De un inicio prometedor a otra dura derrota: los Cardinals caen ante Detroit

Esta historia fue escrita originalmente por Darren Urban y traducida al español. Puedes leer la versión original en inglés aquí
Cardinals frustrados sienten un déjà vu tras la derrota ante los Lions
Un buen inicio no fue suficiente en la derrota 45-21.
LA HISTORIA: Mientras los detalles del intercambio de Marvin Harrison Jr. a Houston comenzaban a salir a la luz el domingo, justo cuando el partido estaba por iniciar, los Cardinals hicieron todo bien.
Mostraron una ofensiva convincente al avanzar por el campo para conseguir una anotación en su primera serie. También le hicieron la vida imposible al quarterback de los Lions, Jared Goff.
Pero entonces reaparecieron los problemas de siempre. Y con ellos, llegó una eventual derrota por 45-21 ante Detroit en State Farm Stadium, además de la evidente frustración del entrenador en jefe Mike LaFleur.
"No fue suficiente", declaró después del partido. "Sé que somos mejores que esto, pero eso no significa nada" en este momento. Tengo que ser mejor para los jugadores".
Al hablar específicamente sobre la inconsistencia de su ofensiva, LaFleur describió lo sucedido como "un déjà vu, otra vez".
Hubo una diferencia: Harrison no estuvo disponible para el encuentro, ya que se encontraba inactivo mientras se concretaba su salida rumbo a Houston. Cuando el ala cerrada Teagan Quitoriano atrapó su primera recepción de touchdown, una de las dos que conseguiría en el partido, los Cardinals tomaron la ventaja. También había motivos para tener esperanza después de que Arizona capturara a Goff en tres ocasiones durante las primeras tres series ofensivas de Detroit.
Pero entonces las cosas comenzaron a complicarse.
Los Cardinals consiguieron 26 yardas en sus siguientes seis posesiones durante el resto de la primera mitad. Los Lions, por su parte, encontraron su ritmo y anotaron en sus siguientes siete posesiones, seis de ellas con touchdowns. El partido comenzó a escaparse de las manos de Arizona.
A LaFleur le preguntaron sobre la posibilidad de cambiar al quarterback Jacoby Brissett. También recibió preguntas sobre la defensiva y el futuro del coordinador defensivo Nick Rallis. Sin embargo, el entrenador siguió asumiendo la responsabilidad.
"Hay muchas cosas que corregir en este momento", dijo LaFleur después de una pregunta sobre Rallis. "Entiendo la pregunta y sé que esto viene con el puesto. Mi enfoque ahora está en corregir todo lo que me corresponde".
"Se trata de hablar con los jugadores, hablar con los entrenadores y asegurarme de que esto nunca, nunca vuelva a suceder mientras yo esté aquí".
LaFleur expresó su decepción con el juego terrestre. Jeremiyah Love terminó con apenas 22 yardas en 12 acarreos, con muy poco espacio para avanzar. Los Cardinals registraron su menor cantidad de yardas terrestres en la temporada, con 56, en parte debido a la cantidad de series ofensivas que terminaron en tres jugadas y despeje, además de llegar a estar abajo en el marcador 31-7.
LaFleur también lamentó la incapacidad de encontrar soluciones ante la cobertura personal de los Lions, mientras Detroit concentraba su atención defensiva en los principales receptores de Arizona, Trey McBride y Michael Wilson.
"Jacoby no fue el problema; el problema fue el equipo hoy", afirmó LaFleur después de que le preguntaran sobre un posible cambio de quarterback. "Y eso empieza conmigo".
Detroit no tuvo problemas para correr el balón, especialmente con Jahmyr Gibbs, quien acumuló 151 yardas terrestres, con un promedio de seis yardas por acarreo. Además, sumó otras 56 yardas en cinco recepciones.
El excoordinador ofensivo de los Cardinals, Drew Petzing, también vio cómo Goff lanzó tres pases de touchdown y consiguió otro por la vía terrestre.
"No me importa el ruido", declaró el linebacker Mack Wilson Sr. "No me importa lo que nadie tenga que decir sobre nuestra defensiva o nuestro equipo porque, al final del día, la temporada todavía es joven y realmente creo que tenemos la oportunidad de darle la vuelta a esto".
"Al final del día, lo único que puedo hacer es controlar lo que está en mis manos: ser el jugador que lleva el punto verde en el casco, ser la voz de la defensiva y comunicar la jugada que recibo por el auricular, además de ejercer el liderazgo de cualquier manera que pueda".
Consciente de las preguntas que recibiría sobre la defensiva, LaFleur reconoció: "Entiendo cuál es la narrativa respecto a la cantidad de partidos consecutivos en los que hemos permitido 30 puntos o más, pero tenemos que ser mejores como equipo, y eso empieza conmigo".
Los Cardinals han permitido al menos 31 puntos en cada una de sus cuatro derrotas.
Aunque LaFleur habló de un déjà vu en la ofensiva, era evidente que esa sensación comenzaba a extenderse por todo el equipo. Sin embargo, Brissett todavía cree que no se ha llegado a ese punto.
"No quiero decir que sea un déjà vu en este momento, porque estamos viviendo esta situación y vamos a encontrar la manera de salir de ella", dijo Brissett. "Al final del año podremos mirar atrás y decir si fue un déjà vu o no, pero no creo que vaya a ser así".
MOMENTO CLAVE
Los Lions enfrentaban una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar cuando restaban 9:38 minutos del segundo cuarto. Con el marcador empatado 7-7, Detroit decidió jugársela.
Los Lions ejecutaron una jugada de engaño de carrera seguida de un pase (play-action). Una falla de comunicación en la cobertura dejó completamente solo al ala cerrada Sam LaPorta, quien atrapó un pase de 38 yardas para touchdown y puso a Detroit al frente con una ventaja que nunca volvería a perder.
JUGADORES DESTACADOS
El linebacker Baron Browning consiguió una captura de quarterback y provocó dos balones sueltos en una jornada complicada para la defensiva de Arizona.
El ala cerrada Trey McBride realizó una espectacular recepción de touchdown y terminó con nueve recepciones, aunque su anotación llegó cuando el partido prácticamente estaba decidido.
Por su parte, el ala cerrada Teagan Quitoriano atrapó dos pases de touchdown en su primer partido con los Cardinals.
ACTUALIZACIÓN DE LESIONES
El safety Wydett Williams Jr. abandonó el partido durante el segundo cuarto después de recibir el impacto de una tacleada a campo abierto sobre Jahmyr Gibbs. Posteriormente, fue descartado para el resto del encuentro debido a una conmoción cerebral.