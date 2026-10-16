Jeremiyah Love queda descartado para enfrentar a los Rams

Jeremiyah Love estará fuera del partido de este domingo ante los Rams de Los Ángeles. Así lo confirmó el entrenador Mike LaFleur durante su conferencia de prensa del viernes.

El corredor novato ha batallado con lesiones en los tobillos desde la pretemporada, cuando sufrió una lesión en el tobillo derecho durante el encuentro ante Las Vegas. Ya en la temporada regular, Love se lesionó el tobillo izquierdo, una molestia que se agravó durante el partido contra los Giants de Nueva York en la semana cuatro.