Los Cardinals no pueden evitar una derrota ante los Giants en Nueva York

Esta historia fue escrita originalmente por Darren Urban y traducida al español. Puedes leer la versión original en inglés aquí.

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey – Los Cardinals vivieron la experiencia completa de Jameis Winston el domingo en MetLife Stadium.

Pero lo que vivieron durante una frustrante derrota 36-24 ante los Giants fue completamente obra suya.

Abajo por apenas seis puntos, los Cardinals llegaron hasta la yarda 4 con cuatro oportunidades y 22 segundos por jugar, el escenario perfecto para conseguir una emocionante victoria de último segundo. En cambio, el quarterback Jacoby Brissett no pudo encontrar un receptor hasta que, en la última jugada, Deonte Banks interceptó su pase y lo devolvió 98 yardas para el marcador final.

La derrota dejó a Brissett, al receptor Michael Wilson y al receptor Marvin Harrison Jr. dándole vueltas al partido mucho después de que terminara. Wilson seguía prácticamente con todo el uniforme puesto cuando se escuchó el aviso de que los autobuses estaban por salir rumbo al aeropuerto.

"Partidos como este duelen", dijo Wilson. "Te demuestra lo difícil que es ganar en la NFL".

Las consecuencias del partido podrían extenderse mucho más allá del domingo. El tackle izquierdo Paris Johnson Jr. salió antes de la última jugada sujetándose el brazo izquierdo, lo que dejó al novato Jayden Williams en esa posición para el último pase. El entrenador Mike LaFleur dijo que se trataba de una lesión en el bíceps y, aunque no se sabrá más hasta que el equipo regrese a Arizona, ese tipo de lesión suele requerir una recuperación prolongada.

Por ahora, sin embargo, la atención estaba en la derrota del domingo, un partido en el que los Cardinals (1-3) tomaron ventaja de 14-3 temprano y parecía que el ataque terrestre con Jeremiyah Love y Tyler Allgeier no tendría freno.

"No hay un guion para esto", dijo LaFleur. "Ninguna derrota es divertida. Nuestras tres derrotas han sido diferentes. Esta va a doler. El viaje de regreso no va a ser divertido. Puede que todavía duela el lunes. Pero tenemos que volver a trabajar".

Los Cardinals terminaron con 123 yardas terrestres. Love aportó 63 y Allgeier 42, ambos con un promedio de al menos 4.5 yardas por acarreo. Pero 81 de esas yardas llegaron en las primeras dos series ofensivas.

Trey McBride tuvo siete recepciones, pero para apenas 31 yardas. Wilson terminó con siete recepciones para 95 yardas, aunque lamentó un pase profundo que no pudo asegurar y que habría producido una ganancia de más de 30 yardas.

Winston lanzó dos intercepciones directamente a defensivos de Arizona. También falló al menos a tres receptores que estaban completamente abiertos campo abajo. Pero también lanzó tres pases de touchdown y terminó con 250 yardas, ayudando a que el receptor Malik Nabers superara las 100 yardas por primera vez esta temporada.

La experiencia Jameis completa.

"Simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo", dijo el safety Budda Baker. "Los DBs tienen que cubrir. La línea defensiva tiene que hacer su trabajo. Todos tienen que hacer su trabajo. No sé cuántas yardas corrieron. No sé cuántas yardas consiguieron por pase. Pero al final del día es esa mentalidad de 'haz tu trabajo'. Cuando llegan a la zona roja, tenemos que ser capaces de obligarlos a conformarse con goles de campo. Eso es todo".

Sin embargo, cuando Harrison provocó una interferencia de pase que colocó el balón en la yarda 4 de Nueva York con 22 segundos por jugar, parecía que los Cardinals todavía podían salir de ahí con la victoria.Brissett buscó a Wilson, otra vez a Wilson y después a McBride, sin éxito. La segunda jugada estaba diseñada como una carrera, pero incluía la opción de cambiarla si los Giants mostraban que iban con todo para detenerla. Esa fue la formación que mostró Nueva York y Brissett cambió la jugada.

LaFleur explicó que Allgeier estuvo en el campo durante gran parte de la última serie principalmente por su capacidad en protección de pase, no porque Love estuviera teniendo problemas con el tobillo, aunque en un momento del partido salió cojeando.

"Nos mantuvimos con nuestro plan", dijo LaFleur. "Tenemos que volver a evaluarlo".

Brissett, quien lanzó dos pases de touchdown pero también tres intercepciones, la mayor cantidad de su carrera en un partido, dijo que hubo oportunidades durante esa última secuencia, pero "simplemente no lo hicimos".