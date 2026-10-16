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Jeremiyah Love queda descartado para enfrentar a los Rams

Mike LaFleur confirmó la ausencia del corredor novato, por lo que Tyler Allgeier y Bam Knight tendrán mayores oportunidades en el ataque terrestre de Arizona.

Oct 16, 2026 at 10:48 AM
Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during the Week 5 regular season game between the Arizona Cardinals and the Detroit Lions on Sunday, Oct. 11, 2026 at State Farm Stadium.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during the Week 5 regular season game between the Arizona Cardinals and the Detroit Lions on Sunday, Oct. 11, 2026 at State Farm Stadium.

Jeremiyah Love estará fuera del partido de este domingo ante los Rams de Los Ángeles. Así lo confirmó el entrenador Mike LaFleur durante su conferencia de prensa del viernes.

El corredor novato ha batallado con lesiones en los tobillos desde la pretemporada, cuando sufrió una lesión en el tobillo derecho durante el encuentro ante Las Vegas. Ya en la temporada regular, Love se lesionó el tobillo izquierdo, una molestia que se agravó durante el partido contra los Giants de Nueva York en la semana cuatro.

Ante su ausencia, los Cardinals recurrirán a Tyler Allgeier y Bam Knight como sus principales opciones en el ataque terrestre.

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