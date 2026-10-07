Cardinals vs. Lions: Dónde ver y escuchar el partido

Los Arizona Cardinals reciben a los Detroit Lions en State Farm Stadium este domingo 11 de octubre a la 1:25 p.m. hora de Arizona.
ESCUCHA EN VIVO EN ESPAÑOL
- Latino Mix 100.3 FM KQMR y TUDN Radio 105.1 FM
- Jesús Quiñónez (play-by-play) e Irving Villanueva (analista)
La cobertura en español comienza dos horas antes del partido con Primera y Diez y continúa con Conteo Progresivo, preparando el camino para la patada inicial entre Cardinals y Lions a la 1:25 p.m.
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CARDINALS EN ESPAÑOL
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LA TACLEADA
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Cada semana, La Tacleada repasa las principales historias alrededor de los Cardinals, analiza al próximo rival y te prepara para el siguiente partido.
VER POR TELEVISIÓN
Transmisión en inglés
- FOX
- Kevin Kugler (play-by-play), Daryl Johnston (analista) y Allison Williams (reportera desde el terreno de juego)
Consulta tu programación local para confirmar disponibilidad.
VER EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Los fans que se encuentren dentro del mercado pueden ver el partido en vivo a través de:
- NFL+
La disponibilidad depende de la ubicación. Los usuarios de iOS deberán permitir el acceso a su ubicación para utilizar el servicio.
NFL+ ofrece partidos locales y de horario estelar de temporada regular y postemporada en teléfonos y tablets, además de repeticiones de partidos y otros contenidos.
ESCUCHA LA TRANSMISIÓN EN INGLÉS
- Arizona Sports 98.7 FM
- J.P. Shadrick (play-by-play), A.Q. Shipley (analista) y Dani Sureck (reportera desde el terreno de juego)
La programación del día del partido comienza a las 10 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido por The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas ofrecen la previa del partido y las últimas noticias de la jornada alrededor de la NFL.
Cardinal Talk, un programa interactivo con participación de los fans, comienza inmediatamente después de cada partido.
CARDINALS FUERA DE ESTADOS UNIDOS
Para los fans fuera de Estados Unidos, los partidos están disponibles a través de NFL Game Pass International en DAZN.
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PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDINALS
- The Cardinals Red Sea Report – martes a las 11 a.m. en ESPN 620 AM
- The Big Red Rage – jueves a las 6 p.m. en Arizona Sports 98.7 FM
- Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground – AZCardinals.com
- Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch – Arizona's Family