Jeremiyah Love se prepara para llegar en su mejor forma a Training Camp 

"James tiene más de diez años de experiencia y mucha sabiduría", comentó Love. "También he hablado con Tyler sobre cómo ha logrado mantenerse física y mentalmente".

El novato aseguró que durante las próximas semanas combinará el entrenamiento con algunos días de descanso para llegar listo al campamento de entrenamiento.

"Quiero llegar preparado", señaló. "Cuando empiece Training Camp, todo será fútbol".

Como tercera selección global del Draft de 2026, Love sabe que las expectativas son altas.

El corredor reconoció que piensa constantemente en la confianza que la organización ha puesto en él, aunque procura que esa presión no influya en su forma de afrontar el juego.