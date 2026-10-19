Una gran noche para Knight, dominio defensivo y lo que dejó la victoria ante los Rams

Artículo original de Darren Urban para AZCardinals.com, traducido al español.
Jeremiyah Love estaba fuera de acción y Tyler Allgeier asumió el papel de corredor principal. Pero Bam Knight, para ser sinceros, llevaba tiempo esperando una oportunidad como la que se presentó el domingo en Los Ángeles.
En medio del bullicio del vestidor después de la victoria, con la música a todo volumen y un ambiente de celebración, Knight estaba encantado con el triunfo. Y sí, también espera que más personas comiencen a reconocer lo que puede aportar dentro del terreno de juego.
"Esa ha sido mi mentalidad desde que llegué a esta temporada", dijo Knight después de sumar 80 yardas en apenas 15 acarreos. "Siento que cada vez que mencionan mi nombre, la gente dice: 'Es un buen tercer corredor' o 'Es un buen compañero de equipo'. Quiero demostrarle no solamente a esta organización, sino a toda la liga, que tengo la capacidad de jugar los domingos. Y no solamente cuando alguien se lesiona".
Knight pudo haber terminado con más yardas. Durante buena parte de la segunda mitad sufrió calambres por todo el cuerpo que limitaron su participación y posiblemente también le quitaron una opción a los Cardinals en la zona roja. Allgeier no fue tan efectivo, con 38 yardas en 18 acarreos, pero es un corredor que literalmente nunca ha perdido un balón suelto. Y cuando el partido entra en los últimos minutos del cuarto periodo, eso es precisamente lo que quieres de un corredor.
La defensiva fue la gran protagonista del domingo. Esa unidad, junto con los equipos especiales, que no solamente dejaron fuera de acción al pateador de los Rams, Blake Grupe, sino que también aportaron seis goles de campo en seis intentos de Chad Ryland, todos necesarios para conseguir la victoria 18-16.
"Tenemos que anotar touchdowns en esta liga", dijo el ala cerrada Trey McBride. "Pero estoy muy orgulloso de la defensiva y de cómo lucharon. Fue una victoria de todo el equipo. Chad Ryland, seis de seis. Eso es increíble".
El papel de Knight se define semana a semana. Cuando Love esté listo para regresar, volverá a ocupar su lugar. Eso significa que Knight regresará al puesto de tercer corredor. Por ahora. Pero ya demostró lo que puede hacer cuando los Cardinals recurren a él.
Y no hay nada como ser ese jugador en un vestidor como el del domingo.
"No hay mejor sensación que esta", dijo Knight. "Es bueno poner en marcha el ataque terrestre. Es una baja muy importante no tener a Jeremiyah, pero me alegra que TA y yo hayamos podido demostrar que podemos hacerlo incluso sin él".
SoFi Stadium parece tener algo especial para la defensiva de los Cardinals. O quizás simplemente se trata de los equipos de Los Ángeles. Sea como sea, esa unidad tuvo una actuación sobresaliente el domingo.
El entrenador Mike LaFleur consideró que el coordinador defensivo Nick Rallis dirigió un excelente partido, y sus jugadores respondieron en el terreno de juego.
Durante la semana, LaFleur sostuvo conversaciones "incómodas" tanto con jugadores como con entrenadores. Es comprensible que no se conozcan los detalles, pero sería ingenuo pensar que la defensiva no fue una parte importante de esas conversaciones.
En ningún momento los Rams parecieron estar cerca de desatar su ofensiva. Puka Nacua terminó con 80 yardas, pero estuvo controlado durante buena parte del encuentro y aumentó su producción con una recepción de 42 yardas en los últimos minutos. Budda Baker tuvo una excelente actuación a pesar de las molestias en la ingle. Y Josh Sweat fue una auténtica pesadilla para Los Ángeles.
"No se imaginan lo que puedo hacer cuando de verdad estamos metidos en el partido", dijo Sweat, quien encabezó al equipo con cuatro presiones y una captura en 25 jugadas en las que buscó presionar al mariscal de campo. "La gente cree que se me olvidó cómo jugar fútbol americano".
"Hoy hicimos las cosas bien contra un muy buen equipo", agregó Sweat. "Si podemos hacer cosas así cuando el partido se decide hasta el último momento, todos podemos contribuir con jugadas importantes".
Después del intercambio de Marvin Harrison Jr., Jalen Brooks sabía que tendría más oportunidades.
Con 7:06 por jugar, dejó caer un pase que le habría dado un primero y diez a los Cardinals, obligándolos a despejar. Pero más adelante, en la primera jugada de la serie ofensiva que terminó dándole la victoria a Arizona, Brooks realizó una espectacular recepción de 21 yardas y recibió un golpe en la cabeza que agregó otras 15 yardas por castigo.
