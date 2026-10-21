Los recuerdos de Larry Fitzgerald que siguen presentes entre los Cardenales

Larry Fitzgerald se unirá al Anillo de Honor de los Cardenales de Arizona este domingo durante el medio tiempo del partido ante los Broncos de Denver. La celebración ha dado pie a que jugadores, entrenadores y quienes siguieron su carrera recuerden algunos de los momentos más especiales del legendario receptor.

Para Budda Baker, uno de esos recuerdos ocurrió lejos de Arizona, precisamente en Seattle, la ciudad donde creció.

El safety de los Cardenales recordó una jugada en la que Kyler Murray escapó de la presión y encontró a Fitzgerald en la zona de anotación para un touchdown con una sola mano.

"Hay tantos recuerdos. Lo he visto hacer muchísimas jugadas. Probablemente mi favorito fue cuando fuimos a Seattle, mi ciudad natal, y Kyler Murray escapó de la presión y le lanzó el balón a Fitz, quien hizo una recepción de touchdown con una mano en la zona de anotación", recordó Baker.

"Escuchar a la afición hacer tanto ruido y después quedarse en silencio fue algo muy especial para mí, porque nací y crecí ahí".

Pero Baker también guarda recuerdos de lo que sucedía cada vez que Fitzgerald atrapaba un pase en State Farm Stadium.