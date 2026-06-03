Rabbit Sigue Evolucionando en su 3er año en la NFL

La llegada de Andrew Wingard también ha sido positiva para el grupo de profundos. Demerson reveló que fue uno de los primeros jugadores en acercarse a él tras su incorporación en agencia libre. La adaptación fue natural, ya que ambos mantenían cierta conexión vía redes sociales; incluso, los agentes de ambos tienen una buena relación. Eso ayudó a que Wingard se integrara rápidamente al vestidor.

Uno de los aspectos que más destacó Demerson fue el reto que representa enfrentarse diariamente a la ofensiva de Arizona durante las sesiones de práctica. Con Mike LaFleur al mando de la unidad ofensiva, los ejercicios de 11 contra 11 obligan a la defensa a prepararse de manera diferente. Según explicó, competir todos los días contra una ofensiva dirigida por una mente ofensiva como LaFleur les exige adaptarse constantemente y elevar su nivel de ejecución.