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Michael Wilson: Una Carrera Contra sus Propios Límites

El Receptor Estrella de Cardinals es el Resultado de una Evaluación que Cambió con el Tiempo

Oct 08, 2026 at 02:32 PM
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Irving Villanueva

Desde su llegada al Nido en 2023, hemos seguido de cerca el proceso de Michael Wilson, un jugador que con el paso del tiempo continúa demostrando que las oportunidades y el éxito en esta liga muchas veces nacen de la adversidad y de una mentalidad en la que la principal competencia es contra uno mismo.

Las estadísticas, las proyecciones, el video y las predicciones forman parte del lenguaje con el que se analiza el deporte. Y aunque cada uno de estos elementos cumple una función importante, no siempre cuenta la historia completa de un jugador. Porque detrás de cada número existe un proceso; detrás de cada proyección, una historia que todavía está por escribirse.

La historia de Wilson es precisamente esa

Antes de llegar a la NFL, el receptor tuvo que atravesar una etapa universitaria marcada por las lesiones. En Stanford, sus últimos años no siguieron el camino que había imaginado. Una lesión en la pierna limitó su temporada 2021 y, posteriormente, una lesión en el hombro puso nuevamente a prueba su proceso. La adversidad terminó convirtiéndose en una parte importante de su formación, obligándolo a encontrar nuevas maneras de mantenerse preparado y seguir avanzando aun cuando no podía estar en el terreno de juego.

Por eso, cuando llegó el Draft de 2023, Wilson no era un prospecto exento de dudas. Fue seleccionado en la tercera ronda por Arizona, pero, como ocurre con tantos jugadores que llegan a la NFL, todavía tenía mucho que demostrar.

Arizona Cardinals wide receiver Michael Wilson (14) during the Week 5 regular season game between the Arizona Cardinals and the Tennessee Titans on Sunday, Oct. 5, 2025 at State Farm Stadium.
Caitlyn Epes Kerl/Arizona Cardinals

Entre quienes estudiaron su juego antes de aquel Draft estaba Mike LaFleur.

Hoy, como entrenador en jefe de los Cardinals, LaFleur reconoció que su evaluación de Wilson en aquel entonces no fue tan alta como debería haber sido. Y lejos de ser una historia sobre quién tuvo razón o quién se equivocó, su confesión representa algo mucho más interesante: cuánto puede cambiar un jugador cuando se le permite continuar desarrollándose.

Tres años después de aquel proceso de evaluación, Wilson ha cambiado la percepción que muchos tenían sobre él. Lo ha hecho con producción, consistencia y, sobre todo, con la capacidad de seguir evolucionando. Incluso la opinión de LaFleur ha cambiado.

Arizona Cardinals wide receiver Michael Wilson (14) during the Week 4 regular season game between the Arizona Cardinals and the Seattle Seahawks on Thursday, Sep. 25, 2025 at State Farm Stadium.
Peter Vander Stoep/Arizona Cardinals

Y quizá ahí se encuentra una de las partes más importantes de esta historia: una evaluación puede describir dónde está un jugador en determinado momento, pero no necesariamente puede determinar hasta dónde llegará.

Wilson ha pasado por lesiones, dudas, momentos de poca producción y la necesidad de demostrar su valor dentro de una liga en la que las oportunidades no están garantizadas. Su respuesta ha sido continuar trabajando.

Ahora, mientras atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, el receptor no habla únicamente de las personas que alguna vez dudaron de él. Cuando se le preguntó por su camino, eligió hablar de su familia, de los valores que lo formaron y de las personas que ayudaron a convertirlo en el jugador y la persona que es hoy.

Es también la misma mentalidad con la que ha respaldado a su quarterback, Jacoby Brissett, entendiendo que su crecimiento individual está conectado con el éxito colectivo.

La historia de Michael Wilson, entonces, no se trata solamente de una evaluación que cambió.

Se trata de un jugador que nunca dejó que una evaluación definiera su techo.

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