Cardinals preparan visita a Giants con el juego terrestre en la mira

Love estaba encontrando ritmo y los Cardinals siguieron dándole el balón. LaFleur dijo que eso influyó en cómo repartieron los acarreos ante San Francisco. Tras ese partido, Love lidera a los novatos de la NFL con 160 yardas por tierra y 204 entre carrera y recepción.

John Harbaugh ya lo tenía en la mira desde antes del draft.

"Rápido, fuerte, con muy buenas manos. Podía alinearse como receptor. Bueno en protección de pase", dijo el entrenador de los Giants. "Vamos a tener que tacklear muy bien".

Y no hablaba solamente de Love. Harbaugh también mencionó a Tyler Allgeier y su manera de correr, atacando de frente y con fuerza. En la ofensiva de Arizona ve mucho de lo que hacían los Rams con LaFleur, con dobles bloqueos para abrir espacios y jugadas play-action.

Ahora los Cardinals buscan que el ritmo que encontraron en San Francisco aparezca más temprano.

Arizona estaba abajo 23-6 en el tercer cuarto y anotó en cuatro de sus últimas cinco posesiones. Para Jacoby Brissett, la diferencia estuvo en los detalles.

"Cuando nos concentramos en los detalles y estuvimos todos en la misma página, los castigos disminuyeron y pudimos encontrar el camino a la zona de anotación", dijo Brissett.

Al preguntarle qué le preocupaba más, los castigos o la falta de jugadas explosivas, eligió los castigos.

"Porque eso depende de nosotros".

LaFleur también quiere corregir los errores antes del snap. Y dejó claro que el trabajo empieza con él, dando a los jugadores la claridad que necesitan para ejecutar.

"Eso no depende solamente de los 11 jugadores. Depende de todos nosotros y empieza conmigo", dijo LaFleur.

Las jugadas explosivas siguen pendientes, pero no todas tienen que llegar con un pase profundo. LaFleur señaló que un pase corto también puede terminar en una ganancia importante, con el balón bien colocado y los compañeros abriendo camino después de la recepción.

El frente de los Giants pondrá a prueba ese trabajo. Brissett lo describió como rápido y físico. Aun sin Brian Burns, LaFleur ve mucho talento y destacó a Abdul Carter.

"Sigue mejorando. Es un problema y está jugando con mucha intensidad", dijo LaFleur.