El éxito no cambia la mentalidad de Trey McBride

La mentalidad del veterano ha llamado la atención del entrenador en jefe Mike LaFleur, quien ha disfrutado trabajar con él durante las primeras prácticas del equipo.

"El cielo es el límite para él", señaló LaFleur. "Está hecho de la manera correcta. Todo lo que se dice de él es solo ruido. Trey se enfoca en su proceso".

LaFleur destacó la inteligencia natural de McBride y su habilidad para entender el juego. El entrenador comparó su visión del campo con la de otros grandes atletas con los que ha trabajado a lo largo de su carrera.

"Su percepción espacial es diferente", dijo LaFleur. "Entiende el juego. Puede sentir dónde están los demás jugadores y le da grandes indicaciones al mariscal de campo para saber dónde estará".

Aunque McBride se ha convertido en una de las principales armas ofensivas de Arizona, asegura que la clave para mantenerse entre la élite es la consistencia.

"Lo que hace grande a un jugador es hacerlo año tras año", afirmó. "No tener altibajos muy marcados. Simplemente seguir adelante y tratar de ser un poco mejor que el año anterior".

Esa mentalidad también se refleja en un aspecto que considera fundamental para jugar la posición de ala cerrada, el trabajo físico.

"Tienes que bloquear para jugar en esta liga", explicó McBride. "Antes de atrapar todos esos pases, eso era lo que hacía. Me ensuciaba las manos y hacía ese trabajo. Creo que ahí es donde empieza todo".

LaFleur, quien trabajó anteriormente con George Kittle en San Francisco, ve similitudes entre ambos jugadores.

"Son diferentes, pero están cortados con la misma tijera", comentó. "Los dos quieren ser grandes y hacerlo no solo por ellos mismos, sino por sus compañeros".