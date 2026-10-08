Jayden Williams toma su lugar en la línea ofensiva

Williams admite que sintió algunos nervios al enterarse de la oportunidad que tenía por delante, pero rápidamente encontró tranquilidad en su preparación.

"Ayer estaba un poco nervioso, pero al final del día es fútbol americano. Tengo toda la semana para practicar, aprenderme el plan de juego y seguir haciendo lo que hago cada semana", explicó. "Cuando estaba en la rotación como suplente, practicaba de la misma manera. Lo tomaba como si fuera titular, así que voy a hacer lo mismo esta semana".

El juego sigue siendo el mismo, aunque Williams ya ha notado una diferencia importante entre el fútbol americano colegial y la NFL: el nivel de competencia.

"Creo que la mayor diferencia es que todos son buenos", señaló. "En la universidad a veces entraban suplentes y pensabas que no tenías que preocuparte. Pero en esta liga no es así. Todos están aquí por una razón. Tienes que tratar al titular y al suplente de la misma manera".

La confianza del entrenador en jefe Mike LaFleur no llegó de la noche a la mañana. Williams ha llamado la atención del cuerpo técnico por el trabajo que viene realizando desde el campamento de entrenamiento.

Desde su llegada a Arizona como selección de séptima ronda del Draft de 2026, Williams ha aprovechado cada oportunidad para aprender de los veteranos de la línea ofensiva, particularmente de Johnson, Elijah Wilkinson y Demontrey Jacobs.

"Diría que es una combinación de todos, porque trato de aprender de cada uno", explicó Williams. "Le hago preguntas a Paris, a Elijah y a Demontrey. Durante el campamento, Demontrey era con quien pasaba más tiempo. Le preguntaba cómo se veía mi técnica, cómo se veía esto o aquello. Trataba de aprender de él también".

Ahora tendrá la responsabilidad de ocupar el lugar de Johnson, uno de los líderes de la línea ofensiva y una pieza importante del ataque de Arizona.

"Creo que, por su mentalidad, porque hablé con él ayer, es simplemente fútbol americano. Es parte del juego", dijo Williams. "Él lo entiende, nosotros lo entendemos y tenemos que seguir adelante. Por supuesto, nadie quiere ver a un compañero lesionarse, pero él entiende que todo es parte del juego".

Williams tampoco es ajeno a los partidos importantes.

En enero de este año ayudó a Ole Miss a llegar a las semifinales del College Football Playoff, donde su equipo fue eliminado por los Huracanes de Miami, liderados por quien ahora es su compañero en Arizona, el quarterback Carson Beck.

Este domingo, ante los Detroit Lions, Williams tendrá una nueva oportunidad de competir en un escenario importante, esta vez como tackle izquierdo titular en la NFL.

"Simplemente me gusta salir a competir y tratar de ayudar al equipo a ganar", dijo Williams. "Ya estaba entrando al campo en ciertas formaciones, pero ahora voy a tener más oportunidades de jugar y realmente tratar de ayudar al equipo a ganar".

Después de todo, como el propio Williams lo recuerda, lleva jugando fútbol americano desde sexto grado.