back James Conner (6) and Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during Phase Two of the offseason workout program at the Dignity Health Training Center on Monday, May 11, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

"James tiene más de diez años de experiencia y mucha sabiduría", comentó Love. "También he hablado con Tyler sobre cómo ha logrado mantenerse física y mentalmente".

El novato aseguró que durante las próximas semanas combinará el entrenamiento con algunos días de descanso para llegar listo al campamento de entrenamiento.

"Quiero llegar preparado", señaló. "Cuando empiece Training Camp, todo será fútbol".

Como tercera selección global del Draft de 2026, Love sabe que las expectativas son altas.

El corredor reconoció que piensa constantemente en la confianza que la organización ha puesto en él, aunque procura que esa presión no influya en su forma de afrontar el juego.

"Mucha gente ha puesto su confianza en mí y tengo la responsabilidad de responder a eso", explicó. "Pero al final sigo siendo quien soy y voy a salir a hacer lo mejor que pueda".

Arizona Cardinals quarterback Carson Beck (19) and Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during the 2026 Rookie Minicamp at the Dignity Health Training Center on Friday, May 8, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

Aunque varios analistas ya han comenzado a proyectar números para su temporada de novato, Love aseguró que nunca ha sido una persona obsesionada con las estadísticas o los reconocimientos individuales.

Incluso recordó que los logros que consiguió en Notre Dame fueron producto del éxito colectivo.

"Todo está conectado con el equipo", afirmó. "Si haces tu trabajo y ayudas al equipo, las recompensas individuales llegan por sí solas".

Por ahora, el enfoque de Love es mucho más sencillo. Prepararse para Training Camp y seguir aprendiendo de quienes ya han recorrido el camino que él apenas comienza.

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