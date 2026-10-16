La cobertura doble presenta un nuevo reto para los Cardinals

La cobertura doble ha sido un tema bastante hablado esta semana en el Dignity Health Arizona Cardinals Training Center. Es una de las estrategias que las defensivas contrarias han utilizado para frenar a los Cardinals y, en la Semana 5, los Lions tuvieron éxito.

Con la salida de Marvin Harrison Jr., la pregunta es cómo puede Arizona contrarrestar esta estrategia, especialmente porque se espera que otros equipos intenten hacer lo mismo.

"Creo que probablemente fue la primera vez en mi carrera que me pusieron cobertura doble prácticamente durante todo el partido", dijo Michael Wilson. "Definitivamente no fue divertido, porque es bastante difícil desmarcarte cuando tienes que ganarle a dos jugadores".

Wilson también reconoció que tanta atención de la defensiva es una muestra del respeto que se ha ganado como receptor, aunque ahora el reto será encontrar maneras de colocarlo en situaciones más favorables.

Nathaniel Hackett explicó que una de las soluciones es mover a los jugadores por diferentes posiciones y utilizar distintos conceptos ofensivos para generar espacios. El coordinador ofensivo reconoció que fue una estrategia poco habitual, incluso para alguien con tantos años de experiencia.

Por su parte, Trey McBride no espera que las coberturas dobles desaparezcan.

"Espero que me pongan cobertura doble, pero tengo que desmarcarme. Ahora tengo que superar a dos jugadores y eso lo hace un poco más complicado", dijo McBride.

Sin embargo, esa atención también abre oportunidades para otros jugadores como Reggie Virgil y Jalen Brooks, quienes pueden encontrarse en situaciones de uno contra uno.

"Confío plenamente en que pueden ganar esos enfrentamientos individuales", agregó McBride. "Espero que sigan haciéndolo y tengo confianza en que esos jugadores puedan tomar el control del partido y darnos la oportunidad de ganar".

La semana pasada fue Teagan Quitoriano quien aprovechó los espacios que dejó la defensiva de Detroit, con dos recepciones de touchdown. McBride también destacó el trabajo de sus compañeros en la posición de ala cerrada, señalando que en una de las jugadas la defensiva colocó a tres jugadores sobre él.