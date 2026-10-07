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Cardinals vs. Lions: Dónde ver y escuchar el partido

Conoce todas las opciones para ver, escuchar y seguir a los Arizona Cardinals ante los Detroit Lions el 11 de octubre de 2026

Oct 07, 2026 at 11:10 AM
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Los Arizona Cardinals reciben a los Detroit Lions en State Farm Stadium este domingo 11 de octubre a la 1:25 p.m. hora de Arizona.

ESCUCHA EN VIVO EN ESPAÑOL

  • Latino Mix 100.3 FM KQMR y TUDN Radio 105.1 FM
  • Jesús Quiñónez (play-by-play) e Irving Villanueva (analista)

La cobertura en español comienza dos horas antes del partido con Primera y Diez y continúa con Conteo Progresivo, preparando el camino para la patada inicial entre Cardinals y Lions a la 1:25 p.m.

La lista completa de estaciones afiliadas de los Cardinals está disponible en AZCardinals.com/broadcast.

CARDINALS EN ESPAÑOL

Visita AZCardinals.com/espanol para encontrar las últimas noticias, historias, entrevistas y contenido en español de los Arizona Cardinals.

También puedes seguir a @AZCardenales en redes sociales para contenido del equipo durante toda la semana y el día del partido.

LA TACLEADA

No te pierdas La Tacleada, el podcast oficial en español de los Arizona Cardinals con Jesús Quiñónez, Rolando Cantú e Irving Villanueva.

Cada semana, La Tacleada repasa las principales historias alrededor de los Cardinals, analiza al próximo rival y te prepara para el siguiente partido.

VER POR TELEVISIÓN

Transmisión en inglés

  • FOX
  • Kevin Kugler (play-by-play), Daryl Johnston (analista) y Allison Williams (reportera desde el terreno de juego)

Consulta tu programación local para confirmar disponibilidad.

VER EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Los fans que se encuentren dentro del mercado pueden ver el partido en vivo a través de:

  • NFL+

La disponibilidad depende de la ubicación. Los usuarios de iOS deberán permitir el acceso a su ubicación para utilizar el servicio.

NFL+ ofrece partidos locales y de horario estelar de temporada regular y postemporada en teléfonos y tablets, además de repeticiones de partidos y otros contenidos.

ESCUCHA LA TRANSMISIÓN EN INGLÉS

  • Arizona Sports 98.7 FM
  • J.P. Shadrick (play-by-play), A.Q. Shipley (analista) y Dani Sureck (reportera desde el terreno de juego)

La programación del día del partido comienza a las 10 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido por The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas ofrecen la previa del partido y las últimas noticias de la jornada alrededor de la NFL.

Cardinal Talk, un programa interactivo con participación de los fans, comienza inmediatamente después de cada partido.

CARDINALS FUERA DE ESTADOS UNIDOS

Para los fans fuera de Estados Unidos, los partidos están disponibles a través de NFL Game Pass International en DAZN.

CARDINALS EN INTERNET

Sigue a los Arizona Cardinals en Facebook, X, Instagram, TikTok, Snapchat y Reddit.

El sitio oficial del equipo, AZCardinals.com, ofrece noticias, reportajes y contenido de audio y video.

Para contenido en español, visita AZCardinals.com/espanol y sigue a @AZCardenales.

PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDINALS

  • The Cardinals Red Sea Report – martes a las 11 a.m. en ESPN 620 AM
  • The Big Red Rage – jueves a las 6 p.m. en Arizona Sports 98.7 FM
  • Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground – AZCardinals.com
  • Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch – Arizona's Family

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