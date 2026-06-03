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Rabbit Sigue Evolucionando en su 3er año en la NFL

Hierro Afila Hierro

Jun 02, 2026 at 05:01 PM
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Irving Villanueva

Tempe, AZ. Dadrion Taylor-Demerson entra a su tercer año en la NFL y, pese a ya tener experiencia dentro del sistema defensivo de Nick Rallis, el safety aseguró que continúa en una etapa constante de aprendizaje. En rueda de prensa incluso se le pregunto sobre si ya se considera un veterano dentro del vestidor, una muestra de la confianza y responsabilidad que ha ganado desde su llegada al equipo.

Desde el inicio de su etapa en Arizona, "Rabbit" ha encontrado en Budda Baker una referencia importante. El safety ha aprovechado la oportunidad de compartir el campo con uno de los líderes más respetados de la organización, absorbiendo consejos y aprendiendo de su experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La llegada de Andrew Wingard también ha sido positiva para el grupo de profundos. Demerson reveló que fue uno de los primeros jugadores en acercarse a él tras su incorporación en agencia libre. La adaptación fue natural, ya que ambos mantenían cierta conexión vía redes sociales; incluso, los agentes de ambos tienen una buena relación. Eso ayudó a que Wingard se integrara rápidamente al vestidor.

Uno de los aspectos que más destacó Demerson fue el reto que representa enfrentarse diariamente a la ofensiva de Arizona durante las sesiones de práctica. Con Mike LaFleur al mando de la unidad ofensiva, los ejercicios de 11 contra 11 obligan a la defensa a prepararse de manera diferente. Según explicó, competir todos los días contra una ofensiva dirigida por una mente ofensiva como LaFleur les exige adaptarse constantemente y elevar su nivel de ejecución.

Tras lo observado durante las OTA's, el perímetro de los Cardinals parece contar con una combinación interesante de juventud y experiencia. La presencia de jugadores como Budda Baker, Andrew Wingard y Sean Murphy-Bunting aporta liderazgo a una defensiva que busca dar un paso al frente en 2026.

Ahora la atención se centra en el minicamp obligatorio de la próxima semana, donde se espera el regreso de varios elementos ausentes durante esta fase del programa de temporada baja.

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