De un inicio prometedor a otra dura derrota: los Cardinals caen ante Detroit

"Se trata de hablar con los jugadores, hablar con los entrenadores y asegurarme de que esto nunca, nunca vuelva a suceder mientras yo esté aquí".

LaFleur expresó su decepción con el juego terrestre. Jeremiyah Love terminó con apenas 22 yardas en 12 acarreos, con muy poco espacio para avanzar. Los Cardinals registraron su menor cantidad de yardas terrestres en la temporada, con 56, en parte debido a la cantidad de series ofensivas que terminaron en tres jugadas y despeje, además de llegar a estar abajo en el marcador 31-7.

LaFleur también lamentó la incapacidad de encontrar soluciones ante la cobertura personal de los Lions, mientras Detroit concentraba su atención defensiva en los principales receptores de Arizona, Trey McBride y Michael Wilson.

"Jacoby no fue el problema; el problema fue el equipo hoy", afirmó LaFleur después de que le preguntaran sobre un posible cambio de quarterback. "Y eso empieza conmigo".

Detroit no tuvo problemas para correr el balón, especialmente con Jahmyr Gibbs, quien acumuló 151 yardas terrestres, con un promedio de seis yardas por acarreo. Además, sumó otras 56 yardas en cinco recepciones.

El excoordinador ofensivo de los Cardinals, Drew Petzing, también vio cómo Goff lanzó tres pases de touchdown y consiguió otro por la vía terrestre.

"No me importa el ruido", declaró el linebacker Mack Wilson Sr. "No me importa lo que nadie tenga que decir sobre nuestra defensiva o nuestro equipo porque, al final del día, la temporada todavía es joven y realmente creo que tenemos la oportunidad de darle la vuelta a esto".

"Al final del día, lo único que puedo hacer es controlar lo que está en mis manos: ser el jugador que lleva el punto verde en el casco, ser la voz de la defensiva y comunicar la jugada que recibo por el auricular, además de ejercer el liderazgo de cualquier manera que pueda".

Consciente de las preguntas que recibiría sobre la defensiva, LaFleur reconoció: "Entiendo cuál es la narrativa respecto a la cantidad de partidos consecutivos en los que hemos permitido 30 puntos o más, pero tenemos que ser mejores como equipo, y eso empieza conmigo".

Los Cardinals han permitido al menos 31 puntos en cada una de sus cuatro derrotas.

Aunque LaFleur habló de un déjà vu en la ofensiva, era evidente que esa sensación comenzaba a extenderse por todo el equipo. Sin embargo, Brissett todavía cree que no se ha llegado a ese punto.