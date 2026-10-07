Cardinals vs. Lions: Dónde ver y escuchar el partido

VER POR TELEVISIÓN

Transmisión en inglés

FOX

Kevin Kugler (play-by-play), Daryl Johnston (analista) y Allison Williams (reportera desde el terreno de juego)

Consulta tu programación local para confirmar disponibilidad.

VER EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Los fans que se encuentren dentro del mercado pueden ver el partido en vivo a través de:

NFL+

La disponibilidad depende de la ubicación. Los usuarios de iOS deberán permitir el acceso a su ubicación para utilizar el servicio.

NFL+ ofrece partidos locales y de horario estelar de temporada regular y postemporada en teléfonos y tablets, además de repeticiones de partidos y otros contenidos.

ESCUCHA LA TRANSMISIÓN EN INGLÉS

Arizona Sports 98.7 FM

J.P. Shadrick (play-by-play), A.Q. Shipley (analista) y Dani Sureck (reportera desde el terreno de juego)

La programación del día del partido comienza a las 10 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido por The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas ofrecen la previa del partido y las últimas noticias de la jornada alrededor de la NFL.

Cardinal Talk, un programa interactivo con participación de los fans, comienza inmediatamente después de cada partido.

CARDINALS FUERA DE ESTADOS UNIDOS

Para los fans fuera de Estados Unidos, los partidos están disponibles a través de NFL Game Pass International en DAZN.

CARDINALS EN INTERNET

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El sitio oficial del equipo, AZCardinals.com, ofrece noticias, reportajes y contenido de audio y video.

Para contenido en español, visita AZCardinals.com/espanol y sigue a @AZCardenales.

PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDINALS

The Cardinals Red Sea Report – martes a las 11 a.m. en ESPN 620 AM

The Big Red Rage – jueves a las 6 p.m. en Arizona Sports 98.7 FM

Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground – AZCardinals.com