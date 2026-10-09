Roy López se reencuentra con Detroit, ahora con los Cardinals 

López sabe que no será sencillo detener a Jared Goff y una ofensiva de Detroit que cuenta con varias armas capaces de generar jugadas explosivas.

Para el defensivo, la clave estará en presionar al quarterback, limitar las yardas después de la recepción y obligar a los Lions a trabajar por cada avance.

"Tenemos que jugar nuestro tipo de fútbol americano. Perseguir el balón, presionar al quarterback, generar jugadas negativas y frustración del otro lado. Una vez que salga el balón, todos tenemos que llegar y derribar a sus jugadores. Hay que obligarlos a ejecutar una jugada más", señaló.

Más allá del reencuentro, López tiene claro que los Cardinals necesitan regresar a la senda de la victoria. El liniero confía en la experiencia de los veteranos y en la mentalidad de un vestidor que busca corregir errores sin perder de vista las cosas que ha hecho bien.

Y hacerlo en casa siempre tiene un significado adicional.