Una gran noche para Knight, dominio defensivo y lo que dejó la victoria ante los Rams

Artículo original de Darren Urban para AZCardinals.com, traducido al español.

Jeremiyah Love estaba fuera de acción y Tyler Allgeier asumió el papel de corredor principal. Pero Bam Knight, para ser sinceros, llevaba tiempo esperando una oportunidad como la que se presentó el domingo en Los Ángeles.

En medio del bullicio del vestidor después de la victoria, con la música a todo volumen y un ambiente de celebración, Knight estaba encantado con el triunfo. Y sí, también espera que más personas comiencen a reconocer lo que puede aportar dentro del terreno de juego.

"Esa ha sido mi mentalidad desde que llegué a esta temporada", dijo Knight después de sumar 80 yardas en apenas 15 acarreos. "Siento que cada vez que mencionan mi nombre, la gente dice: 'Es un buen tercer corredor' o 'Es un buen compañero de equipo'. Quiero demostrarle no solamente a esta organización, sino a toda la liga, que tengo la capacidad de jugar los domingos. Y no solamente cuando alguien se lesiona".

Knight pudo haber terminado con más yardas. Durante buena parte de la segunda mitad sufrió calambres por todo el cuerpo que limitaron su participación y posiblemente también le quitaron una opción a los Cardinals en la zona roja. Allgeier no fue tan efectivo, con 38 yardas en 18 acarreos, pero es un corredor que literalmente nunca ha perdido un balón suelto. Y cuando el partido entra en los últimos minutos del cuarto periodo, eso es precisamente lo que quieres de un corredor.

La defensiva fue la gran protagonista del domingo. Esa unidad, junto con los equipos especiales, que no solamente dejaron fuera de acción al pateador de los Rams, Blake Grupe, sino que también aportaron seis goles de campo en seis intentos de Chad Ryland, todos necesarios para conseguir la victoria 18-16.

"Tenemos que anotar touchdowns en esta liga", dijo el ala cerrada Trey McBride. "Pero estoy muy orgulloso de la defensiva y de cómo lucharon. Fue una victoria de todo el equipo. Chad Ryland, seis de seis. Eso es increíble".

El papel de Knight se define semana a semana. Cuando Love esté listo para regresar, volverá a ocupar su lugar. Eso significa que Knight regresará al puesto de tercer corredor. Por ahora. Pero ya demostró lo que puede hacer cuando los Cardinals recurren a él.

Y no hay nada como ser ese jugador en un vestidor como el del domingo.

"No hay mejor sensación que esta", dijo Knight. "Es bueno poner en marcha el ataque terrestre. Es una baja muy importante no tener a Jeremiyah, pero me alegra que TA y yo hayamos podido demostrar que podemos hacerlo incluso sin él".

SoFi Stadium parece tener algo especial para la defensiva de los Cardinals. O quizás simplemente se trata de los equipos de Los Ángeles. Sea como sea, esa unidad tuvo una actuación sobresaliente el domingo.

El entrenador Mike LaFleur consideró que el coordinador defensivo Nick Rallis dirigió un excelente partido, y sus jugadores respondieron en el terreno de juego.

Durante la semana, LaFleur sostuvo conversaciones "incómodas" tanto con jugadores como con entrenadores. Es comprensible que no se conozcan los detalles, pero sería ingenuo pensar que la defensiva no fue una parte importante de esas conversaciones.

En ningún momento los Rams parecieron estar cerca de desatar su ofensiva. Puka Nacua terminó con 80 yardas, pero estuvo controlado durante buena parte del encuentro y aumentó su producción con una recepción de 42 yardas en los últimos minutos. Budda Baker tuvo una excelente actuación a pesar de las molestias en la ingle. Y Josh Sweat fue una auténtica pesadilla para Los Ángeles.

"No se imaginan lo que puedo hacer cuando de verdad estamos metidos en el partido", dijo Sweat, quien encabezó al equipo con cuatro presiones y una captura en 25 jugadas en las que buscó presionar al mariscal de campo. "La gente cree que se me olvidó cómo jugar fútbol americano".