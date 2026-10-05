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Paris Johnson Jr. se perderá el resto de la temporada

Arizona enfrentará a Detroit sin Johnson e Isaiah Adams

Oct 05, 2026 at 04:08 PM
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Jesus Quinonez
Arizona Cardinals offensive lineman Paris Johnson Jr. (70) during the Week 4 regular season game between the Arizona Cardinals and the New York Giants on Sunday, Oct. 4, 2026 in East Rutherford, NJ.
Caitlyn Epes Kerl/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals offensive lineman Paris Johnson Jr. (70) during the Week 4 regular season game between the Arizona Cardinals and the New York Giants on Sunday, Oct. 4, 2026 in East Rutherford, NJ.

Paris Johnson Jr. se perderá el resto de la temporada por una lesión en el bíceps, confirmó el entrenador en jefe Mike LaFleur durante su conferencia de prensa del lunes.

El tackle izquierdo sufrió la lesión durante la última serie ofensiva de la derrota ante los Giants. Johnson se lastimó el brazo intentando bloquear a Abdul Carter en una jugada de primera y gol. Permaneció en el partido durante las siguientes dos jugadas antes de salir para la última jugada del encuentro.

LaFleur confirmó que Johnson necesitará cirugía.

"Duele por él, antes que nada. Duele para los Arizona Cardinals, para nuestra ofensiva y para este equipo", dijo LaFleur. "Pero así es el futbol americano de la NFL. Estamos en octubre y tenemos que seguir adelante."

Johnson no fue el único liniero ofensivo que salió del encuentro por lesión. El guardia derecho Isaiah Adams sufrió una lesión en el tobillo durante el segundo cuarto y tuvo que abandonar el terreno de juego en el carrito médico.

LaFleur no tuvo una actualización definitiva sobre Adams el lunes, aunque señaló que probablemente no estará disponible esta semana. El entrenador agregó que las noticias recibidas el lunes por la mañana fueron positivas y que espera tener mayor claridad el miércoles.

Los Cardinals tienen una prueba difícil este fin de semana ante Detroit y tendrán que hacerlo sin dos piezas importantes de su línea ofensiva.

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