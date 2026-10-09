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Roy López se reencuentra con Detroit, ahora con los Cardinals 

El liniero defensivo enfrentará a su antiguo equipo este domingo en State Farm Stadium

Oct 09, 2026 at 10:15 AM
Arizona Cardinals defensive lineman Roy Lopez (51) during the Week 4 regular season game between the Arizona Cardinals and the New York Giants on Sunday, Oct. 4, 2026 in East Rutherford, NJ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals defensive lineman Roy Lopez (51) during the Week 4 regular season game between the Arizona Cardinals and the New York Giants on Sunday, Oct. 4, 2026 in East Rutherford, NJ.

Los Cardinals de Arizona disputarán apenas su segundo partido en casa de la temporada este domingo, cuando reciban a los Detroit Lions en State Farm Stadium. Para el liniero defensivo Roy López, será una oportunidad de volver a jugar frente a su familia y amigos, esta vez contra un equipo que conoce bastante bien.

"Estoy muy emocionado de jugar en casa, con los uniformes completamente negros. De salir al campo con este grupo de jugadores, volar por todo el terreno y demostrar nuestro estilo de fútbol americano", comentó López.

El encuentro tendrá un significado especial para el liniero defensivo, quien pasó la temporada 2025 con Detroit y compartió el vestidor con muchos de los jugadores que ahora tendrá enfrente.

Durante su paso por los Lions, López participó en los 17 partidos de temporada regular, registrando 30 tackleadas, dos capturas de quarterback y un pase defendido.

Pero la amistad tendrá que esperar hasta que termine el encuentro.

"Es realmente divertido jugar con estos compañeros. Después del partido habrá tiempo para sonreír, reír y bromear con algunos viejos amigos. Pero entre silbatazos, hay que alinearse y jugar", explicó.

López sabe que no será sencillo detener a Jared Goff y una ofensiva de Detroit que cuenta con varias armas capaces de generar jugadas explosivas.

Para el defensivo, la clave estará en presionar al quarterback, limitar las yardas después de la recepción y obligar a los Lions a trabajar por cada avance.

"Tenemos que jugar nuestro tipo de fútbol americano. Perseguir el balón, presionar al quarterback, generar jugadas negativas y frustración del otro lado. Una vez que salga el balón, todos tenemos que llegar y derribar a sus jugadores. Hay que obligarlos a ejecutar una jugada más", señaló.

Más allá del reencuentro, López tiene claro que los Cardinals necesitan regresar a la senda de la victoria. El liniero confía en la experiencia de los veteranos y en la mentalidad de un vestidor que busca corregir errores sin perder de vista las cosas que ha hecho bien.

Y hacerlo en casa siempre tiene un significado adicional.

En ocasiones, López ha tenido que conseguir hasta 30 boletos para familiares y amigos que quieren verlo jugar. Tenerlos en las tribunas representa una motivación más para el jugador, que este domingo tendrá la oportunidad de compartir ese momento con sus seres queridos mientras enfrenta a varios de sus antiguos compañeros.

Arizona Cardinals defensive lineman Walter Nolen III (97) and Arizona Cardinals defensive lineman Roy Lopez (51) during the Week 4 regular season game between the Arizona Cardinals and the New York Giants on Sunday, Oct. 4, 2026 in East Rutherford, NJ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

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