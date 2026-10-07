Michael Wilson lleva apoyo de los Cardenales a pacientes con cáncer

También repartieron cobijas de los Cardinals, gorros, artículos de cuidado personal y snacks a través del Cardinals Comfort Cart, buscando llevar un momento de apoyo a quienes se encuentran en tratamiento.

La visita llega en una semana en la que la lucha contra el cáncer tendrá una presencia especial alrededor del equipo.

Este domingo, cuando los Cardinals reciban a los Detroit Lions en State Farm Stadium, Arizona celebrará su partido oficial de Crucial Catch, presentado por Cigna Healthcare y Dignity Health.

La iniciativa de la NFL y la American Cancer Society cumple 18 temporadas y busca crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y la reducción de riesgos de diferentes tipos de cáncer.

Para varios jugadores dentro del vestidor de los Cardinals, es una causa que tiene un significado especial.

James Conner fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2015 mientras jugaba en la Universidad de Pittsburgh. El corredor pasó por 12 rondas de quimioterapia y el 23 de mayo de 2016 anunció que estaba libre de cáncer.

Conner regresó al campo para su última temporada universitaria y un año después fue seleccionado por los Pittsburgh Steelers en la tercera ronda del Draft de la NFL.

El liniero defensivo L.J. Collier perdió a su madre por cáncer de páncreas cuando jugaba en TCU.

"Ella es la razón por la que juego", dijo Collier. "Sé que está conmigo en cada partido. Rezo por ella en cada juego y sé que me está cuidando. Me digo cada vez que salgo al campo que tengo que dejar huella. Ella está mirando, así que tengo que hacer jugadas".

El esquinero Starling Thomas V perdió a su madre por cáncer de mama en 2018, cuando jugaba en UAB. Thomas ha señalado la determinación de su madre como una de las fuerzas que lo siguen impulsando durante su carrera en la NFL.

Darius Robinson también perdió a su madre por cáncer durante su temporada de novato con los Cardinals en 2024, después de que ella enfrentara la enfermedad en dos ocasiones.

"Cuando la gente pregunta: '¿Cuál es el porqué detrás de lo que haces?'", dijo Robinson. "Ese es mi porqué por el resto de mi carrera y por todo el tiempo que sea un Cardinal, mi mamá".

Dante Stills también tiene una conexión familiar con la causa. Sus dos abuelos han enfrentado el cáncer y desde 2024 ha apoyado a la American Cancer Society a través de la iniciativa My Cause My Cleats de la NFL.

Crucial Catch en State Farm Stadium

Los 32 equipos de la NFL dedicarán un partido como locales a Crucial Catch. Para los Cardinals, será el encuentro de este domingo ante Detroit.

El equipo utilizará su partido de Crucial Catch para crear conciencia sobre diferentes tipos de cáncer, con un enfoque especial en el cáncer de piel.

Antes del partido, el Great Lawn se convertirá en la Cigna Healthcare Zone, donde habrá exámenes gratuitos para detectar cáncer de piel, además de otras actividades para los fans y apariciones de Big Red y las porristas de los Cardinals.

Durante el medio tiempo, personas que actualmente enfrentan el cáncer y sobrevivientes serán reconocidos durante una presentación en vivo. Como parte del momento, siete listones que representan diferentes tipos de cáncer estarán presentes sobre el campo.

Las actividades de los Cardinals continuarán durante octubre.

El 20 de octubre, el equipo, en colaboración con Dignity Health, recibirá a 150 mujeres de refugios locales para víctimas de violencia doméstica en St. Joseph's Hospital para una jornada de exámenes gratuitos de detección de cáncer y otros recursos de salud.

Durante Cardinals Legends Weekend, exjugadores que participen en las actividades también tendrán la oportunidad de realizarse exámenes de detección de cáncer de próstata.

Más adelante este mes, jugadores de los Cardinals visitarán The Singletons, una organización que apoya a madres y padres solteros que enfrentan el cáncer mientras cuidan a sus familias.

La colaboración entre la NFL y la American Cancer Society a través de Crucial Catch cumple 18 temporadas. Desde el inicio de la iniciativa, la NFL ha recaudado más de $38 millones para apoyar el trabajo de la organización y ampliar el acceso a exámenes de detección en comunidades con menos recursos.

Esos esfuerzos han ayudado a alcanzar a más de 2.7 millones de personas con educación sobre el cáncer, apoyo a pacientes, recordatorios para realizarse exámenes y otros recursos. Esta temporada, Crucial Catch superará 1.1 millones de exámenes apoyados en comunidades con menos recursos.