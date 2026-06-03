Los Cardenales envían a 275 estudiantes de Arizona a Washington D.C. como parte de Civics Matters

Los Cardenales de Arizona continúan utilizando su plataforma para generar un impacto positivo fuera del campo.

La mañana del miércoles, la organización envió a 275 estudiantes de preparatoria a Washington D.C. como parte de la quinta edición de Civics Matters Arizona, un programa realizado en colaboración con Desert Financial Credit Union y Gallagher, junto con la oficina de la gobernadora de Arizona Katie Hobbs y la fundación Close Up.

Durante cuatro días, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca algunos de los lugares más importantes del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Capitolio, la Corte Suprema y diversos monumentos históricos. Además, participarán en talleres y conversaciones enfocadas en liderazgo, participación cívica y servicio comunitario.

La mayoría de los participantes provienen de escuelas Título I de Arizona, y para muchos será la primera vez que visiten la capital del país.

Valeria Chávez, estudiante de Maryvale High School, fue una de las jóvenes seleccionadas para formar parte de la experiencia.

"Mi maestra de AP Government me recomendó este programa porque cree que es importante para mí, como estudiante internacional, aprender sobre el país donde nací, pero en el que lamentablemente no pude crecer", explicó Chávez. "También aprender sobre civismo, ética y los derechos que tienes, y cómo puedes participar en tu comunidad aunque todavía no tengas 18 años."

Chávez aseguró que uno de los aspectos que más le entusiasma es la oportunidad de conocer los monumentos históricos de Washington.

"Lo que más me emociona es conocer los memoriales. Siento que hay una energía muy especial en esos lugares, pero también es importante aprender la historia porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla."