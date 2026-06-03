Marvin Harrison Jr. listo para dar el siguiente paso

Esa es la mentalidad con la que llega a la temporada 2026.

Más allá de estadísticas o expectativas, la prioridad para Harrison es mantenerse saludable.

"Salud, salud", dijo. "Siento que si estoy en el campo, todo lo demás se va a acomodar solo. Lo más importante es asegurarme de que mi cuerpo esté listo semana tras semana".

Su nuevo entrenador en jefe, Mike LaFleur, también cree que la mejor versión del receptor comenzará por ahí.

"Lo primero es mantenerse sano", explicó LaFleur. "Me gusta la manera en que trabaja todos los días. Es un jugador muy inteligente y entiende muy bien este deporte".

Dentro de la ofensiva, Harrison ocupará principalmente el rol de receptor "X", una posición que LaFleur ha utilizado anteriormente con jugadores como Davante Adams y Julio Jones. Sin embargo, el entrenador dejó claro que el sistema le permitirá alinearse en distintos lugares del campo para aprovechar mejor sus cualidades.

Por su parte, Harrison no anticipa grandes cambios en cuanto a sus responsabilidades. El receptor dijo que está disfrutando el proceso de aprender el sistema ofensivo y conocer todas las posibilidades que ofrece la ofensiva de LaFleur.

"Tenemos muchas armas", dijo Harrison refiriéndose a Michael Wilson, Trey McBride, Jeremiyah Love. "No puedes enfocarte en una sola persona. Si alguien recibe un duelo uno contra uno, tengo confianza en que cualquiera de nosotros puede ganarlo".

Por ahora, el receptor no está enfocado en números ni en proyecciones para la temporada.