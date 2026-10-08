Michael Wilson: Una Carrera Contra sus Propios Límites

Antes de llegar a la NFL, el receptor tuvo que atravesar una etapa universitaria marcada por las lesiones. En Stanford, sus últimos años no siguieron el camino que había imaginado. Una lesión en la pierna limitó su temporada 2021 y, posteriormente, una lesión en el hombro puso nuevamente a prueba su proceso. La adversidad terminó convirtiéndose en una parte importante de su formación, obligándolo a encontrar nuevas maneras de mantenerse preparado y seguir avanzando aun cuando no podía estar en el terreno de juego.