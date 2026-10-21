Los recuerdos de Larry Fitzgerald que siguen presentes entre los Cardenales

Larry Fitzgerald se unirá al Anillo de Honor de los Cardenales de Arizona este domingo durante el medio tiempo del partido ante los Broncos de Denver. La celebración ha dado pie a que jugadores, entrenadores y quienes siguieron su carrera recuerden algunos de los momentos más especiales del legendario receptor.
Para Budda Baker, uno de esos recuerdos ocurrió lejos de Arizona, precisamente en Seattle, la ciudad donde creció.
El safety de los Cardenales recordó una jugada en la que Kyler Murray escapó de la presión y encontró a Fitzgerald en la zona de anotación para un touchdown con una sola mano.
"Hay tantos recuerdos. Lo he visto hacer muchísimas jugadas. Probablemente mi favorito fue cuando fuimos a Seattle, mi ciudad natal, y Kyler Murray escapó de la presión y le lanzó el balón a Fitz, quien hizo una recepción de touchdown con una mano en la zona de anotación", recordó Baker.
"Escuchar a la afición hacer tanto ruido y después quedarse en silencio fue algo muy especial para mí, porque nací y crecí ahí".
Pero Baker también guarda recuerdos de lo que sucedía cada vez que Fitzgerald atrapaba un pase en State Farm Stadium.
"Cada vez que atrapaba un balón en el estadio, escuchabas a los fans gritar '¡Larry, Larry!'. Fue algo muy especial para mí porque estamos hablando de una leyenda viviente".
Una noche inolvidable contra Green Bay
Para Rolando Cantú, exjugador de los Cardenales, hay una jugada que sobresale entre todas las que le tocó narrar.
Fue en enero de 2016, durante el partido de la Ronda Divisional de los playoffs contra los Green Bay Packers.
En tiempo extra, Fitzgerald recibió un pase de Carson Palmer y avanzó 75 yardas, dejando atrás a varios defensores hasta llegar a la yarda cinco. Poco después, Palmer volvió a buscarlo, esta vez con un pase de pala (shovel pass) por el centro del campo para el touchdown que le dio la victoria a Arizona.
"¿Se acuerdan del shovel pass?", preguntó Cantú durante el podcast La Tacleada, antes de recordar cómo Fitzgerald logró escapar de varios defensores de Green Bay.
"Shovel pass por el centro del campo, todo mundo bloqueó perfecto, levantaron el blitz y sobre todo el segundo nivel. Estaban ahí esos big boys. Esa fue la mejor jugada que he visto y me ha tocado comentar de Larry Fitzgerald".
Más allá de aquella recepción, Cantú destacó la capacidad de Fitzgerald para mantenerse como una pieza fundamental de la ofensiva a lo largo de diferentes etapas de la franquicia, adaptándose a distintos entrenadores y quarterbacks, incluyendo a Kurt Warner y Carson Palmer.
Los recuerdos desde la otra banda
El entrenador en jefe Mike LaFleur también tiene recuerdos de Fitzgerald, aunque desde una perspectiva diferente.
Antes de llegar a Arizona, LaFleur formó parte del cuerpo de entrenadores de los San Francisco 49ers y le tocó enfrentar al receptor en varias ocasiones.
"Lo que recuerdo es que perdíamos todo el tiempo cuando veníamos aquí en 2017 y 2018", comentó LaFleur entre risas.
También recordó un partido de jueves por la noche en 2019, cuando Jimmy Garoppolo y Emmanuel Sanders formaban parte de la ofensiva de San Francisco.
"Fue un gran partido que se decidió hasta el final", recordó.
LaFleur también bromeó al recordar que todavía estaba en la preparatoria cuando Fitzgerald fue seleccionado por Arizona en el Draft.
"Qué gran jugador, pero todavía mejor persona", expresó el entrenador.
Ahora, los recuerdos de quienes compartieron el terreno con Fitzgerald, lo enfrentaron o narraron sus jugadas serán parte de una semana especial para la organización.
La ceremonia de incorporación de Larry Fitzgerald al Anillo de Honor de los Cardenales, incluyendo su discurso, podrá escucharse en español por Latino Mix 100.3 FM durante el medio tiempo del partido ante los Broncos de Denver.
También recordó un partido de jueves por la noche en 2019, cuando Jimmy Garoppolo y Emmanuel Sanders formaban parte de la ofensiva de San Francisco.
"Fue un gran partido que se decidió hasta el final", recordó.
LaFleur también bromeó al recordar que todavía estaba en la preparatoria cuando Fitzgerald fue seleccionado por Arizona en el Draft.
"Qué gran jugador, pero todavía mejor persona", expresó el entrenador.
Ahora, los recuerdos de quienes compartieron el terreno con Fitzgerald, lo enfrentaron o narraron sus jugadas serán parte de una semana especial para la organización.
La ceremonia de incorporación de Larry Fitzgerald al Anillo de Honor de los Cardenales, incluyendo su discurso, podrá escucharse en español por Latino Mix 100.3 FM durante el medio tiempo del partido ante los Broncos de Denver.