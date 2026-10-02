El Complemento Ideal para El Juego Terrestre

La presencia de múltiples alas cerradas le permite a LaFleur presentar distintas formaciones sin revelar necesariamente cuál será la intención de la jugada. Arizona puede establecer el juego terrestre y, desde una apariencia similar, mantener la posibilidad de atacar por aire.

Ahí es donde Jeremiyah Love comienza a beneficiarse de ese trabajo.

El rookie viene de conseguir su primer partido con más de 100 yardas totales ante San Francisco, terminando con 109 yardas desde la línea de scrimmage. Su capacidad para contribuir tanto por tierra como por aire le da otra dimensión al ataque, pero su producción no depende únicamente de lo que pueda hacer con el balón en sus manos.

Los jugadores que están a su alrededor también son parte de la ecuación.

McBride ha podido observar de cerca el potencial de Love desde el offseason y no ha dudado en expresar su entusiasmo por tenerlo en la ofensiva.