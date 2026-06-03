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Los Cardenales envían a 275 estudiantes de Arizona a Washington D.C. como parte de Civics Matters

Los participantes de Civics Matters Arizona visitarán la capital del país para aprender sobre liderazgo, gobierno y participación cívica.

Jun 03, 2026 at 04:22 PM
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Jesus Quinonez
The Arizona Cardinals host the Civics Matters Send-off at Sky Harbor Airport on Wednesday, June 3, 2026 in Phoenix, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
The Arizona Cardinals host the Civics Matters Send-off at Sky Harbor Airport on Wednesday, June 3, 2026 in Phoenix, AZ.

Los Cardenales de Arizona continúan utilizando su plataforma para generar un impacto positivo fuera del campo.

La mañana del miércoles, la organización envió a 275 estudiantes de preparatoria a Washington D.C. como parte de la quinta edición de Civics Matters Arizona, un programa realizado en colaboración con Desert Financial Credit Union y Gallagher, junto con la oficina de la gobernadora de Arizona Katie Hobbs y la fundación Close Up.

Durante cuatro días, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca algunos de los lugares más importantes del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Capitolio, la Corte Suprema y diversos monumentos históricos. Además, participarán en talleres y conversaciones enfocadas en liderazgo, participación cívica y servicio comunitario.

La mayoría de los participantes provienen de escuelas Título I de Arizona, y para muchos será la primera vez que visiten la capital del país.

Valeria Chávez, estudiante de Maryvale High School, fue una de las jóvenes seleccionadas para formar parte de la experiencia.

"Mi maestra de AP Government me recomendó este programa porque cree que es importante para mí, como estudiante internacional, aprender sobre el país donde nací, pero en el que lamentablemente no pude crecer", explicó Chávez. "También aprender sobre civismo, ética y los derechos que tienes, y cómo puedes participar en tu comunidad aunque todavía no tengas 18 años."

Chávez aseguró que uno de los aspectos que más le entusiasma es la oportunidad de conocer los monumentos históricos de Washington.

"Lo que más me emociona es conocer los memoriales. Siento que hay una energía muy especial en esos lugares, pero también es importante aprender la historia porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla."

Desde su creación, Civics Matters Arizona ha buscado brindar experiencias educativas que permitan a los jóvenes comprender mejor cómo funcionan las instituciones gubernamentales y cómo pueden involucrarse en sus comunidades.

Para Liliana Soto, secretaria de prensa de la gobernadora Katie Hobbs, ese objetivo es fundamental.

"Tenemos estudiantes, la mayoría de escuelas Título I, que van a emprender este viaje para aprender más sobre el civismo", comentó Soto. "Para la gobernadora Hobbs, la educación es la herramienta más importante que tenemos."

Soto destacó que el programa ayuda a los estudiantes a entender cómo las decisiones gubernamentales impactan su vida diaria.

"La gobernadora espera que los estudiantes se inspiren para ser parte del cambio. Se están tomando decisiones sobre vivienda, educación, agua y oportunidades económicas que impactan directamente sus vidas. Esperamos que entiendan esa conexión y que cuando regresen puedan aplicar lo aprendido en sus comunidades."

La iniciativa también busca eliminar barreras de acceso para estudiantes que de otra forma difícilmente tendrían la oportunidad de vivir una experiencia similar.

"Es muy importante derribar las barreras educativas que existen para estudiantes de bajos recursos", agregó Soto. "No es un viaje turístico. Van a aprender, a conocer líderes y a participar en conversaciones con distintas instituciones."

Entre los participantes también se encontraba Chelsea Figueroa, estudiante de University High School.

"Estoy bien emocionada. Quiero conocer los museos de Washington D.C. y aprender más sobre la historia de Estados Unidos", dijo antes de abordar el avión de los Cardenales.

The Arizona Cardinals host the Civics Matters Send-off at Sky Harbor Airport on Wednesday, June 3, 2026 in Phoenix, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

Para Chávez, el involucramiento de la organización es una de las razones por las que el programa tiene tanto impacto.

"Que los Cardinals hagan este tipo de eventos es muy importante porque el hecho de que sean un equipo deportivo llama la atención de más estudiantes", señaló. "Se me hace impresionante que a un equipo le importe la educación cívica y ética, especialmente para la formación de los jóvenes."

Y aunque admite que antes no seguía de cerca al equipo, el viaje cambió su perspectiva.

"No soy fan del futbol americano, pero gracias a este evento ahora voy a apoyar a los Cardinals."

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