"Hay que tener capacidad de recuperarse en este deporte", dijo Brooks. "Dejé caer ese pase en tercera oportunidad y puse al equipo en una situación complicada. Les dije a Kendrick Bourne y a los receptores: 'Estoy hecho para estos momentos. Hay que saber recuperarse'".
Los Cardinals pudieron haber anotado dos puntos más. Quizás incluso debieron conseguirlos.
El pateador de los Rams, Blake Grupe, estaba lesionado, así que después de anotar un touchdown, Los Ángeles prácticamente no tuvo otra opción que intentar la conversión de dos puntos.
Josh Sweat llegó por el lado ciego de Matthew Stafford y lo derribó con una captura contundente que provocó un balón suelto. El liniero defensivo L.J. Collier recuperó el ovoide y comenzó a correr.
Cuando una defensiva recupera un balón suelto o intercepta un pase durante un intento de conversión de dos puntos y lo devuelve hasta la zona de anotación contraria, consigue dos puntos.
En un momento de la jugada, el esquinero Kei'Trel Clark apareció corriendo por el lado derecho de Collier, pidiéndole desesperadamente que le entregara el balón con un pase lateral para intentar completar el regreso. Pero Collier decidió quedarse con él y finalmente fue derribado cerca de la yarda 35 de Los Ángeles.
"Yo estaba intentando, pero ¡oye!, es un hombre grande y no quería soltar el balón", dijo Clark con una enorme sonrisa. "No pasa nada. Al final fue una gran jugada. Yo quería el balón, pero todo bien".
Collier, todavía disfrutando de la emoción de una victoria importante, insistió en que nunca tuvo la intención de entregarle el balón a nadie.
"No, hombre, ¡pónganme un bloqueo!", dijo Collier entre risas. "Yo jugué como corredor en la preparatoria. Si hubieran sido 50 yardas, eso terminaba en touchdown. Pero 98 yardas eran demasiadas. Me quedé sin gasolina. Todos hablan de que debía hacer un pase lateral, pero no. Yo soy del campo, de un pueblo pequeño. Si hubiera sido cuestión de vida o muerte, habría soltado el balón, pero no era así. ¡Yo iba corriendo, hombre!".
Los equipos especiales fueron fundamentales, y no solamente por la captura de Sweat durante la conversión de dos puntos, que terminó marcando la diferencia en el partido, o por los seis goles de campo de Ryland.
También estuvo el regreso de patada de 40 yardas de Devin Duvernay después del primer gol de campo de los Rams.
Los Ángeles acababa de despedir al pateador Harrison Mevis, de 245 libras, para reemplazarlo con Grupe, de apenas 160. Y fue precisamente Grupe quien tuvo que realizar la tackleada sobre Duvernay en ese regreso de 40 yardas.
La ausencia de un pateador disponible terminó complicándole las cosas a los Rams. Aunque el despejador Ethan Evans sí consiguió convertir el punto extra después del último touchdown de Los Ángeles, dándoles una ventaja momentánea.
De acuerdo con Next Gen Stats, el domingo fue apenas la segunda ocasión en la larga historia de los Cardinals en que el equipo ganó un partido como visitante sin anotar un touchdown.
La única vez anterior fue aquella recordada victoria 12-6 en San Luis en 2014, cuando los Cardinals aseguraron un lugar en los playoffs a pesar de perder al mariscal de campo titular Drew Stanton. Carson Palmer ya estaba fuera por el resto de la temporada.
Después de aquel encuentro, el entonces entrenador Bruce Arians lanzó una frase memorable sobre los Rams de Jeff Fisher:
"Hay una razón por la que un equipo va a estar en los playoffs y el otro siempre termina con marca de 8-8".
Habrá que esperar hasta el próximo sábado, cuando se anuncien las multas a los jugadores, pero todo indica que Trey McBride fue derribado con una tackleada ilegal de hip-drop por el defensivo de los Rams Quentin Lake. Los oficiales no marcaron castigo en la jugada.
Budda Baker consiguió otra captura al entrar en una carga defensiva, y otra de sus cargas provocó un pase incompleto en cuarta oportunidad. Baker se ha convertido en una amenaza constante cuando Rallis lo manda a presionar al mariscal de campo.
Los problemas en la zona roja siguen siendo preocupantes.
Cinco visitas y cinco goles de campo normalmente no son una fórmula para ganar en la NFL. LaFleur lo sabe. Pero también reconoció el trabajo de Ryland.
"Si vas a patear el balón, más vale que lo metas".
Eso es todo por hoy.
Los Cardinals tienen un partido muy importante el próximo domingo en casa, cuando celebrarán el ingreso de Larry Fitzgerald al Anillo de Honor y retirarán su número.
Ah, y también recibirán a los Broncos, que llegan con una defensiva asfixiante.
No será una tarea sencilla.
Pero por ahora, los Cardinals pueden disfrutar de una victoria muy importante.