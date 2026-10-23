Dos caras conocidas al frente del reto defensivo de Denver

Cuando los Cardenales de Arizona reciban a los Broncos de Denver este domingo en el State Farm Stadium, se encontrarán con dos caras conocidas. Una de ellas será la de Vance Joseph, quien fue coordinador defensivo de Arizona y ahora ocupa el mismo puesto en Denver.

El ala cerrada Trey McBride recuerda sus primeros días con los Cardenales, cuando Joseph formaba parte del cuerpo de entrenadores. Para McBride, quien creció en Colorado siguiendo a los Broncos, conocer al exentrenador en jefe de Denver fue una experiencia especial.

"Recuerdo que cuando llegué aquí, uno de mis primeros días, pensé: 'Vance era el entrenador en jefe de los Broncos. Qué increíble'. Después tuve la oportunidad de conocerlo. Es un muy buen entrenador. Su defensiva juega con mucha intensidad, está bien preparada y sus jugadores se esfuerzan al máximo y persiguen muy bien el balón", comentó McBride.

Aunque Jacoby Brissett nunca ha jugado bajo las órdenes de Joseph, el mariscal de campo reconoce el trabajo que ha realizado y la identidad que le ha dado a su defensiva.

"Creo que Vance hace un gran trabajo. Ha sido muy bueno para generar problemas a las ofensivas, tanto con su línea defensiva como con las diferentes presiones", explicó Brissett. "Ha contado con muchos buenos jugadores y varios llevan mucho tiempo en ese sistema. Se nota que juegan con la misma agresividad que él tiene cuando manda las jugadas".

La otra cara conocida será la del liniero defensivo Zach Allen, seleccionado por los Cardenales en la tercera ronda del Draft de 2019. Allen pasó sus primeras cuatro temporadas en Arizona antes de llegar a Denver en 2023, donde se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de su defensiva.

McBride compartió el vestidor con Allen durante su temporada de novato y reconoce que, en aquel momento, todavía estaba aprendiendo a desenvolverse en la NFL.

"Yo era muy joven y realmente no tenía que bloquearlo en aquel entonces. Es un tremendo jugador. Obviamente, nos gustaría que todavía estuviera aquí. No sabía qué tan bueno era cuando estaba con nosotros. Yo era novato y todo sucedía muy rápido para mí. Le tengo muchísimo respeto", señaló McBride.