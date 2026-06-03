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Marvin Harrison Jr. listo para dar el siguiente paso

El receptor de los Cardenales se adapta al sistema de Mike LaFleur mientras trabaja para recuperar su mejor versión física.

Jun 03, 2026 at 10:13 AM
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Jesus Quinonez

Antes de la temporada 2025, Marvin Harrison Jr. estaba acostumbrado a siempre estar en el terreno de juego. Una consistencia que comenzó en la preparatoria continuó en el futbol americano colegial y se mantuvo durante su primer año en la NFL.

De repente, todo cambió.

Primero llegó una conmoción cerebral ante los Colts. Después una apendicectomía. Más tarde aparecieron las molestias en el pie.

Fue una cosa tras otra.

"Sentía que simplemente no podía tomar un respiro", reconoció Harrison al recordar una temporada marcada por lesiones. "Pero así es la vida. Hay que seguir adelante".

Para alguien que prácticamente nunca había estado lesionado, la experiencia fue completamente nueva.

"Nunca me había perdido un partido. Desde ligas infantiles, preparatoria o universidad, siempre había jugado", explicó. "Estar en la banca durante buena parte de la temporada fue difícil. Pero también me hizo apreciar más este deporte".

Arizona Cardinals wide receiver Marvin Harrison Jr. (18) during Phase Three of OTAs at the Dignity Health Training Center on Wednesday, May 27, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

Esa es la mentalidad con la que llega a la temporada 2026.

Más allá de estadísticas o expectativas, la prioridad para Harrison es mantenerse saludable.

"Salud, salud", dijo. "Siento que si estoy en el campo, todo lo demás se va a acomodar solo. Lo más importante es asegurarme de que mi cuerpo esté listo semana tras semana".

Su nuevo entrenador en jefe, Mike LaFleur, también cree que la mejor versión del receptor comenzará por ahí.

"Lo primero es mantenerse sano", explicó LaFleur. "Me gusta la manera en que trabaja todos los días. Es un jugador muy inteligente y entiende muy bien este deporte".

Dentro de la ofensiva, Harrison ocupará principalmente el rol de receptor "X", una posición que LaFleur ha utilizado anteriormente con jugadores como Davante Adams y Julio Jones. Sin embargo, el entrenador dejó claro que el sistema le permitirá alinearse en distintos lugares del campo para aprovechar mejor sus cualidades.

Por su parte, Harrison no anticipa grandes cambios en cuanto a sus responsabilidades. El receptor dijo que está disfrutando el proceso de aprender el sistema ofensivo y conocer todas las posibilidades que ofrece la ofensiva de LaFleur.

"Tenemos muchas armas", dijo Harrison refiriéndose a Michael Wilson, Trey McBride, Jeremiyah Love. "No puedes enfocarte en una sola persona. Si alguien recibe un duelo uno contra uno, tengo confianza en que cualquiera de nosotros puede ganarlo".

Por ahora, el receptor no está enfocado en números ni en proyecciones para la temporada.

Después de un año lleno de obstáculos físicos, su prioridad es estar en el campo cada domingo. Y para lograrlo, todo comienza con una sola meta. Mantener su cuerpo sano.

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