Borrón y cuenta nueva: Los Cardinals ponen la mira en los Rams

Borrón y cuenta nueva. Los Cardinals de Arizona dejaron atrás el partido ante Detroit y ahora tienen la mirada puesta en Los Angeles Rams. Durante su conferencia de prensa del miércoles, el entrenador en jefe Mike LaFleur habló sobre las lesiones del equipo, los ajustes a la ofensiva y el reto de enfrentar a un rival divisional.

El corredor novato Jeremiyah Love no participó en la práctica del miércoles debido a una lesión en el tobillo izquierdo, que se agravó durante el partido ante los New York Giants.

LaFleur aclaró que se trata de una lesión distinta a la que sufrió durante la pretemporada, cuando se lastimó el tobillo derecho.

"El de la pretemporada está bien. Es el otro el que sigue causando problemas", explicó el entrenador.

Por ahora, el equipo le dará descanso al corredor y continuará evaluando la evolución de su tobillo durante la semana.

En cuanto al resto de los lesionados, LaFleur informó que el safety Kitan Crawford abrió su ventana de práctica, mientras que Andrew Wingard no participaría en la sesión del miércoles. Por su parte, Wydett Williams Jr. permanece bajo el protocolo de conmociones cerebrales.

Nuevas oportunidades a la ofensiva

Con la salida de Marvin Harrison Jr., LaFleur explicó que los Cardinals no necesitan cambiar por completo su ofensiva, ya que los receptores que ocuparán nuevas posiciones tienen características similares para cumplir con sus responsabilidades.

Uno de los jugadores que tendrá nuevas oportunidades es Reggie Virgil, quien llamó la atención durante la pretemporada y ha continuado trabajando para mejorar.

"Es bueno separándose de los defensivos. Tiene mucha confianza en sí mismo", comentó LaFleur. "Se ha ganado el derecho de recibir esas repeticiones".

El entrenador también confirmó que Jayden Williams continuará como tackle izquierdo. LaFleur destacó que el novato hizo varias cosas bien ante la línea defensiva de Detroit y elogió su manera de enfrentar los retos.